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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4058405940604061> Додано: Сер 25 вер, 2019 16:16 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Вы всё время воспринимаете текст в неправильном варианте. Вы всё время воспринимаете текст в неправильном варианте. А вам на думку не спадало -що це ви так пишете тексти що кожен може їх сприймати як хоче?

detroytred написав: Естественно, что моё предложение было не в том, чтобы начали обговаривать детей , а в том, что для расчёта вероятности необходимо обговорить детей . А не применять Ваш упрощенный подход. Как для шаров. Естественно, что, а в том, что для расчёта вероятности. А не применять Ваш упрощенный подход. Как для шаров. Так треба було обговорювати чи треба було не обговорювати - спочатку самі визначтесь що хочете сказати-а вже потім жалійтесь що вас не так зрозуміли



ПС

На мою думку на політичні гілці обговорювати виховання дітей-мазохізм і флуд. А вам на думку не спадало -що це ви так пишете тексти що кожен може їх сприймати як хоче?Так треба було обговорювати чи треба було не обговорювати - спочатку самі визначтесь що хочете сказати-а вже потім жалійтесь що вас не так зрозумілиПСНа мою думку на політичні гілці обговорювати виховання дітей-мазохізм і флуд. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21437 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:16 lapay написав: ........

Сенс є, коли наступний зробить краще, ніж попередній. Деякі правильні закони зелені вже прийняли , деякі правильні закони і реформи заморозили чи скасували.

Поки ніякого кардинального поступу вперед немає, швидше відкат, в першу чергу по європейським реформам функціонування гілок влади. ........Сенс є, коли наступний зробить краще, ніж попередній., деякі правильні закони і реформи заморозили чи скасували.Поки ніякого кардинального поступу вперед немає, швидше відкат, в першу чергу по європейським реформам функціонування гілок влади.

Вы сами пишете, что кое-что правильное приняли.

А по какием "європейським реформам функціонування гілок влади" Вы видите откат

А вообще, сильно торопитесь. Пока что рановато судить.



Ну и опять же, сложно заранее прогнозировать сделает ли "наступний ... краще, ніж попередній", легче судить о том, устраивает ли то, что делает действующий и что он может сделать в дальнейшем.

Выборы показали, что подавляющее большинство По не устраивал. Поэтому проголосовали против него . Вы сами пишете, что кое-что правильное приняли.А по какием "європейським реформам функціонування гілок влади" Вы видите откатА вообще, сильно торопитесь. Пока что рановато судить.Ну и опять же, сложно заранее прогнозировать сделает ли "наступний ... краще, ніж попередній", легче судить о том, устраивает ли то, что делает действующий и что он может сделать в дальнейшем.Выборы показали, что подавляющее большинство По не устраивал. Поэтому проголосовали Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14199 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4268 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:16 [quote="4754685:Кармелюк"][quote="4754428:detroytred"][quote="4754289:Кармелюк"]



Мені на днях випадково потрапив на очі один допис, навіть не знаю хто його автор, але він ще після першого туру президентських виборів дуже влучно класифікував майбутніх 73 відсоткових:



"Это пост сразу после 1 тура.

За последние пару дней, чисто для себя разбирался в оттенках ЗЕленого: изучил более сотни профилей сторонников «Зе», а также обобщил информацию, почерпнутую из живого общения, и могу сказать, что действительно, кретинами являются не все, а сам электорат Зеленского для меня четко укладывается в 5 групп.



1. ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая.

Постараюсь назвать их максимально политкорректно: ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Так, маникюрша моей жены - сторонница Зе, имеет диплом экономиста, и глубоко возмущена низкой пенсией своей бабушки, при этом сей экономист не видит связи между тем фактом, что все 5 маникюрш в этом салоне сидят официально на минималке (4 тыс.), получая на руки по собственному признанию от 15 до 18 тыс. грн. ( и так полстраны), поэтому в Пенсионном фонде дефицит (поступлений не хватает даже на выплату существующих пенсий), поэтому Пенсионный фонд дотируется из госбюджета за счет поступлений от других налогов. Для выпускника экономического вуза все это очень сложно и СКУЧНО.

Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. А главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ. Лозунг команды Зе : «Сделаем ИХ вместе!» сплотил этот люмпен, который ранее был распорошен как на левом фланге (коммунисты и прочие левые) , так и в партиях первого и второго Майдана (давайте будем честными), и в грузинской своре Саакашвили. Технологи команды Зе сумели сплотить этот пестрый русско-украино- и суржико-языкий охлос вокруг фигуры «четкого пацанчика, который покажет буржуям».

