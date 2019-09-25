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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4061406240634064
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:04

Народ, просьба - режьте цитаты.
Длиннющий пост Кармелюка процитировали полностью уж не помню сколько раз.
Зачем?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:04

Немного политического йумора в ленту :D
PS: не рекомендовано к просмотру порохоботам

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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:10

  shapo написав:
По поводу того почему арабы покидали территорию
https://guide-israel.ru/history/15380-p ... a-versiya/

Та я вірю, вірю, кожному слову вірю. Про те, що самі покинули свої домівки, що потім самі не захотіли повертатись. Це все одно, що вивчати крайній україно-російський конфлікт по підручникам ДНР. :)
https://nv.ua/ukr/opinion/recommends/ch ... 70474.html
Після етнічних чисток, убивств та паніки близько 800 тисяч палестинських арабів або втекли, або були депортовані. Ті, що лишилися, складали близько 18% населення Ізраїлю і наступні 20 років жили в умовах військового стану. […] Їхні міста та селища знесли або перейменували. Власність, відповідно до нових законів, вилучили. Більше того, жодному з палестинців, будь він утікачем чи депортованим, не було дозволено повернутись назад. Більшість палестинців, які покинули свої домівки у період між 1947-1948 роками, вірили, що одного дня боротьба стихне і, якими б не були її результати, вони зможуть повернутись.

Це були просто ілюзії. Палестинці пішли, а нова держава Ізраїль розцінила їх відсутність як дар богів, що і дало привід для раптового виникнення держави, єврейської за складом. […]


Також вірю, що комісія ООН все висмоктала з пальця, що не було ні свідків, ні доказів, а була тільки всесвітня антисемітська змова.
Ты идиот?

И среди чекистов никого кроме евреев не было, и эти чекисты убивали всех кроме евреев.


Процитую таку собі Раїсу Левинську:
https://www.lzb.lt/ru/2014/10/12/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B8/
Надобно иметь недюжинную силу и крепость, чтобы противостоять этому массовому психозу, имеющему характер пандемии, но рождение, воспитание и вся жизнь подавляющего большинства людей не дают, к сожалению, этой силы и крепости. Почти каждый человек, заглянув в свою душу, найдет в ней следы неприязни к евреям. И сами евреи здесь не составляют исключения. Они такие же люди, как и все, они дышат этим же воздухом нетерпимости. Столкнувшись с каким-нибудь еврейским подонком, евреи нередко испытывают ту же специфическую неприязнь, что и не евреи, забывая, что каждый народ имеет право на своих негодяев, которых всюду пруд пруди.


Навіть ця сіоністка визнає, що і серед євреїв трапляються нормальні люди (сподіваюсь, що таких переважна більшість), які не ділять злочинців на національності.
Саме з твоїх спроб поділити нацистських злочинців на національності і почалась ця дискусія. На цьому я її і зупиняю.
Сумніваюсь, що до тебе щось, з написанного, дійде, але іншим, можливо, щось стане більш зрозумілим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:31

  detroytred написав:Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной.
И в цитате он подтверждён чётко:
* Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).


Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?

Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:32

  ЛАД написав:Народ, просьба - режьте цитаты.
Длиннющий пост Кармелюка процитировали полностью уж не помню сколько раз.
Зачем?

Він того вартий.
Щоб зе-філи і зе-біли краще зрозуміли рівень свого "їнтелекту".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:37

Кстати, как вам разговор с Трампом?

- мистер Президент, вы наш великий учитель!

- мистер Президент, я когда был в Нью-Йорке, я останавливался в вашем отеле Trump Tower!

- мистер Президент, я вас приглашаю в Украину, можем полететь на моем самолете, а можем полететь на вашем, он наверное гораздо лучше моего!

