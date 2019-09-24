Это фантомные боли т.к. Порошенко поставил на Клинтоншу и пролетел
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:21
Это фантомные боли т.к. Порошенко поставил на Клинтоншу и пролетел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:27
freeze, ты читать умеешь ? обязательно вырывать пару фраз ?
Я ведь и написал, что это проблема Трампа. Сколько там голосов, будет импичмент, не будет. Это вообще эфемерные материи.
Саксофонист Клинтон под присягой соврал. И то обошлось без импичмента. Но
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:30
Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.
А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.
Вот и поглядим кто сейчас пролетит.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:10
Это.по-моему, твой любимый сайт
Итак, утро следующего дня после президентских выборов в США. Пока американцы гуглят, как иммигрировать в Канаду и сколько стоят антидепрессанты, на разной степени ватности сайтах форсится тема «Порошенко поздравлял Хиллари с победой». Был ли сам факт преждевременного поздравления или нет, не так и важно. Важно то, что наш политический истеблишмент действительно более-менее открыто поддерживал демократического кандидата. Кандидата, который был бы несомненно лучшим для США и, например, для мировой экологии. Но я очень сомневаюсь, что Клинтон была бы более предпочтительна для нашей страны. Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:15
1. Согласен, не обязательно, но весьма часто. Я бы даже сказал, как правило.
2. Вы знаете, в курсе.
3. И что это меняет?
Не совсем разные. И если понятие "Родина" в мозгу человека начинает превращаться/отождествляться с понятием "нация", то патриотизм превращается в национализм.
Это, простите, не понял.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:18
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:18
А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.
А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену покатит...
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