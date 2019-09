Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

freeze написав: pesikot написав: Про импичмент Трампу, то пусть будет проблема Трампа и всех США.

Какой импичмент Трампу, думайТе, что пишите.

В сенате, который должен проголосовать за импичмент 2/3 голосов, у демократов только 47 голосов из 100.



Какой импичмент Трампу, думайТе, что пишите.

В сенате, который должен проголосовать за импичмент 2/3 голосов, у демократов только 47 голосов из 100. Какой импичмент Трампу, думайТе, что пишите.В сенате, который должен проголосовать за импичмент 2/3 голосов, у демократов только 47 голосов из 100.



freeze написав: pesikot написав: Про импичмент Трампу, то пусть будет проблема Трампа и всех США.

Какой импичмент Трампу, думайТе, что пишите.

В сенате, который должен проголосовать за импичмент 2/3 голосов, у демократов только 47 голосов из 100.

freeze, ты читать умеешь ? обязательно вырывать пару фраз ?



Какой импичмент Трампу, думайТе, что пишите.

В сенате, который должен проголосовать за импичмент 2/3 голосов, у демократов только 47 голосов из 100. Какой импичмент Трампу, думайТе, что пишите.В сенате, который должен проголосовать за импичмент 2/3 голосов, у демократов только 47 голосов из 100.

freeze, ты читать умеешь ? обязательно вырывать пару фраз ?

Я ведь и написал, что это проблема Трампа. Сколько там голосов, будет импичмент, не будет. Это вообще эфемерные материи.

Саксофонист Клинтон под присягой соврал. И то обошлось без импичмента. Но

Скандал разгорелся в 1998 году, когда в прессу просочились подробности отношений Клинтона и Левински. Эта история ненамного снизила рейтинг очень популярного Билла Клинтона, но после досадного поражения Эла Гора от республиканца Джорджа Буша—младшего на президентских выборах 2000 года оказалось, что сексуальный скандал Клинтона — Левински гораздо значительнее подмочил репутацию Демократической партии США. , ты читать умеешь ? обязательно вырывать пару фраз ?Я ведь и написал, что это проблема Трампа. Сколько там голосов, будет импичмент, не будет. Это вообще эфемерные материи.Саксофонист Клинтон под присягой соврал. И то обошлось без импичмента. Но "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой

pesikot

shapo написав: Это фантомные боли т.к. Порошенко поставил на Клинтоншу и пролетел

Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.

А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.

Вот и поглядим кто сейчас пролетит. Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.Вот и поглядим кто сейчас пролетит. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой

pesikot

pesikot написав: shapo написав: Это фантомные боли т.к. Порошенко поставил на Клинтоншу и пролетел

Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.

А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.

Вот и поглядим кто сейчас пролетит.

Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.

А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.

Вот и поглядим кто сейчас пролетит. Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.Вот и поглядим кто сейчас пролетит.



Это.по-моему, твой любимый сайт



https://petrimazepa.com/glavnaya_oshibka_poroshenko

https://petrimazepa.com/glavnaya_oshibka_poroshenko

Итак, утро следующего дня после президентских выборов в США. Пока американцы гуглят, как иммигрировать в Канаду и сколько стоят антидепрессанты, на разной степени ватности сайтах форсится тема «Порошенко поздравлял Хиллари с победой». Был ли сам факт преждевременного поздравления или нет, не так и важно. Важно то, что наш политический истеблишмент действительно более-менее открыто поддерживал демократического кандидата. Кандидата, который был бы несомненно лучшим для США и, например, для мировой экологии. Но я очень сомневаюсь, что Клинтон была бы более предпочтительна для нашей страны. Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.

shapo

Не обязательно. Может, вы не в курсе, но национализму, как идеологии сотни, а может и тысячи лет Не обязательно. Может, вы не в курсе, но национализму, как идеологии сотни, а может и тысячи лет

1. Согласен, не обязательно, но весьма часто. Я бы даже сказал, как правило.

2. Вы знаете, в курсе.

3. И что это меняет?



ЛАД написав: Пример - посты лэпэя и будивельника к шапо. Возможно, они и не националисты, но грань между патриотизмом и национализмом (достаточно тонкую) уже переходят. Пример - посты лэпэя и будивельника к шапо. Возможно, они и не националисты, но грань между патриотизмом и национализмом (достаточно тонкую) уже переходят.

