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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4061406240634064
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:00

shapo
И среди чекистов никого кроме евреев не было, и эти чекисты убивали всех кроме евреев.
Ты идиот?

Нет.
Рядовой антисемит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:04

Народ, просьба - режьте цитаты.
Длиннющий пост Кармелюка процитировали полностью уж не помню сколько раз.
Зачем?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:04

Немного политического йумора в ленту :D
PS: не рекомендовано к просмотру порохоботам

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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:10

  shapo написав:
По поводу того почему арабы покидали территорию
https://guide-israel.ru/history/15380-p ... a-versiya/

Та я вірю, вірю, кожному слову вірю. Про те, що самі покинули свої домівки, що потім самі не захотіли повертатись. Це все одно, що вивчати крайній україно-російський конфлікт по підручникам ДНР. :)
https://nv.ua/ukr/opinion/recommends/ch ... 70474.html
Після етнічних чисток, убивств та паніки близько 800 тисяч палестинських арабів або втекли, або були депортовані. Ті, що лишилися, складали близько 18% населення Ізраїлю і наступні 20 років жили в умовах військового стану. […] Їхні міста та селища знесли або перейменували. Власність, відповідно до нових законів, вилучили. Більше того, жодному з палестинців, будь він утікачем чи депортованим, не було дозволено повернутись назад. Більшість палестинців, які покинули свої домівки у період між 1947-1948 роками, вірили, що одного дня боротьба стихне і, якими б не були її результати, вони зможуть повернутись.

Це були просто ілюзії. Палестинці пішли, а нова держава Ізраїль розцінила їх відсутність як дар богів, що і дало привід для раптового виникнення держави, єврейської за складом. […]


Також вірю, що комісія ООН все висмоктала з пальця, що не було ні свідків, ні доказів, а була тільки всесвітня антисемітська змова.
Ты идиот?

И среди чекистов никого кроме евреев не было, и эти чекисты убивали всех кроме евреев.


Процитую таку собі Раїсу Левинську:
https://www.lzb.lt/ru/2014/10/12/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B8/
Надобно иметь недюжинную силу и крепость, чтобы противостоять этому массовому психозу, имеющему характер пандемии, но рождение, воспитание и вся жизнь подавляющего большинства людей не дают, к сожалению, этой силы и крепости. Почти каждый человек, заглянув в свою душу, найдет в ней следы неприязни к евреям. И сами евреи здесь не составляют исключения. Они такие же люди, как и все, они дышат этим же воздухом нетерпимости. Столкнувшись с каким-нибудь еврейским подонком, евреи нередко испытывают ту же специфическую неприязнь, что и не евреи, забывая, что каждый народ имеет право на своих негодяев, которых всюду пруд пруди.


Навіть ця сіоністка визнає, що і серед євреїв трапляються нормальні люди (сподіваюсь, що таких переважна більшість), які не ділять злочинців на національності.
Саме з твоїх спроб поділити нацистських злочинців на національності і почалась ця дискусія. На цьому я її і зупиняю.
Сумніваюсь, що до тебе щось, з написанного, дійде, але іншим, можливо, щось стане більш зрозумілим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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