Главный мотив голосования этих людей: увидеть падение кого-то успешного. Они просто хотят зрелища: посмотреть, как бывший Президент и миллиардер будет низвергнут и (в идеале) осужден и заключен в тюрьму.

Самый распространенный комментарий в ФБ этой группы людей : «беги Пеця!!!».

В момент написания данного комментария в адрес самого успешного политика страны, у которого есть все: власть, деньги, большая дружная семья, обитающее в обоссаном подъезде ЧМО, чувствует себя Властелином колец!

Для этой категории электората Зе есть две новости:

Хорошая. Похоже, им удастся насладится падением Порошенко.

Плохая. Социальный лифт для этой группы возможен только в условиях ЛНР-ДНР. Зеленский ИГРАЕТ для них роль своего, имея одну группу крови с Порошенко и прочими буржуями, а стоит за ним такой Мегалодон, для которого судьба всего этого, обитающего в хрущевках и мечтающего о равном распределении благ, планктона совершенно безразлична. Правда жизни такова, что при всех властях на Сейшелы летают примерно одни и те же. А для этой группы избирателей Зе в качестве единственного бонуса вернут «Сватов», и достаточно.



2. ВТОРАЯ ГРУППА - АНТИМАЙДАН\ РЕВАНШИСТЫ. Это группа идейных противников Майдана, НЕНАВИДЯЩИХ ключевые политические достижения правления Порошенко: ускорение темпов украинизации (запрет российского медиаконтента, поддержка украинского кино, музыки, книгоиздания через систему госфинансирования, квот и импортных ограничений), получение автокефалии православной церковью Украины, блокирование российского сценария возврата ОРДЛО в статусе автономии.

Эта группа объединяет, как «простых людей», таких как няня наших знакомых, которая будучи введенной в заблуждение русскоязычием своих работодателей, радостно призналась, что голосовала за Зеленского, чтобы «Западная Украина от нас, наконец-то, отделилась»(!!!), так и представителей ориентированной на Россию бизнес-элиты и их информационную обслугу. Эти люди смекнули, что ОТКРЫТЫЙ РЕВАНШ на данный момент АРИФМЕТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖЕН, поэтому Бойко, Вилкул - это локальные региональные проекты. А вот победа Зеленского не гарантирует, но ДАЕТ ШАНС для реванша. Надежду их питает природа бизнеса Зеленского - ему нужны телевизионный и кино-рынок РФ, его бизнес пострадал от ограничений последних лет, на Майданах и в волонтерстве не замечен, к вопросам автокефалии безразличен, о расширении сферы использования украинского языка неоднократно высказывался негативно…

Часть представителей этой группы не просто сторонники «нормализации отношений с Россией», а откровенно ненавидящие Украину люди, в своих комментариях и постах не скрывающие, что избрание Президентом страны комика, назвавшего Украину «порноактрисой, готовой принять со всех сторон» и главнокомандующим армии человека, публично заявившего о готовности «стать на колени перед Путиным», вызовет ГНЕВ у миллионов украинцев. Канализация этого гнева в силовое противостояние - одна из целей этих людей, желающих ДИСКРЕДИТАЦИИ самой идеи украинской государственности, и рассматривающие избрание Зеленского Президентом, как ТЕХНОЛОГИЮ этой дискредитации.

3. ТРЕТЬЯ ГРУППА - ПРОХОДИМЦЫ. Виртуальная партия «Слуга народа» имеет рейтинг около 20%, не имея людей. Это дает шанс нескольким тысячам активных, амбициозных, безыдейных проходимцев (которым все равно с кем) разного уровня (от Лещенко и труппы кочующего грузинского цирка им. Саакашвили) до шустриков местного пошиба (которых имеется с десятка два в каждом пгт), заскочить во власть от Верховной Рады до районного совета. Главная задача этих людей - застолбить место в формирующейся с колес команде Зе.

Эта группа незначительна с точки зрения доли в электорате Зе, но играет ключевую роль в дискредитации ВСЕХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ и всех достижений последних 5 лет в информационном пространстве (каждый спешит показать свою полезность).

Группа разношерстная (русско- и украиноязычные, молодые и потрепанные жизнью, профессиональные общественники и «эксперты»), но, обращает на себя внимание тот ее сегмент, который публично подпитывает ожидания Первой группы (кретинов) на реализацию сценария «Грабь награбленное», рассчитывая возглавить этот процесс и нажиться на нем (так, Сакварелидзе уже публично заявил о необходимости массовых конфискаций и дальнейшей реализации конфискованного НИЖЕ рыночной стоимости, т.е. кто меньше заплатит и кто ближе к телу (???), именно эта группа истерично требует отмены декларирования доходов «общественными активистами», так как именно их подельники под видом активистов и планируют хорошенько разжиться на массовом раскулачивании (особенно это касается ОПГ грузинов).