Перечитайте выше, что я писал об обоих терминах. Это разные категории. Нельзя перейти между ними грань. Перечитайте выше, что я писал об обоих терминах. Это разные категории. Нельзя перейти между ними грань.

Не совсем разные. И если понятие "Родина" в мозгу человека начинает превращаться/отождествляться с понятием "нация", то патриотизм превращается в национализм.



ЛАД написав: Выражение: " Права моя страна или не права, но это моя страна", считаю неверным и тоже переходящим грань патриотизма. Выражение: " Права моя страна или не права, но это моя страна", считаю неверным и тоже переходящим грань патриотизма.

Аналогично, см выше. Аналогично, см выше.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.

ЛАД 2

shapo написав: Это.по-моему, твой любимый сайт

Ты сильно ошибся.

Ты сильно ошибся. Ты сильно ошибся. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой

pesikot

Frant написав: ЛАД написав: Starikan написав: .....

Полностью совпадает с моими взглядами:

Зубожили, ватники, проходимцы, протывсихи, приколисты. .....

Хорошего Вы мнения о своем народе!

Полностью совпадает с моими взглядами:

Зубожили, ватники, проходимцы, протывсихи, приколисты. .....

Хорошего Вы мнения о своем народе! Хорошего Вы мнения о своем народе!

Лад, зРадіо, шапО - теж частина укро-народу. На жаль, ніхто навіть не планує зробити їх негромадянами України чи відправити на Жовті Води, уран добувати. Хоча вони це, безумовно, заслуговують. Лад, зРадіо, шапО - теж частина укро-народу. На жаль, ніхто навіть не планує зробити їх негромадянами України чи відправити на Жовті Води, уран добувати. Хоча вони це, безумовно, заслуговують.



А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.



А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.

А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...

zРадио

zРадио написав: А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену покатит...

Какой грозный "Знает кошка чьё мясо съела" боишься на нары заехать Какой грозный"Знает кошка чьё мясо съела" боишься на нары заехать "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой

pesikot

shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Это фантомные боли т.к. Порошенко поставил на Клинтоншу и пролетел

Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.

А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.

Вот и поглядим кто сейчас пролетит.

Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.

А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.

Вот и поглядим кто сейчас пролетит. Это твоё враньё и враньё российской пропаганды.А сейчас ЗЕ! втянули в неприятный скандал Трамп vs Байден.Вот и поглядим кто сейчас пролетит.



Это.по-моему, твой любимый сайт



https://petrimazepa.com/glavnaya_oshibka_poroshenko

https://petrimazepa.com/glavnaya_oshibka_poroshenko

Итак, утро следующего дня после президентских выборов в США. Пока американцы гуглят, как иммигрировать в Канаду и сколько стоят антидепрессанты, на разной степени ватности сайтах форсится тема «Порошенко поздравлял Хиллари с победой». Был ли сам факт преждевременного поздравления или нет, не так и важно. Важно то, что наш политический истеблишмент действительно более-менее открыто поддерживал демократического кандидата. Кандидата, который был бы несомненно лучшим для США и, например, для мировой экологии. Но я очень сомневаюсь, что Клинтон была бы более предпочтительна для нашей страны. Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.

Это полный зашквар пескота)))))))))

Так безапелляционно заявившего аргументацией -- аля российская пропаганда)))

Вранье!))

detroytred

Это полный зашквар пескота)))))))))

Так безапелляционно заявившего аргументацией -- аля российская пропаганда)))

Вранье!)) Это полный зашквар пескота)))))))))Так безапелляционно заявившего аргументацией -- аля российская пропаганда)))Вранье!)) detroytred

zРадио написав: Frant написав: Лад, зРадіо, шапО - теж частина укро-народу. На жаль, ніхто навіть не планує зробити їх негромадянами України чи відправити на Жовті Води, уран добувати. Хоча вони це, безумовно, заслуговують.

А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.

А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...



А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.



А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет... А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...



Убогий, я не є держчиновником!

І не був їм ніколи)))



Ватан-пустомеля))) Аби трандіти(((

Убогий, я не є держчиновником!

І не був їм ніколи)))

Ватан-пустомеля))) Аби трандіти(((

Тобі що, московити платять за кількість знаків?

Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців

Frant

