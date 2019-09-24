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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4058405940604061
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:33

  freeze написав:Имхо, Зеленский не стал менять спичрайтеров для международных выступлений, оставил старых от Петра.
Абсолютно тоже построение речей, обороты речи и устойчивые словосочетания одинаковые. Даже приемы наглядности одинаковые, ПОП в ответственный момент показывал дверцу автобуса, Зе показывает патрон.
То есть старая провереная команда по большому счету осталась у власти, Аваков, Смолий, Антон Геращенко, Маркарова.
Где то для вида заменили начальника на его заместителя как Климкина на Пристайко.
Где то кого то просто заменили на ксерокопии типа Гройсмана на Гончарука.
Бизнес-преференции Порошенко заменили на преференции Коломойскому.
Зря все тут копья ломали и нервничали, все остается по старому доброму, только несколько фамилий поменялось, это мелочи.


Вот, все как я и говорил - из реваншистов потихоньку переползает... наверное в категорию обиженных. Не нравится ему кадровая политика, ишь распоясался порохобот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:33

  Sommer написав:
  detroytred написав:В то время, когда даже из лагеря порошенковцев просеакивало, что при всем возможном желании ЗЕ не сможет сильно навредить, так как его возможности ограничены.


Ну конечно же. А когда пришли в "Арселор" и "БАТ", то это естественно не Зе.

Царь хороший, бояре плохие(с).
А почему подобные бояре появились при зецаре... это неудобный вопрос. :mrgreen:

Вы потерялись во временной шкале и предмете обсуждения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:39

Будивельник
Вы только не обижайтесь, а спокойно объясните логику Вашего утверждения о проголосовать против ПАПа за ЗЕ (который за мир и т.п.), потому что ПАП не давал команду на наступление.

* ЗСУ голосувало проти Порошенка-бо він не давав наказ на наступ і так як в ЗСУ кількість патріотів більша ніж по країні-то й вийшло +60% за Зеленського* (с) будивельник.


Почему интересуюсь?
Потому что в такой логике у Вас множество утверждений.
То есть - факт (один, два или три) и вывод, совершенно не вытекающий из них.

Ну а в данном случае вывод и вовсе противоположный!!!)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:51

  lapay написав:
  shapo написав:Так у палестинцев или арабов? Напиши кто такие палестинцы и чем они отличаются от арабов.
И когда, как и сколько земли отобрали евреи у этих то ли палестинцев, то ли арабов?
Отбирать начали с конца 19 века или прямо в 1948г построив перед этим города, осушив болота и создав кибуцы неизвестно на чей земле?

В ООН звернись. Там тобі детально розкажуть, що і кому повинен повернути Ізраїдь.


А почему не в Лигу арабских государств?
Напиши честно, что ни хрена не знаешь и непонятно зачем лезешь в эту тему.




  shapo написав:Так хотели или уничтожили и сколько? 1 млн, 10000, или хотя бы 100 немцев?


  lapay написав:Так хто ж їм дасть, влада ж не єврейська, це в своєму Ізраїлі можна виселяти і анексовувати.


И сколько Израиль аннексировал, у кого и когда? И кого при этом выселил ?
Опять мне в ООН предложишь поискать?



  shapo написав:Красный террор, оказывается, евреи устроили.
А это кто тогда сделал:
https://www.svoboda.org/a/29602633.html
https://journals.openedition.org/monderusse/6122


https://netzulim.org/R/OrgR/Articles/Vi ... orona.html
мерзкий лжец?


  lapay написав:Типовий приклад дешевої маніпуляції. Ти хоч знаєш, що таке "червоний терор" і хто був в червоному керівництві, на той час?


Я-то знаю http://doc.histrf.ru/20/postanovlenie-s ... m-terrore/
В обострившейся обстановке июня-августа 1918 г. противники большевиков также прибегают к террористическим методам борьбы. 20 июня неизвестным был убит нарком пропаганды В. Володарский. Убийцу найти не смогли. Уже тогда Ленин выступил за развязывание массового террора: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы их удержали. Протестую решительно!.. Надо поощрять энергию и массовидность террора». 30 августа юный сторонник эсеров Л. Каннегисер убил руководителя Петроградского ЧК М. Урицкого. В тот же день на митинге был ранен Ленин. Виновной в покушении была объявлена сторонница эсеров Ф. Каплан.

Правда убивший еврея М.Урицкого Л.Канеггисер как и Ф.Каплан были евреями, но для такого "историка" как ты искренне убежденного что кроме евреев революцию в России больше никто не делал И.Губерман написал
За все на евреев найдется судья.
За живость. За ум. За сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя,
За то,что она промахнулась.



  shapo написав:Убогий провинциал не знающий даже Киева будет рассказывать мне, объездившего в командировках большую часть Украины , что я о ней знаю, а что нет.


  lapay написав:До речі, я в Києві жив кілька років, а мова не про географію, а про історію і політику. Тут ти повний ватний лох.


Ого, ты, оказывается в политике разбираешься. Ты ты хто, политолог?
А историю явно у Вятровича изучал
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