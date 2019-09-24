Додано: Сер 25 вер, 2019 16:51

lapay написав: shapo написав: Так у палестинцев или арабов? Напиши кто такие палестинцы и чем они отличаются от арабов.

И когда, как и сколько земли отобрали евреи у этих то ли палестинцев, то ли арабов?

Отбирать начали с конца 19 века или прямо в 1948г построив перед этим города, осушив болота и создав кибуцы неизвестно на чей земле? Так у палестинцев или арабов? Напиши кто такие палестинцы и чем они отличаются от арабов.И когда, как и сколько земли отобрали евреи у этих то ли палестинцев, то ли арабов?Отбирать начали с конца 19 века или прямо в 1948г построив перед этим города, осушив болота и создав кибуцы неизвестно на чей земле?

В ООН звернись. Там тобі детально розкажуть, що і кому повинен повернути Ізраїдь. В ООН звернись. Там тобі детально розкажуть, що і кому повинен повернути Ізраїдь.

shapo написав: Так хотели или уничтожили и сколько? 1 млн, 10000, или хотя бы 100 немцев? Так хотели или уничтожили и сколько? 1 млн, 10000, или хотя бы 100 немцев?

lapay написав: Так хто ж їм дасть, влада ж не єврейська, це в своєму Ізраїлі можна виселяти і анексовувати. Так хто ж їм дасть, влада ж не єврейська, це в своєму Ізраїлі можна виселяти і анексовувати.

shapo написав: Красный террор, оказывается, евреи устроили.

А это кто тогда сделал:

https://www.svoboda.org/a/29602633.html

https://journals.openedition.org/monderusse/6122





https://netzulim.org/R/OrgR/Articles/Vi ... orona.html

мерзкий лжец? Красный террор, оказывается, евреи устроили.А это кто тогда сделал:... orona.htmlмерзкий лжец?

lapay написав: Типовий приклад дешевої маніпуляції. Ти хоч знаєш, що таке "червоний терор" і хто був в червоному керівництві, на той час? Типовий приклад дешевої маніпуляції. Ти хоч знаєш, що таке "червоний терор" і хто був в червоному керівництві, на той час?

shapo написав: Убогий провинциал не знающий даже Киева будет рассказывать мне, объездившего в командировках большую часть Украины , что я о ней знаю, а что нет. Убогий провинциал не знающий даже Киева будет рассказывать мне, объездившего в командировках большую часть Украины , что я о ней знаю, а что нет.

lapay написав: До речі, я в Києві жив кілька років, а мова не про географію, а про історію і політику. Тут ти повний ватний лох. До речі, я в Києві жив кілька років, а мова не про географію, а про історію і політику. Тут ти повний ватний лох.

А почему не в Лигу арабских государств?Напиши честно, что ни хрена не знаешь и непонятно зачем лезешь в эту тему.И сколько Израиль аннексировал, у кого и когда? И кого при этом выселил ?Опять мне в ООН предложишь поискать?Я-то знаюВ обострившейся обстановке июня-августа 1918 г. противники большевиков также прибегают к террористическим методам борьбы. 20 июня неизвестным был убит нарком пропаганды В. Володарский. Убийцу найти не смогли. Уже тогда Ленин выступил за развязывание массового террора: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы их удержали. Протестую решительно!.. Надо поощрять энергию и массовидность террора». 30 августа юный сторонник эсеров Л. Каннегисер убил руководителя Петроградского ЧК М. Урицкого. В тот же день на митинге был ранен Ленин. Виновной в покушении была объявлена сторонница эсеров Ф. Каплан.Правда убивший еврея М.Урицкого Л.Канеггисер как и Ф.Каплан были евреями, но для такого "историка" как ты искренне убежденного что кроме евреев революцию в России больше никто не делал И.Губерман написалЗа все на евреев найдется судья.За живость. За ум. За сутулость.За то, что еврейка стреляла в вождя,За то,что она промахнулась.Ого, ты, оказывается в политике разбираешься. Ты ты хто, политолог?А историю явно у Вятровича изучал