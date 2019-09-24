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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:33
freeze написав:
Имхо, Зеленский не стал менять спичрайтеров для международных выступлений, оставил старых от Петра.
Абсолютно тоже построение речей, обороты речи и устойчивые словосочетания одинаковые. Даже приемы наглядности одинаковые, ПОП в ответственный момент показывал дверцу автобуса, Зе показывает патрон.
То есть старая провереная команда по большому счету осталась у власти, Аваков, Смолий, Антон Геращенко, Маркарова.
Где то для вида заменили начальника на его заместителя как Климкина на Пристайко.
Где то кого то просто заменили на ксерокопии типа Гройсмана на Гончарука.
Бизнес-преференции Порошенко заменили на преференции Коломойскому.
Зря все тут копья ломали и нервничали, все остается по старому доброму, только несколько фамилий поменялось, это мелочи.
Вот, все как я и говорил - из реваншистов потихоньку переползает... наверное в категорию обиженных. Не нравится ему кадровая политика, ишь распоясался порохобот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:33
Sommer написав: detroytred написав:
В то время, когда даже из лагеря порошенковцев просеакивало, что при всем возможном желании ЗЕ не сможет сильно навредить, так как его возможности ограничены.
Ну конечно же. А когда пришли в "Арселор" и "БАТ", то это естественно не Зе.
Царь хороший, бояре плохие(с).
А почему подобные бояре появились при зецаре... это неудобный вопрос.
Вы потерялись во временной шкале и предмете обсуждения.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:39
Будивельник
Вы только не обижайтесь, а спокойно объясните логику Вашего утверждения о проголосовать против ПАПа за ЗЕ (который за мир и т.п.), потому что ПАП не давал команду на наступление.
* ЗСУ голосувало проти Порошенка-бо він не давав наказ на наступ і так як в ЗСУ кількість патріотів більша ніж по країні-то й вийшло +60% за Зеленського* (с) будивельник.
Почему интересуюсь?
Потому что в такой логике у Вас множество утверждений.
То есть - факт (один, два или три) и вывод, совершенно не вытекающий из них.
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detroytred
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