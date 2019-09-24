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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4060406140624063
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:34

  Frant написав:
  zРадио написав:А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.

А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...


Убогий, я не є держчиновником!
І не був їм ніколи)))

Ватан-пустомеля)))


Ну еще бы форумного тролля в чиновники взяли :mrgreen: Госизмену может совершить любое лицо - так к сведению. И твои призывы к сдаче украинского суверенитета - это она самая!
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:37

  zРадио написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.

А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...


Убогий, я не є держчиновником!
І не був їм ніколи)))

Ватан-пустомеля)))


Ну еще бы форумного тролля в госчиновники взяли :mrgreen: А госизмену может совершить любое лицо - так к сведению. И твои призывы к сдаче украинского суверенитета - это она самая!

Убогий, заспокойся((( Почитай краше русіш-пропаганду, подивись кисельова і канал "Звєзда" в Інтернеті (((.

Ти просто клоун, диванний промосковський тролль. "Спеціаліст" по дуплексно-монотеїстичному зв'язку, "суддя вищої категорії", "філософ-еклектик", борець з українізацією України, і взагалі, русіш-тролль на зарплаті(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:45

  Frant написав:Убогий, заспокойся((( Почитай краше русіш-пропаганду, подивись кисельова і канал "Звєзда" в Інтернеті (((.

Ти просто клоун, диванний промосковський тролль. "Спеціаліст" по дуплексно-монотеїстичному зв'язку, "суддя вищої категорії", "філософ-еклектик", борець з українізацією України, і взагалі, русіш-тролль на зарплаті(((


Тролль. Тупо тролль и провокатор. Форумный сумасброд. Разговор с тобой закончен - идешь в игнор-лист
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:53

  Frant написав:
  zРадио"[quote="4755081:Frant написав:
  zРадио написав:А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.

А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...


Убогий, я не є держчиновником!
І не був їм ніколи)))

Ватан-пустомеля)))


Ну еще бы форумного тролля в госчиновники взяли :mrgreen: А госизмену может совершить любое лицо - так к сведению. И твои призывы к сдаче украинского суверенитета - это она самая!

Убогий, заспокойся((( Почитай краше русіш-пропаганду, подивись кисельова і канал "Звєзда" в Інтернеті (((.

Ти просто клоун, диванний промосковський тролль. "Спеціаліст" по дуплексно-монотеїстичному зв'язку, "суддя вищої категорії", "філософ-еклектик", борець з українізацією України, і взагалі, русіш-тролль на зарплаті((([/quote]

Это ответ на то, что госслужба к госизмене совершенно не обязательный атрибут?
Прохфессор не знает?

)))
Ты бы поблагодарил за то, что тебя оппонент просветил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:03

  zРадио написав:
  Frant написав:Убогий, заспокойся((( Почитай краше русіш-пропаганду, подивись кисельова і канал "Звєзда" в Інтернеті (((.

Ти просто клоун, диванний промосковський тролль. "Спеціаліст" по дуплексно-монотеїстичному зв'язку, "суддя вищої категорії", "філософ-еклектик", борець з українізацією України, і взагалі, русіш-тролль на зарплаті(((


Тролль. Тупо тролль и провокатор. Форумный сумасброд. Разговор с тобой закончен - идешь в игнор-лист

Налякав)))Аж коліна трясуться)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:18

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А почему не в Лигу арабских государств?

А коли це Ізраїль став її членом?
И сколько Израиль аннексировал, у кого и когда? И кого при этом выселил ?
Опять мне в ООН предложишь поискать?

На, читай, вчи історію:
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D0%B ... a-43789589
Численна маса людей мусила тікати з тепер підконтрольних Ізраїлю територій, загалом близько 531 поселення були знищені, здебільшого планово та навмисне, мовляв, араби не повинні мати там більше базових умов для життя. У таких містах, як Тель-Авів, Яффо, Хайфа та Єрусалим, уже майже не залишилося арабських жителів. Єврейські переселенці захоплювали землю вигнанців як у містах, так і на селі. "Разом зі всією Палестиною також і космополітичний Єрусалим був втягнутий у громадянську війну, - пише Нуссейбех. - Професори, лікарі та власники магазинів з обох боків комплектували власні команди та стріляли в людей, яких вони в інші часи приймали б у себе як гостей. Правила цивілізації втратили силу, два народи, які раніше співіснували в мирі, думали тепер лише про битву".

Ключ, символ надії

"750 тисяч людей втратили всі статки через події, пов'язані з заснуванням держави Ізраїль. Стільки нарахувала UNRWA, допоміжна структура ООН з питання палестинських біженців, коли почала працювати в 1950 році", - пише експертка з Близького Сходу Марлен Шніпер (Marlène Schnieper) у своїй праці "Накба. Відкрита рана". Наслідки цього масового переселення не подолані досі, навпаки: "Разом із дітьми та їхніми дітьми з колишніх біженців стали вже п'ять мільйонів людей. Число збільшується".

Я-то знаю http://doc.histrf.ru/20/postanovlenie-s ... m-terrore/

Ніфіга ти не знаєш, бо за цим папірцем ховаються такі звірства ЧК, що їх і в нацистів не було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:22

Кармелюк
Це ж яким треба бути ...., щоб примарний шанс на успіх проміняти на багатократно реальніший шанс нашкодити своїй власній країні і собі, та ще й з таким же реальним шансом взагалі ліквідувати Україну як незалежну країну, а то й як країну взагалі!?

Шанс на всё, что Вы перечислили ничуть не больший, чем, с По.

Не стоит выдавать свой мрачный взгляд на Зе, за конец Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:48

  detroytred написав:
  shapo написав:https://petrimazepa.com/glavnaya_oshibka_poroshenko
на разной степени ватности сайтах форсится тема «Порошенко поздравлял Хиллари с победой». Был ли сам факт преждевременного поздравления или нет, не так и важно.

Это полный зашквар пескота)))))))))
Так безапелляционно заявившего аргументацией -- аля российская пропаганда)))


Да, это действительно полный зашквар - не суметь прочитать цитату.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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