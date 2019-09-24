Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.
А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...
Убогий, я не є держчиновником! І не був їм ніколи)))
Ватан-пустомеля)))
Ну еще бы форумного тролля в чиновники взяли Госизмену может совершить любое лицо - так к сведению. И твои призывы к сдаче украинского суверенитета - это она самая!
zРадио написав:А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.
А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...
Убогий, я не є держчиновником! І не був їм ніколи)))
Ватан-пустомеля)))
Ну еще бы форумного тролля в госчиновники взяли А госизмену может совершить любое лицо - так к сведению. И твои призывы к сдаче украинского суверенитета - это она самая!
Убогий, заспокойся((( Почитай краше русіш-пропаганду, подивись кисельова і канал "Звєзда" в Інтернеті (((.
Ти просто клоун, диванний промосковський тролль. "Спеціаліст" по дуплексно-монотеїстичному зв'язку, "суддя вищої категорії", "філософ-еклектик", борець з українізацією України, і взагалі, русіш-тролль на зарплаті(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Убогий, заспокойся((( Почитай краше русіш-пропаганду, подивись кисельова і канал "Звєзда" в Інтернеті (((.
Ти просто клоун, диванний промосковський тролль. "Спеціаліст" по дуплексно-монотеїстичному зв'язку, "суддя вищої категорії", "філософ-еклектик", борець з українізацією України, і взагалі, русіш-тролль на зарплаті(((
Тролль. Тупо тролль и провокатор. Форумный сумасброд. Разговор с тобой закончен - идешь в игнор-лист
zРадио написав:А не много ли ты на себя взял, провокатор? Ты не приведешь ни одной строки из моих комментариев, за что меня полагается на Желтые Воды.
А вот я без проблем приведу десятки твоих комментариев, за что тебя положено НА НАРЫ за разжигание межнациональной, межэтнической и религиозной вражды! А если покопаться в твоих старых записях, то там и на государственную измену потянет...
Убогий, я не є держчиновником! І не був їм ніколи)))
Ватан-пустомеля)))
Ну еще бы форумного тролля в госчиновники взяли А госизмену может совершить любое лицо - так к сведению. И твои призывы к сдаче украинского суверенитета - это она самая!
Убогий, заспокойся((( Почитай краше русіш-пропаганду, подивись кисельова і канал "Звєзда" в Інтернеті (((.
Ти просто клоун, диванний промосковський тролль. "Спеціаліст" по дуплексно-монотеїстичному зв'язку, "суддя вищої категорії", "філософ-еклектик", борець з українізацією України, і взагалі, русіш-тролль на зарплаті((([/quote]
Это ответ на то, что госслужба к госизмене совершенно не обязательный атрибут? Прохфессор не знает?
))) Ты бы поблагодарил за то, что тебя оппонент просветил.
Frant написав:Убогий, заспокойся((( Почитай краше русіш-пропаганду, подивись кисельова і канал "Звєзда" в Інтернеті (((.
Ти просто клоун, диванний промосковський тролль. "Спеціаліст" по дуплексно-монотеїстичному зв'язку, "суддя вищої категорії", "філософ-еклектик", борець з українізацією України, і взагалі, русіш-тролль на зарплаті(((
Тролль. Тупо тролль и провокатор. Форумный сумасброд. Разговор с тобой закончен - идешь в игнор-лист
Налякав)))Аж коліна трясуться)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Численна маса людей мусила тікати з тепер підконтрольних Ізраїлю територій, загалом близько 531 поселення були знищені, здебільшого планово та навмисне, мовляв, араби не повинні мати там більше базових умов для життя. У таких містах, як Тель-Авів, Яффо, Хайфа та Єрусалим, уже майже не залишилося арабських жителів. Єврейські переселенці захоплювали землю вигнанців як у містах, так і на селі. "Разом зі всією Палестиною також і космополітичний Єрусалим був втягнутий у громадянську війну, - пише Нуссейбех. - Професори, лікарі та власники магазинів з обох боків комплектували власні команди та стріляли в людей, яких вони в інші часи приймали б у себе як гостей. Правила цивілізації втратили силу, два народи, які раніше співіснували в мирі, думали тепер лише про битву".
Ключ, символ надії
"750 тисяч людей втратили всі статки через події, пов'язані з заснуванням держави Ізраїль. Стільки нарахувала UNRWA, допоміжна структура ООН з питання палестинських біженців, коли почала працювати в 1950 році", - пише експертка з Близького Сходу Марлен Шніпер (Marlène Schnieper) у своїй праці "Накба. Відкрита рана". Наслідки цього масового переселення не подолані досі, навпаки: "Разом із дітьми та їхніми дітьми з колишніх біженців стали вже п'ять мільйонів людей. Число збільшується".
Це ж яким треба бути ...., щоб примарний шанс на успіх проміняти на багатократно реальніший шанс нашкодити своїй власній країні і собі, та ще й з таким же реальним шансом взагалі ліквідувати Україну як незалежну країну, а то й як країну взагалі!?
Шанс на всё, что Вы перечислили ничуть не больший, чем, с По.
Не стоит выдавать свой мрачный взгляд на Зе, за конец Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.