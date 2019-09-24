|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:25
shapo написав:
Почему как только начинает писать порохофил, так сразу предлагает забанить кого-нибудь несогласного с ним.
Когда ты предлагаешь банить не согласных с тобой - это ты выражаешь своё самое правильное мнение. Это касается и того, что ты обязательно выступаешь за то, чтобы кого-нить посадить
Когда предлагают банить тебя, ты становишься в третью позицию и начинаешь возмущаться несправедливостью
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2974
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:44
Ніби вже і не хочу тут про щось говорити , але часом якісь ваші суперечки змушують . Що так пристали до 27 та 73 % . Скільки на вибори прийшло взагалі - трошки більше половини ? А хто ні за кого не голосував ? З них частина незгідних ні з одними , ні з іншими . Чомусь ви про них не згадуєте взагалі . Може то вони насправді найрозумніші - що у все це ... не влізли .
Бо реально невідомо , що краще . Так вже в свій час Кучму вдруге вибрали - не за , а проти . І що з того вийшло ? Суцільна олігархізація ? Є в цьому якісь плюси явні ? Так і зараз . Це вже потім хтось буде казати - а я говорив , попереджав ( якщо вгадає - а хтось таки вгадає )
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1841
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:59
повторю для форумних порохоботів, бо вже потерли
на минулих виборах за ПЕС проголосувало лише 8% від виборців, а враховуючи явку менше 50% то реальних порохоботів менше 4% в Україні
що якраз співставно з кількістю осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією!!!
отже закрийте тему 25% та 73%...
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 647
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:01
Васенька написав:
що якраз співставно з кількістю осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією!!!
Тільки ці особи голосували за геть інших, монохромних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8363
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1069 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:05
lapay написав: Васенька написав:
що якраз співставно з кількістю осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією!!!
Тільки ці особи голосували за геть інших, монохромних.
зато за пецю голосували чиновники, мусора, "націоналісти-поцреоти", томоснуті-жидопоклонники та інші маргінали...
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 647
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:10
Васенька написав:
зато за пецю голосували чиновники, мусора, "націоналісти-поцреоти", томоснуті-жидопоклонники та інші маргінали...
В тому числі і більшість опитаних користувачів цієї гілки.
А томосонуті-жидопоклонники, часом, не на Зеленського моляться?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8363
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1069 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:17
lapay написав: Васенька написав:
зато за пецю голосували чиновники, мусора, "націоналісти-поцреоти", томоснуті-жидопоклонники та інші маргінали...
В тому числі і більшість опитаних користувачів цієї гілки.
А томосонуті-жидопоклонники, часом, не на Зеленського моляться?
"томоснуті жидопоклонники" - християни що поклоняються жидовському богу яхве та для яких потрох влаштовував термос(томос)-тур по західній Україні
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 647
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:04
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik"[quote="4754588:detroytred написав:
сами отметили, что шансы (вероятность) с детьми, а не шарами, определяется ещё и другими факторами - нахождением рядом, влиянием, возможностью их поддаваться ему.
Так ці фактори ще більше збільшують мої шанси і зменшують шанси шапо
Так що вам прийдеться признати що мої 255/256% - це ще й занижена ймовірність
ПС
Я прогнозую що в Шапо все буде добре.... через якийсь час і в Ізраїлі.Він спить і бачить себе коло дітей, а тому не Україна винувата в його проблемах,жаль що він цього усвідомлювати не хоче(не може)
)))
То есть обговорювали?))
Вы так и не поняли полностью значения факторов.
Это ошибка - по умолчанию или предположению приравнивать Ваших и оппонента детей.
Проще)) - обговаривать детей нужно было, а не упрощать до шаров.
1 А давайте я сам бути приймати рішення що обговорювати мені з іншими а що ні
2 Так як діти в Шапо в Ізраїлі, а мої в Україні-то по замовчуванню мої виховані більшими партіотами ніж діти Шапо , але це твердження зробить боляче Шапо-тому я його зайвий раз не використовував
3 Тепер самі вибачайтесь перед Шапо за те що залізли своїми гнилими уточненнями в його відкриту рану.[/quote]
Вы всё время воспринимаете текст в неправильном варианте.
Естественно, что моё предложение было не в том, чтобы начали обговаривать детей, а в том, что для расчёта вероятности необходимо обговорить детей. А не применять Ваш упрощенный подход. Как для шаров.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22079
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:07
ЛАД написав: Starikan написав:
.....Полностью совпадает с моими взглядами:
Зубожили, ватники, проходимцы, протывсихи, приколисты.
Хорошего Вы мнения о своем народе!
Лад, зРадіо, шапО - теж частина укро-народу. На жаль, ніхто навіть не планує зробити їх негромадянами України чи відправити на Жовті Води, уран добувати. Хоча вони це, безумовно, заслуговують.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20475
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 2128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:11
ЛАД написав: Hotab написав:
Я успел пожить в Крыму несколько лет (не последних , не перед анексией) . Дед, у которого я снимал квартиру,говорил "как там у ВАС на Украине говорят на дождь? Моква? "
Естественно удивило здесь не это слово, а "У ВАС"
Презрение к Украине и любовь к России умышленно либо непреднамеренно культивировалось всюду. .....
Всё верно.
И Украина практически ничего не делала, чтобы бороться с этим.
Так если бы Украина начала с этим бороться, то всякие лады первыми бы начали верещать, что их узкочелюстные права ущемляют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4831
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|