Общая черта у ВСЕХ представителей данной группы: БЕСПРИНЦИПНОСТЬ.

Я знаю среди представителей этой группы украиноязычных людей с Западной Украины, поддержавших Майдан, ****..щих о европейских ценностях и борьбе с коррупцией, которых совершенно не смущает тот факт, что они активно поддерживают одного кандидата в унисон с Николаем Азаровым и Михаилом Добкиным. Я знаю в этой группе и переехавших после 2014 г. в Киев крымчан, которые вроде бы, должны, как потерявшие малую родину, быть особенно чувствительны к вещам вроде «готов встать на колени» и «Крым наш», но их не смущает, что они оказались на одной стороне политических симпатий не с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, а с Охлобыстиным и Скабеевой.

Если первая группа сторонников Зеленского - «Кретины», достойна иронии и где-то даже сочувствия (как люди, обреченные жить в дерьме при любой власти), вторая группа - «реваншисты»- от неприязни до ненависти, то эта группа, вызывает ГЛУБОКОЕ ОМЕРЗЕНИЕ, и ее представители достойные только одного - ПРЕЗРЕНИЯ.



4. ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА - ВРЕМЕННОЕ ПОМУТНЕНИЕ, вызванное обидой.

В этой группе есть и бизнес, и общественники, и лоббисты какой-то конкретно идеи/концепции, и обыватели. Их объединяет обида на власть: их не оценили, не услышали, не привлекли. Поэтому, они решили проголосовать даже не за условного «Гриценко», а за АНТИВЛАСТЬ. При этом им хватает ума понимать, что кандидат Зеленский - не их кандидат, что его ядро: «Кретины» и «Реваншисты», и хватает внутренней порядочности в отличие от группы «Проходимцев», не «топить» за него публично и они не собираются вступать в его политическую силу, но ПОКА обида сильнее рацио. Они как бы подают сигнал SOS.



Что касается «общения» со сторонниками Зеленского, то с первыми тремя группами общаться бесполезно: «Кретинам» думать НЕЧЕМ, «Реваншисты» все прекрасно ОБДУМАЛИ и идут к своей цели, «Проходимцы» думают только о возможностях «подняться» на грядущем хаосе.

С «Обиженными» тоже лучше не общаться. Оптимально - оставить их в покое, дав им возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО смириться с тем фактом, что выбирать снова придется между «оттенками серого», и надеяться, что временное помутнение пройдет до 21 апреля, и они без восторга, но проголосуют за Порошенко, как человека ДЕКЛАРИРУЮЩЕГО более близкие им политические цели, и при котором УЖЕ были сделаны некоторые шаги в верном направлении.



5. ПЯТАЯ ГРУППА. Их можно назвать политическими АУТИСТАМИ.

Это в основном молодежь больших городов: неглупая и небедная, живущая абсолютно автономно от политических процессов, преимущественно в родительской теплице, и полагающая, что они настолько не зависят от того, кто будет Президентом этой страны и какие процессы этот выбор запустит, что могут голосовать, НЕ ВНИКАЯ. У них нет причин ненавидеть эту власть, хотеть ее поменять, они живут в своем информационном поле, не сталкиваясь и не замечая ни власть, ни войну, у них есть деньги (родительские), а за Зеленского голосуют просто потому, что он ЯРЧЕ."[/quote]

))))))))))))))))))))))))



Так посмотрите какая роль, что в обществе эти 5 групп, которые нормальны-естественны для любого общества -- и бедные, и люмпены, и реваншисты, и пофигисты, и проходимцы, и желающие лучших, --- что они оказались в таком большом % проценте.

Что их так!!! много.

А *правильных*))) граждан оказалось меньше.



Почему???



Да потому что ПАП и Ко...

Потому что именно ПАП и Ко ОБЯЗАН создать условия, при которых маникюрши будут работать не в тени и следовательно их родители персы будут получать большую пенсию.



Никто за власть имущих, за ПАПа и Ко за эти 5 лет не мог этого сделать.



Никто не мог привлечь к ответственности рыгов и пр. за их нарушения законов.



Никто не мог започаткувати новiпринципи у владi.



За ПАПа, за БПП и Ко, за Кабмин, за прокуратуру, за СБУ.

Все рычаги у них были....



И как результат --- маникюрши, проходимцы, реваншисты и т.д.



