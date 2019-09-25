Додано: Сер 25 вер, 2019 20:12

lapay написав: shapo написав: А почему не в Лигу арабских государств? А почему не в Лигу арабских государств?

А коли це Ізраїль став її членом? А коли це Ізраїль став її членом?

И сколько Израиль аннексировал, у кого и когда? И кого при этом выселил ?

Опять мне в ООН предложишь поискать?

lapay написав: "750 тисяч людей втратили всі статки через події, пов'язані з заснуванням держави Ізраїль. Стільки нарахувала UNRWA, допоміжна структура ООН з питання палестинських біженців, коли почала працювати в 1950 році", - пише експертка з Близького Сходу Марлен Шніпер (Marlène Schnieper) у своїй праці "Накба. Відкрита рана". Наслідки цього масового переселення не подолані досі, навпаки: "Разом із дітьми та їхніми дітьми з колишніх біженців стали вже п'ять мільйонів людей. Число збільшується". "750 тисяч людей втратили всі статки через події, пов'язані з заснуванням держави Ізраїль. Стільки нарахувала UNRWA, допоміжна структура ООН з питання палестинських біженців, коли почала працювати в 1950 році", - пише експертка з Близького Сходу Марлен Шніпер (Marlène Schnieper) у своїй праці "Накба. Відкрита рана". Наслідки цього масового переселення не подолані досі, навпаки: "Разом із дітьми та їхніми дітьми з колишніх біженців стали вже п'ять мільйонів людей. Число збільшується".

lapay написав: Ніфіга ти не знаєш, бо за цим папірцем ховаються такі звірства ЧК, що їх і в нацистів не було. Ніфіга ти не знаєш, бо за цим папірцем ховаються такі звірства ЧК, що їх і в нацистів не було.