Тьфу.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:03

  lapay написав:Та я вірю, вірю, кожному слову вірю. Про те, що самі покинули свої домівки, що потім самі не захотіли повертатись. Це все одно, що вивчати крайній україно-російський конфлікт по підручникам ДНР. :)
https://nv.ua/ukr/opinion/recommends/ch ... 70474.html

Експерт американського Інституту арабських країн Перської затоки Хусейн Ібіш это,конечно, сверхобъективный источник информации.
Щоб зрозуміти сутність накби, потрібно насамперед збагнути її масштаби. Перед тим, як усе трапилось, на цій території існувало велике, закостеніле, більшою мірою стародавнє арабське суспільство, переважна частина якого через кілька місяців стала єврейською Державою Ізраїль.

Вранье.
В 19 веке до его конца когда поехали первые еврейские колонисты это была заброшенная окраина Османской империи с малочисленными бедуинами пасущими скот.
А вот затем туда и рванули арабы из других арабских территорий - http://ilterritory.com/2012/09/28/%D0%B ... %B8%D0%BD/.
Кстати, ничего общего между палестинцами Иудеи и Самарии и Газе нет, т.к. в Газе обитают потомки бедуинов, а в Самарии и Иудеи приехавшие вслед за евреями арабы в 20-30-х годах.
Поэтому Хамас никогда и не примириться с Фатхом.

І попри те, що сьогодні більшість живуть або у вигнанні, в умовах ізраїльської окупації чи, в кращому варіанті, як громадяни другого сорту в самому Ізраїлі, – їхня соціальна, політична та історична ідентичність обертається виключно навколо накби.

Вранье от начала до конца.
У арабов все права как и у евреев в Израиле которыми они прекрасно пользуются.Эти "второсортные граждане" работают врачами, юристами,бизнесменами, заседают в Кнессете.
Вот в армии они не служат кроме некоторых бедуинов и друзов.
По поводу государства для арабов Палестины.
Территория Иудеи и Самарии где она должна была быть по решению ООН захватила Иордания в войн 1948г. И с 1948г по 1967г никакого государства для этих арабов никто и не думал создавать.
После поражения 1967г Иордании эти территории отошли к Израилю. В 1994г между Израилем и Иорданией подписан мирный договор с признанием границ.


  lapay написав:Процитую таку собі Раїсу Левинську:
https://www.lzb.lt/ru/2014/10/12/%D0%B5 ... %82%D0%B8/
Надобно иметь недюжинную силу и крепость, чтобы противостоять этому массовому психозу, имеющему характер пандемии, но рождение, воспитание и вся жизнь подавляющего большинства людей не дают, к сожалению, этой силы и крепости. Почти каждый человек, заглянув в свою душу, найдет в ней следы неприязни к евреям. И сами евреи здесь не составляют исключения. Они такие же люди, как и все, они дышат этим же воздухом нетерпимости. Столкнувшись с каким-нибудь еврейским подонком, евреи нередко испытывают ту же специфическую неприязнь, что и не евреи, забывая, что каждый народ имеет право на своих негодяев, которых всюду пруд пруди.

Навіть ця сіоністка визнає, що і серед євреїв трапляються нормальні люди (сподіваюсь, що таких переважна більшість), які не ділять злочинців на національності.


Ссылка правильная, но тебе нужно было продолжить цитирование, т.к. там написано именно о тебе и твоих аргументах
Антисемитизм – это диагноз. Психиатрия должна бы включить его в свои учебники как один из видов психического расстройства, маниакального психоза. Хочется сказать господам антисемитам: “Это ваша проблема, идите и лечитесь”.

>> > Наша психика так устроена, что мы любим своего ближнего за то добро, которое ему сделали, и ненавидим за то зло, которое ему причинили. Масса зла, причиненного евреям европейцами за 20 веков, так огромна, что она сама по себе не может не стать причиной антисемитизма. Они ненавидят евреев за то, что задушили в газовых камерах 6 млн, т.е. треть всего народа. Это злодеяние, равного которому не видел свет, лишь увенчало двухтысячелетнюю историю истребления евреев в Европе. Теперь дети Каина отмылись добела, смыли кровь и читают Израилю мораль. Они теперь гуманисты, они борцы за права человека, а Израиль – агрессор, угнетающий невинных арабских террористов. Антисемитизм в Европе достиг уровня тридцатых годов, и это понятно и объяснимо.