Поэтому ЗЕ - это и от отчаяния, и от не любви)) (к ПАПу, а не к Украине).

Поэтому ЗЕ был хоть и призрачным, но шансом.

Пускай даже предпосылкой к шансу.



З.Ы. ещё раз повторю - к ЗЕ можно предъявлять претензии в сравнении с ПАПом только в плоскости катастрофичности его действий.

А так -- те же ..., только в профиль.

Низенько-низенько...[/quote]











Ключова ваша фраза:

"Поэтому ЗЕ был хоть и призрачным, но шансом.

Пускай даже предпосылкой к шансу."



Це ж яким треба бути ...., щоб примарний шанс на успіх проміняти на багатократно реальніший шанс нашкодити своїй власній країні і собі, та ще й з таким же реальним шансом взагалі ліквідувати Україну як незалежну країну, а то й як країну взагалі!?





P.s.

призрачный:

прима́рний, ома́нний, прима́рливий, ома́нливий; ( мнимый) уя́вний; ( обманчивый) облу́дний, облу́дливий, диал. злу́дний; ( миражный) ма́ревний[/quote]

У Вас допущение абсолютно необгунтовне в форме утверждения - о багатократно реальннейшем шансе навредить своей собственной стране.



Нет и не было этого реальнейшего шанса такого уж!!!вреда от выбора ЗЕ.

Это тут с потолка кингконговец и Ко волали о неизбежном))) всё пропало и зраде.



В то время, когда даже из лагеря порошенковцев просеакивало, что при всем возможном желании ЗЕ не сможет сильно навредить, так как его возможности ограничены.



Ещё раз укажу на факт - % поддержавших ЗЕ в ВСУ.

Какими же они могут быть ... если ... навредить своей стране, как Вы утверждали выше --- такими. Смотрите на военнослужащих ЗСУ.

Уж не хуже Вас и остальных. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 25 вер, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22079 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:18 komp написав: freeze написав: Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов

Вы уж представьтесь, из какой вышеназванной категории вы? Вы уж представьтесь, из какой вышеназванной категории вы?



Он был реваншистом.



Теперь потихоньку переползает в другую категорию, но вот в какую... Он был реваншистом.Теперь потихоньку переползает в другую категорию, но вот в какую... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4831 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:19

https://www.youtube.com/watch?v=FY8Z6VffAFQ любопытнейший разговор 19yuriy91 Повідомлень: 2121 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:21 detroytred написав: Ещё раз укажу на факт - % поддержавших ЗЕ в ВСУ.

Какими же они могут быть ... если ... навредить своей стране, как Вы утверждали выше --- такими. Смотрите на военнослужащих ЗСУ.

Уж не хуже Вас и остальных. Ещё раз укажу на факт - % поддержавших ЗЕ в ВСУ.Какими же они могут быть ... если ... навредить своей стране, как Вы утверждали выше --- такими. Смотрите на военнослужащих ЗСУ.Уж не хуже Вас и остальных. Хитро -але маніпулятивно

ЗСУ голосувало проти Порошенка-бо він не давав наказ на наступ і так як в ЗСУ кількість патріотів більша ніж по країні-то й вийшло +60% за Зеленського

Приордловя -голосувало за закінчення війни(ніби й не та аргументація що в ЗСУ) Хитро -але маніпулятивноЗСУ голосувало проти Порошенка-бо він не давав наказ на наступ і так як в ЗСУ кількість патріотів більша ніж по країні-то й вийшло +60% за ЗеленськогоПриордловя -голосувало за закінчення війни(ніби й не та аргументація що в ЗСУ) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21437 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:25 budivelnik написав: detroytred написав: Вы всё время воспринимаете текст в неправильном варианте. Вы всё время воспринимаете текст в неправильном варианте. А вам на думку не спадало -що це ви так пишете тексти що кожен може їх сприймати як хоче?

detroytred написав: Естественно, что моё предложение было не в том, чтобы начали обговаривать детей , а в том, что для расчёта вероятности необходимо обговорить детей . А не применять Ваш упрощенный подход. Как для шаров. Естественно, что, а в том, что для расчёта вероятности. А не применять Ваш упрощенный подход. Как для шаров. Так треба було обговорювати чи треба було не обговорювати - спочатку самі визначтесь що хочете сказати-а вже потім жалійтесь що вас не так зрозуміли



ПС

На мою думку на політичні гілці обговорювати виховання дітей-мазохізм і флуд. А вам на думку не спадало -що це ви так пишете тексти що кожен може їх сприймати як хоче?Так треба було обговорювати чи треба було не обговорювати - спочатку самі визначтесь що хочете сказати-а вже потім жалійтесь що вас не так зрозумілиПСНа мою думку на політичні гілці обговорювати виховання дітей-мазохізм і флуд.