Зато очень "объективная" организация как и ООНВ отличие от тебя, неуча, это вранье мне давно известноПо поводу того почему арабы покидали территориюАрабский Верховный комитет (фактически руководящий орган палестинских арабов) силой или убеждением заставил арабов, живущих в Яффо, Иерусалиме, Хайфе и других городских центрах, покинуть свои дома «до тех пор, пока евреи не будут уничтожены». Лондонский еженедельник «Экономист» (2 октября 1948 г.) писал: «Из 62 тысяч арабов, живших в Хайфе, осталось не более пяти-шести тысяч <…> Самыми мощными факторами (в бегстве) были декларации и воззвания, сделанные Верховным палестинско-арабским комитетом, призывавшие всех арабов Хайфы уйти из города и предупреждавшие, что те, кто останутся в Хайфе под властью евреев, будут считаться изменниками».Лидеры арабских стран и Арабская освободительная армия убеждали городское и сельское арабское население эвакуироваться, чтобы способствовать успеху нападения арабов, а затем захватить дома евреев.Махмуд Аббас («Filastin A-Thawra», март 1976 г.) писал: «Арабские армии заставили палестинцев оставить свои дома».Халед аль Азам, сирийский премьер-министр (мемуары, 1973 г.): «Мы привели беженцев к катастрофе, призывая их покинуть свои дома».Иорданская ежедневная газета «Палестина» (19 февраля 1949 г.): «Арабские государства… подстрекали палестинцев временно оставить свои дома, чтобы не мешать вторжению арабских армий».Ежедневная газета «Аль-Айям» (13 мая 2008 г.): «Арабская освободительная армия заявила палестинцам: „Оставьте свои дома и деревни, и вы вернётесь через несколько дней. Если вы оставите их, то мы сможем выполнить нашу миссию…“».Писатель Салах Джубран описывал события в Хайфе того времени (1962 г.): «Высшее арабское командование просило население покинуть страну на две недели, чтобы не мешать военным операциям. Они говорили нам: „Пушки не различают, кто перед ними — арабы или евреи. Оставьте страну на несколько недель, и вы вернетесь назад с победой…“ Я слышал громкоговоритель Хаганы, призывавший арабов остаться и жить в мире с еврейскими братьями. Покойный мэр Хайфы также просил население вернуться в наши дома. Хистадрут, наш профсоюз, распространял листовки, призывавшие арабов вернуться. У меня до сих пор сохранилась такая листовка»Слухи о мнимых еврейских зверствах, а также слухи о реальных событиях, как например резня, устроенная подразделениями Иргуна в Дейр-Ясине.Иорданская ежедневная газета «Аль Урдун» (9 апреля 1953 г.): «Арабские лидеры были ответственны за бегство (арабов), распространяя преувеличенные слухи о еврейских зверствах для того, чтобы подстрекать арабов, исподволь внедряя страх в души палестинцев».Йахья Хаммуда, бывший (1966 г.) председатель ООП, заявил в интервью газете «Крисчен Сайенс Монитор»: «Евреи не выгоняли нас из Лифты; вся деревня была оставлена жителями после убийства 35 человек из состава еврейского конвоя в апреле 1948 г., чтобы упредить предполагаемую месть евреев».Известны также случаи, когда арабские командиры отдавали приказ об эвакуации арабских жителей, которых подозревали в сотрудничестве с евреями.По поводу UNRWA -Далее по поводу твоей статейкиУ таких містах, як Тель-Авів, Яффо, Хайфа та Єрусалим, уже майже не залишилося арабських жителівТель-Авив основан евреями в 1909 г и там никаких арабов никогда не было.В Тель-Авиве жили немцы в районе Сарона которых англичане в годы ВМВ вывезли в Австралию.А для того чтобы писать чушь о том ,что в ближнем пригороде Тель-Авива Яффо, Хайфе или Иерусалиме не осталось арабов нужно проехаться по этим городам сейчас и посчитать сколько арабов там живет .Далее14 травня 1948 року міністр тимчасового уряду Давид Бен Гуріон зачитав акт проголошення незалежності нової ізраїльської держави.. На одному боці воювали арабські держави Єгипет, Ірак, Йорданія, Ліван та Сирія, на іншому - ізраїльтяни.Что значит "началась война"? Это арабы со всех соседних стран напали на только что образовавшийся Израиль, а не Израиль на них напал. Останні, за словами Нуссейбеха, створили "армію у спартанському дусі, загартовану страхіттями у Європі". "Крім того, вона була набагато краще озброєна, ніж араби; вона мала широкий арсенал зброї, контрабандою вивезеною з Європи чи вкраденої в британців за час війни. У маленьких майстернях вироблялися бронетранспортери, міномети та гранати", - пише Нуссейбех у своїй книжці "Колись це була країна. Життя в Палестині".Вранье.Без поставок СССР через Чехословакию оружия Израилю ничего у израильтян не было кроме желания отстоять свою только что созданную страну. И здесь они после концлагерей,действительно,по-другому относились к любой смерти, в т.ч. и своей.Ізраїльтяни чинили на палестинців шалений тиск за допомогою своїх збройних сил. Одним з найбільш суперечливих інструментів, застосованих Ізраїлем, вважається руйнування будинків терористів-смертників.Действительно, какие изверги евреи и какое зверство - посмели ( к сожалению сейчас это не происходит) сносить дома убивших евреев арабов.Эти лжецы написавшие статью не пишут, что выживших террористов лечат,дают по несколько пожизненных сроков вместо того чтобы расстрелять, они учатся заочно в израильских тюрьмах и часто выходят на свободу по обмену.Конфлікт залишається невирішеним і через 70 років після своєї появи. У ці дні, з нагоди 70-річчя від заснування держави Ізраїль, тисячі жителів Сектора Гази демонструють на кордоні з Ізраїлем. "Катастрофа", як називають палестинці створення Ізраїлю, так і не піддається вирішенню. Лише за останній день, 14 травня,палестинців у Газі призвело до майже 60 смертей серед демонстрантів та понад двох тисяч поранених.Это полит-корректное название относится к толпам арабов пытающихся прорваться через границу с сектором Газа чтобы на территории Израиля решить ,наконец, еврейскую проблему Гитлера.В большинстве арабских стран по нелегалам пытающимся нарушить госграницу разрешено открывать огонь на поражение.И последнее. По поводу арабских беженцев продажная ООН льет слезы уже 70 лет , а еврейских беженцев изгнанных из арабских стран с 1948 в упор не видит -И среди чекистов никого кроме евреев не было, и эти чекисты убивали всех кроме евреев.Ты идиот?