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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4059406040614062
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:21

  freeze написав:
  pesikot написав:Про импичмент Трампу, то пусть будет проблема Трампа и всех США.


Какой импичмент Трампу, думайТе, что пишите.
В сенате, который должен проголосовать за импичмент 2/3 голосов, у демократов только 47 голосов из 100.


Это фантомные боли т.к. Порошенко поставил на Клинтоншу и пролетел
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:27

  freeze написав:
  pesikot написав:Про импичмент Трампу, то пусть будет проблема Трампа и всех США.


Какой импичмент Трампу, думайТе, что пишите.
В сенате, который должен проголосовать за импичмент 2/3 голосов, у демократов только 47 голосов из 100.

freeze, ты читать умеешь ? обязательно вырывать пару фраз ?
Я ведь и написал, что это проблема Трампа. Сколько там голосов, будет импичмент, не будет. Это вообще эфемерные материи.
Саксофонист Клинтон под присягой соврал. И то обошлось без импичмента. Но
Скандал разгорелся в 1998 году, когда в прессу просочились подробности отношений Клинтона и Левински. Эта история ненамного снизила рейтинг очень популярного Билла Клинтона, но после досадного поражения Эла Гора от республиканца Джорджа Буша—младшего на президентских выборах 2000 года оказалось, что сексуальный скандал Клинтона — Левински гораздо значительнее подмочил репутацию Демократической партии США.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:30

  shapo написав:Это фантомные боли т.к. Порошенко поставил на Клинтоншу и пролетел

Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.
А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.
Вот и поглядим кто сейчас пролетит.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:10

  pesikot написав:
  shapo написав:Это фантомные боли т.к. Порошенко поставил на Клинтоншу и пролетел

Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.
А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.
Вот и поглядим кто сейчас пролетит.


Это.по-моему, твой любимый сайт

https://petrimazepa.com/glavnaya_oshibka_poroshenko
Итак, утро следующего дня после президентских выборов в США. Пока американцы гуглят, как иммигрировать в Канаду и сколько стоят антидепрессанты, на разной степени ватности сайтах форсится тема «Порошенко поздравлял Хиллари с победой». Был ли сам факт преждевременного поздравления или нет, не так и важно. Важно то, что наш политический истеблишмент действительно более-менее открыто поддерживал демократического кандидата. Кандидата, который был бы несомненно лучшим для США и, например, для мировой экологии. Но я очень сомневаюсь, что Клинтон была бы более предпочтительна для нашей страны. Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:15

  Faceless написав:
  ЛАД написав:"Примат нации" естественным образом ведёт к дальнейшему - шовинизму, принижению нетитульных наций и т.п.

Не обязательно. Может, вы не в курсе, но национализму, как идеологии сотни, а может и тысячи лет

1. Согласен, не обязательно, но весьма часто. Я бы даже сказал, как правило.
2. Вы знаете, в курсе. :)
3. И что это меняет?

  ЛАД написав:Пример - посты лэпэя и будивельника к шапо. Возможно, они и не националисты, но грань между патриотизмом и национализмом (достаточно тонкую) уже переходят.

Перечитайте выше, что я писал об обоих терминах. Это разные категории. Нельзя перейти между ними грань.

Не совсем разные. И если понятие "Родина" в мозгу человека начинает превращаться/отождествляться с понятием "нация", то патриотизм превращается в национализм.

  ЛАД написав:Выражение: " Права моя страна или не права, но это моя страна", считаю неверным и тоже переходящим грань патриотизма.

Аналогично, см выше.

Это, простите, не понял.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:18

  shapo написав:Это.по-моему, твой любимый сайт

Ты сильно ошибся.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:18

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:.....
Полностью совпадает с моими взглядами:
Зубожили, ватники, проходимцы, протывсихи, приколисты.

Хорошего Вы мнения о своем народе! :shock:

Лад, зРадіо, шапО - теж частина укро-народу. На жаль, ніхто навіть не планує зробити їх негромадянами України чи відправити на Жовті Води, уран добувати. Хоча вони це, безумовно, заслуговують.


А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.

А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...
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  #<1 ... 4059406040614062
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