Европейские гуманисты, клевеща на Израиль, словно говорят миру: “Посмотрите, кого мы уничтожали! Это же агрессоры! Мы были правы, а если Гитлер и виноват, то только в том, что не успел окончательно решить еврейский вопрос”. Весь пафос современной европейской критики Израиля укладывается в эту несложную мысль, которая выглядывает из каждого их рассуждения об арабо-израильской войне, как шило из мешка. Факты – упрямая вещь, но антисемитское сознание упрямее фактов. Факты говорят, что, начиная с 1948 года, Израиль много раз подвергался нападению со стороны арабских государств, а сам лишь защищался, отвечая ударом на удар, и виноват лишь в том, что оказался сильнее агрессора и победил. Антисемитское сознание не желает этого знать, оно ничего не видит, не слышит и с параноидальным упрямством называет белое черным, черное белым, агрессора – жертвой, а жертву – агрессором. Новая геббельсовская пропаганда правит бал в Европе. Принцип такой – чем наглее ложь, тем скорее поверят. Новоявленные гуманисты проливают крокодиловы слезы по поводу убийства шейха Ясина, этого животного, придумавшего живые бомбы, посылавшего палестинских мальчиков и девочек взрываться в автобусы с мирными пассажирами.

Антисемитская чернь подняла вой во всем мире, она сочувствует архитеррористу, как никогда не сочувствовала его жертвам. Европейцы за 20 веков истребления евреев привыкли считать безнаказанное убийство еврея своим естественным правом и ныне до глубины души возмущены тем, что Израиль лишил арабов этого права и посмел защищать своих граждан. Поборники прав человека пекутся о правах бандитов, организаторов террора против мирного населения, а не о правах жертв. Они различают два террора – плохой и хороший. Плохой террор – это когда Израиль уничтожает главарей террора. Тогда все кричат караул и созывают Совет безопасности. Хороший террор – это когда убивают евреев. Тогда гуманисты удовлетворенно молчат и ничего не созывают. (Кстати, Путин пообещал, что будет мочить террористов в сортире, но осудил убийство Ясина. Видимо, Путина огорчило, что Ясина замочили не на унитазе.)

>> > У евреев теперь есть свое государство. Антисемитская чернь во всем мире никогда больше не помешает нам защищать свое человеческое достоинство и право на жизнь.


  lapay написав:Саме з твоїх спроб поділити нацистських злочинців на національності і почалась ця дискусія. На цьому я її і зупиняю.


Нет. Я дал сильно не нравящуюся нынешним "историкам" типа Вятровича ссылку на радостный прием немецких нацистов в Австрии 1938г и Львове 1941г.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:11

  Sommer написав:
  detroytred написав:Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной.
И в цитате он подтверждён чётко:
* Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).


Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?

Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.


https://112.ua/statji/kak-ukraina-vmesh ... 64869.html
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:47

  shapo написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной.
И в цитате он подтверждён чётко:
* Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).


Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?

Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.


https://112.ua/statji/kak-ukraina-vmesh ... 64869.html


И что там?
"Вероятно, Порошенко был в курсе и мог бы остановить все это, если бы хотел"


Уровень доказательств как раз для зефилов.

Полный зашквар, да.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:49

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:ссылку на радостный прием немецких нацистов в Австрии 1938г и Львове 1941г.


А как их в остальном совке встречали? Нерадостно?

Так плохо встречали, что создали Локотскую республику? Под власовским триколором служили нацистам в количестве больше миллиона... ах ну да, нерадостно служили, без огонька.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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