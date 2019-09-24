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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4059406040614062>
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:33

  freeze написав:Имхо, Зеленский не стал менять спичрайтеров для международных выступлений, оставил старых от Петра.
Абсолютно тоже построение речей, обороты речи и устойчивые словосочетания одинаковые. Даже приемы наглядности одинаковые, ПОП в ответственный момент показывал дверцу автобуса, Зе показывает патрон.
То есть старая провереная команда по большому счету осталась у власти, Аваков, Смолий, Антон Геращенко, Маркарова.
Где то для вида заменили начальника на его заместителя как Климкина на Пристайко.
Где то кого то просто заменили на ксерокопии типа Гройсмана на Гончарука.
Бизнес-преференции Порошенко заменили на преференции Коломойскому.
Зря все тут копья ломали и нервничали, все остается по старому доброму, только несколько фамилий поменялось, это мелочи.


Вот, все как я и говорил - из реваншистов потихоньку переползает... наверное в категорию обиженных. Не нравится ему кадровая политика, ишь распоясался порохобот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:33

  Sommer написав:
  detroytred написав:В то время, когда даже из лагеря порошенковцев просеакивало, что при всем возможном желании ЗЕ не сможет сильно навредить, так как его возможности ограничены.


Ну конечно же. А когда пришли в "Арселор" и "БАТ", то это естественно не Зе.

Царь хороший, бояре плохие(с).
А почему подобные бояре появились при зецаре... это неудобный вопрос. :mrgreen:

Вы потерялись во временной шкале и предмете обсуждения.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:39

Будивельник
Вы только не обижайтесь, а спокойно объясните логику Вашего утверждения о проголосовать против ПАПа за ЗЕ (который за мир и т.п.), потому что ПАП не давал команду на наступление.

* ЗСУ голосувало проти Порошенка-бо він не давав наказ на наступ і так як в ЗСУ кількість патріотів більша ніж по країні-то й вийшло +60% за Зеленського* (с) будивельник.


Почему интересуюсь?
Потому что в такой логике у Вас множество утверждений.
То есть - факт (один, два или три) и вывод, совершенно не вытекающий из них.

Ну а в данном случае вывод и вовсе противоположный!!!)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:51

  lapay написав:
  shapo написав:Так у палестинцев или арабов? Напиши кто такие палестинцы и чем они отличаются от арабов.
И когда, как и сколько земли отобрали евреи у этих то ли палестинцев, то ли арабов?
Отбирать начали с конца 19 века или прямо в 1948г построив перед этим города, осушив болота и создав кибуцы неизвестно на чей земле?

В ООН звернись. Там тобі детально розкажуть, що і кому повинен повернути Ізраїдь.


А почему не в Лигу арабских государств?
Напиши честно, что ни хрена не знаешь и непонятно зачем лезешь в эту тему.




  shapo написав:Так хотели или уничтожили и сколько? 1 млн, 10000, или хотя бы 100 немцев?


  lapay написав:Так хто ж їм дасть, влада ж не єврейська, це в своєму Ізраїлі можна виселяти і анексовувати.


И сколько Израиль аннексировал, у кого и когда? И кого при этом выселил ?
Опять мне в ООН предложишь поискать?



  shapo написав:Красный террор, оказывается, евреи устроили.
А это кто тогда сделал:
https://www.svoboda.org/a/29602633.html
https://journals.openedition.org/monderusse/6122


https://netzulim.org/R/OrgR/Articles/Vi ... orona.html
мерзкий лжец?


  lapay написав:Типовий приклад дешевої маніпуляції. Ти хоч знаєш, що таке "червоний терор" і хто був в червоному керівництві, на той час?


Я-то знаю http://doc.histrf.ru/20/postanovlenie-s ... m-terrore/
В обострившейся обстановке июня-августа 1918 г. противники большевиков также прибегают к террористическим методам борьбы. 20 июня неизвестным был убит нарком пропаганды В. Володарский. Убийцу найти не смогли. Уже тогда Ленин выступил за развязывание массового террора: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы их удержали. Протестую решительно!.. Надо поощрять энергию и массовидность террора». 30 августа юный сторонник эсеров Л. Каннегисер убил руководителя Петроградского ЧК М. Урицкого. В тот же день на митинге был ранен Ленин. Виновной в покушении была объявлена сторонница эсеров Ф. Каплан.

Правда убивший еврея М.Урицкого Л.Канеггисер как и Ф.Каплан были евреями, но для такого "историка" как ты искренне убежденного что кроме евреев революцию в России больше никто не делал И.Губерман написал
За все на евреев найдется судья.
За живость. За ум. За сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя,
За то,что она промахнулась.



  shapo написав:Убогий провинциал не знающий даже Киева будет рассказывать мне, объездившего в командировках большую часть Украины , что я о ней знаю, а что нет.


  lapay написав:До речі, я в Києві жив кілька років, а мова не про географію, а про історію і політику. Тут ти повний ватний лох.