А Вы попробуйте увидеть ключевые слова.

Не те, что Вам захотелось выделить.

А -- ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТЕЙ.



То есть для правильного, а не ошибочного Вашего упрощенного до шаров расчёта.



Зачем Вас понесло считать вероятность спросите у себя))

Я указал на ошибочность Вашего расчёта. И что нужно для более объективного, правильного.

На это указал, а не предложил обсуждать детей и считать вероятность))) А Вы попробуйте увидеть ключевые слова.Не те, что Вам захотелось выделить.А -- ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТЕЙ.То есть для правильного, а не ошибочного Вашего упрощенного до шаров расчёта.Зачем Вас понесло считать вероятность спросите у себя))Я указал на ошибочность Вашего расчёта. И что нужно для более объективного, правильного.На это указал, а не предложил обсуждать детей и считать вероятность))) detroytred

Повідомлень: 22079 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:26 Re: Політичні дискусії Имхо, Зеленский не стал менять спичрайтеров для международных выступлений, оставил старых от Петра.

Абсолютно тоже построение речей, обороты речи и устойчивые словосочетания одинаковые. Даже приемы наглядности одинаковые, ПОП в ответственный момент показывал дверцу автобуса, Зе показывает патрон.

То есть старая провереная команда по большому счету осталась у власти, Аваков, Смолий, Антон Геращенко, Маркарова.

Где то для вида заменили начальника на его заместителя как Климкина на Пристайко.

Где то кого то просто заменили на ксерокопии типа Гройсмана на Гончарука.

Бизнес-преференции Порошенко заменили на преференции Коломойскому.

Зря все тут копья ломали и нервничали, все остается по старому доброму, только несколько фамилий поменялось, это мелочи. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12917 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3670 раз. Подякували: 5368 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:29 budivelnik написав: detroytred написав: Ещё раз укажу на факт - % поддержавших ЗЕ в ВСУ.

Какими же они могут быть ... если ... навредить своей стране, как Вы утверждали выше --- такими. Смотрите на военнослужащих ЗСУ.

Уж не хуже Вас и остальных. Ещё раз укажу на факт - % поддержавших ЗЕ в ВСУ.Какими же они могут быть ... если ... навредить своей стране, как Вы утверждали выше --- такими. Смотрите на военнослужащих ЗСУ.Уж не хуже Вас и остальных. Хитро -але маніпулятивно

ЗСУ голосувало проти Порошенка-бо він не давав наказ на наступ і так як в ЗСУ кількість патріотів більша ніж по країні-то й вийшло +60% за Зеленського

Приордловя -голосувало за закінчення війни(ніби й не та аргументація що в ЗСУ) Хитро -але маніпулятивноЗСУ голосувало проти Порошенка-бо він не давав наказ на наступ і так як в ЗСУ кількість патріотів більша ніж по країні-то й вийшло +60% за ЗеленськогоПриордловя -голосувало за закінчення війни(ніби й не та аргументація що в ЗСУ)

Это Вы с какого потолка взяли о таком основном мотиве голосования за ЗЕ в ВСУ?



Наступ))))

Поэтому проголосовали за ЗЕ, которому в упрек мирные высказывания ставили)))))))

Эту логику я запомню!!!!!

Хитро)))))



Главное было о манипуляции написать))) Это Вы с какого потолка взяли о таком основном мотиве голосования за ЗЕ в ВСУ?Наступ))))Поэтому проголосовали за ЗЕ, которому в упрек мирные высказывания ставили)))))))Эту логику я запомню!!!!!Хитро)))))Главное было о манипуляции написать))) Востаннє редагувалось detroytred в Сер 25 вер, 2019 16:32, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22079 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:31 detroytred написав: В то время, когда даже из лагеря порошенковцев просеакивало, что при всем возможном желании ЗЕ не сможет сильно навредить, так как его возможности ограничены.

В то время, когда даже из лагеря порошенковцев просеакивало, что при всем возможном желании ЗЕ не сможет сильно навредить, так как его возможности ограничены.



Ну конечно же. А когда пришли в "Арселор" и "БАТ", то это естественно не Зе.



Царь хороший, бояре плохие(с).

А почему подобные бояре появились при зецаре... это неудобный вопрос. Ну конечно же. А когда пришли в "Арселор" и "БАТ", то это естественно не Зе.Царь хороший, бояре плохие(с).А почему подобные бояре появились при зецаре... это неудобный вопрос. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4831 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4058405940604061> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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