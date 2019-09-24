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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4058405940604061 Додано: Сер 25 вер, 2019 16:33 freeze написав: Имхо, Зеленский не стал менять спичрайтеров для международных выступлений, оставил старых от Петра.

Абсолютно тоже построение речей, обороты речи и устойчивые словосочетания одинаковые. Даже приемы наглядности одинаковые, ПОП в ответственный момент показывал дверцу автобуса, Зе показывает патрон.

То есть старая провереная команда по большому счету осталась у власти, Аваков, Смолий, Антон Геращенко, Маркарова.

Где то для вида заменили начальника на его заместителя как Климкина на Пристайко.

Где то кого то просто заменили на ксерокопии типа Гройсмана на Гончарука.

Бизнес-преференции Порошенко заменили на преференции Коломойскому.

Зря все тут копья ломали и нервничали, все остается по старому доброму, только несколько фамилий поменялось, это мелочи. Имхо, Зеленский не стал менять спичрайтеров для международных выступлений, оставил старых от Петра.Абсолютно тоже построение речей, обороты речи и устойчивые словосочетания одинаковые. Даже приемы наглядности одинаковые, ПОП в ответственный момент показывал дверцу автобуса, Зе показывает патрон.То есть старая провереная команда по большому счету осталась у власти, Аваков, Смолий, Антон Геращенко, Маркарова.Где то для вида заменили начальника на его заместителя как Климкина на Пристайко.Где то кого то просто заменили на ксерокопии типа Гройсмана на Гончарука.Бизнес-преференции Порошенко заменили на преференции Коломойскому.Зря все тут копья ломали и нервничали, все остается по старому доброму, только несколько фамилий поменялось, это мелочи.



Вот, все как я и говорил - из реваншистов потихоньку переползает... наверное в категорию обиженных. Не нравится ему кадровая политика, ишь распоясался порохобот. Вот, все как я и говорил - из реваншистов потихоньку переползает... наверное в категорию обиженных. Не нравится ему кадровая политика, ишь распоясался порохобот. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4831 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:33 Sommer написав: detroytred написав: В то время, когда даже из лагеря порошенковцев просеакивало, что при всем возможном желании ЗЕ не сможет сильно навредить, так как его возможности ограничены.

В то время, когда даже из лагеря порошенковцев просеакивало, что при всем возможном желании ЗЕ не сможет сильно навредить, так как его возможности ограничены.



Ну конечно же. А когда пришли в "Арселор" и "БАТ", то это естественно не Зе.



Царь хороший, бояре плохие(с).

А почему подобные бояре появились при зецаре... это неудобный вопрос. Ну конечно же. А когда пришли в "Арселор" и "БАТ", то это естественно не Зе.Царь хороший, бояре плохие(с).А почему подобные бояре появились при зецаре... это неудобный вопрос.

Вы потерялись во временной шкале и предмете обсуждения. Вы потерялись во временной шкале и предмете обсуждения. detroytred

Повідомлень: 22079 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 16:39 Будивельник

Вы только не обижайтесь, а спокойно объясните логику Вашего утверждения о проголосовать против ПАПа за ЗЕ (который за мир и т.п.), потому что ПАП не давал команду на наступление.



* ЗСУ голосувало проти Порошенка-бо він не давав наказ на наступ і так як в ЗСУ кількість патріотів більша ніж по країні-то й вийшло +60% за Зеленського* (с) будивельник.





Почему интересуюсь?

Потому что в такой логике у Вас множество утверждений.

То есть - факт (один, два или три) и вывод, совершенно не вытекающий из них. detroytred

Повідомлень: 22079 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4058405940604061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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