Ого, ты, оказывается в политике разбираешься. Ты ты хто, политолог?
А историю явно у Вятровича изучал
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:52

  Sommer написав:
  freeze написав:Имхо, Зеленский не стал менять спичрайтеров для международных выступлений, оставил старых от Петра.
Абсолютно тоже построение речей, обороты речи и устойчивые словосочетания одинаковые. Даже приемы наглядности одинаковые, ПОП в ответственный момент показывал дверцу автобуса, Зе показывает патрон.
То есть старая провереная команда по большому счету осталась у власти, Аваков, Смолий, Антон Геращенко, Маркарова.
Где то для вида заменили начальника на его заместителя как Климкина на Пристайко.
Где то кого то просто заменили на ксерокопии типа Гройсмана на Гончарука.
Бизнес-преференции Порошенко заменили на преференции Коломойскому.
Зря все тут копья ломали и нервничали, все остается по старому доброму, только несколько фамилий поменялось, это мелочи.


Вот, все как я и говорил - из реваншистов потихоньку переползает... наверное в категорию обиженных. Не нравится ему кадровая политика, ишь распоясался порохобот.


Повар Леонов, который избран депутатом от Приморского района Одессы от Слуги народа, по всей видимости будет баллотироваться на ближайших выборах мэра Одессы, по крайней мере он уже начал фактическую предвыборную компанию на эту должность.

Пожалуй, я за повара голосовать не буду, вдруг у него мало знаний по организации деятельности городского хозяйства.
Я уж лучше за старого доброго Труханова проголосую, или за Саакашвили, или за Лёшу Гончаренко, всё-таки Леша медбрат по специальности, закончил медтехникум, ну и что, что порохобот, зато уколы делать умеет, и вообще медтехникум это гораздо полезнее для руководства миллионным городом, чем закончить кулинарный техникум.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 вер, 2019 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:54

  pesikot написав:
  shapo написав:Почему как только начинает писать порохофил, так сразу предлагает забанить кого-нибудь несогласного с ним.

Когда ты предлагаешь банить не согласных с тобой - это ты выражаешь своё самое правильное мнение. Это касается и того, что ты обязательно выступаешь за то, чтобы кого-нить посадить
Когда предлагают банить тебя, ты становишься в третью позицию и начинаешь возмущаться несправедливостью :)


Ты опять попутал божий дар с яичницей.
Я предлагаю банить таких как ты когда вы оскорбляете меня лично и весь еврейский народ.
Где я вообще упоминал Старикана, его национальность которой не знаю, или его детей?
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:58

  Frant написав:
  ЛАД написав:Хорошего Вы мнения о своем народе! :shock:

Лад, зРадіо, шапО - теж частина укро-народу. На жаль, ніхто навіть не планує зробити їх негромадянами України чи відправити на Жовті Води, уран добувати. Хоча вони це, безумовно, заслуговують.


Вот такие "европейцы!.
А ничего отличного от ненавидимых ими большевиков придумать не в состоянии
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:05

  lapay написав:......
Якраз навпаки, попередники цілком можуть стати наступниками, якщо зелені катастрофічно проваляться.
.....

Даже если "зелені катастрофічно проваляться" сильно сомневаюсь, что у По будут шансы.
Скорее выберут кого-то другого.
Таких националистов и антисемитов как Вы в стране маловато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:08

Re: Політичні дискусії

Ітогi подвєдьом. 2019-09-25

1) В США объявили о начале процедуры импичмента Трампа (видео). Поехал Зеленский в Париж - сгорел Нотр-Дам де Пари. Поехал в США - Трампу начали процедуру импичмента. "Меня терзают смутные сомнения". Нефартовый у нас ПреЗЕ!дент.

2) Про импичмент Трампу, то пусть будет проблема Трампа и всех США. Саксофонист Клинтон и умелица игры на флейте Моника Левински у них уже были.

3) Кабмин "подвинул" Геращенко в заместители Авакова. Новые лица, чё уж там. Хотя, надо отдать должное Авакову, смог удержаться у власти и своего зама сохранить.

4) В МИД Германии напомнили, что в то же время жители оккупированных территорий могут обратиться за украинским паспортом и въехать на территорию Германии без визы.. Ранее пробегала инфа, что жителям ОРДЛО с российскими паспортами начали выдавать визы. Ан нет

5) Решение Барышевского суда о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp отменили

6) Ну и бубочка Максим "Приду на собрание, скажу родителям, что они дол*обы": нардеп Бужанский попал в новый скандал

PS. Ещё есть стенограмма разговора ЗЕ! и Трампа. Но её выдают по капле, рано о чём-то говорить. Но п.1, как бы намекает.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:15

  pesikot написав:Про импичмент Трампу, то пусть будет проблема Трампа и всех США.


Какой импичмент Трампу, думайТе, что пишите.
В сенате, который должен проголосовать за импичмент 2/3 голосов, у демократов только 47 голосов из 100.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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