Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Имхо, Зеленский не стал менять спичрайтеров для международных выступлений, оставил старых от Петра. Абсолютно тоже построение речей, обороты речи и устойчивые словосочетания одинаковые. Даже приемы наглядности одинаковые, ПОП в ответственный момент показывал дверцу автобуса, Зе показывает патрон. То есть старая провереная команда по большому счету осталась у власти, Аваков, Смолий, Антон Геращенко, Маркарова. Где то для вида заменили начальника на его заместителя как Климкина на Пристайко. Где то кого то просто заменили на ксерокопии типа Гройсмана на Гончарука. Бизнес-преференции Порошенко заменили на преференции Коломойскому. Зря все тут копья ломали и нервничали, все остается по старому доброму, только несколько фамилий поменялось, это мелочи.
Вот, все как я и говорил - из реваншистов потихоньку переползает... наверное в категорию обиженных. Не нравится ему кадровая политика, ишь распоясался порохобот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
shapo написав:Так у палестинцев или арабов? Напиши кто такие палестинцы и чем они отличаются от арабов. И когда, как и сколько земли отобрали евреи у этих то ли палестинцев, то ли арабов? Отбирать начали с конца 19 века или прямо в 1948г построив перед этим города, осушив болота и создав кибуцы неизвестно на чей земле?
В ООН звернись. Там тобі детально розкажуть, що і кому повинен повернути Ізраїдь.
А почему не в Лигу арабских государств? Напиши честно, что ни хрена не знаешь и непонятно зачем лезешь в эту тему.
shapo написав:Так хотели или уничтожили и сколько? 1 млн, 10000, или хотя бы 100 немцев?
lapay написав:Так хто ж їм дасть, влада ж не єврейська, це в своєму Ізраїлі можна виселяти і анексовувати.
И сколько Израиль аннексировал, у кого и когда? И кого при этом выселил ? Опять мне в ООН предложишь поискать?
lapay написав:Типовий приклад дешевої маніпуляції. Ти хоч знаєш, що таке "червоний терор" і хто був в червоному керівництві, на той час?
Я-то знаю http://doc.histrf.ru/20/postanovlenie-s ... m-terrore/ В обострившейся обстановке июня-августа 1918 г. противники большевиков также прибегают к террористическим методам борьбы. 20 июня неизвестным был убит нарком пропаганды В. Володарский. Убийцу найти не смогли. Уже тогда Ленин выступил за развязывание массового террора: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы их удержали. Протестую решительно!.. Надо поощрять энергию и массовидность террора». 30 августа юный сторонник эсеров Л. Каннегисер убил руководителя Петроградского ЧК М. Урицкого. В тот же день на митинге был ранен Ленин. Виновной в покушении была объявлена сторонница эсеров Ф. Каплан.
Правда убивший еврея М.Урицкого Л.Канеггисер как и Ф.Каплан были евреями, но для такого "историка" как ты искренне убежденного что кроме евреев революцию в России больше никто не делал И.Губерман написал За все на евреев найдется судья. За живость. За ум. За сутулость. За то, что еврейка стреляла в вождя, За то,что она промахнулась.
shapo написав:Убогий провинциал не знающий даже Киева будет рассказывать мне, объездившего в командировках большую часть Украины , что я о ней знаю, а что нет.
lapay написав:До речі, я в Києві жив кілька років, а мова не про географію, а про історію і політику. Тут ти повний ватний лох.
Ого, ты, оказывается в политике разбираешься. Ты ты хто, политолог? А историю явно у Вятровича изучал