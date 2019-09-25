Народ, просьба - режьте цитаты.
Длиннющий пост Кармелюка процитировали полностью уж не помню сколько раз.
Зачем?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:04
Народ, просьба - режьте цитаты.
Длиннющий пост Кармелюка процитировали полностью уж не помню сколько раз.
Зачем?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:04
Немного политического йумора в ленту
PS: не рекомендовано к просмотру порохоботам
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:10
Та я вірю, вірю, кожному слову вірю. Про те, що самі покинули свої домівки, що потім самі не захотіли повертатись. Це все одно, що вивчати крайній україно-російський конфлікт по підручникам ДНР.
Також вірю, що комісія ООН все висмоктала з пальця, що не було ні свідків, ні доказів, а була тільки всесвітня антисемітська змова.
Ты идиот?
Процитую таку собі Раїсу Левинську:
Навіть ця сіоністка визнає, що і серед євреїв трапляються нормальні люди (сподіваюсь, що таких переважна більшість), які не ділять злочинців на національності.
Саме з твоїх спроб поділити нацистських злочинців на національності і почалась ця дискусія. На цьому я її і зупиняю.
Сумніваюсь, що до тебе щось, з написанного, дійде, але іншим, можливо, щось стане більш зрозумілим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:31
Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?
Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:32
Він того вартий.
Щоб зе-філи і зе-біли краще зрозуміли рівень свого "їнтелекту".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:37
Кстати, как вам разговор с Трампом?
- мистер Президент, вы наш великий учитель!
- мистер Президент, я когда был в Нью-Йорке, я останавливался в вашем отеле Trump Tower!
- мистер Президент, я вас приглашаю в Украину, можем полететь на моем самолете, а можем полететь на вашем, он наверное гораздо лучше моего!
Тьфу.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:03
Експерт американського Інституту арабських країн Перської затоки Хусейн Ібіш это,конечно, сверхобъективный источник информации.
Щоб зрозуміти сутність накби, потрібно насамперед збагнути її масштаби. Перед тим, як усе трапилось, на цій території існувало велике, закостеніле, більшою мірою стародавнє арабське суспільство, переважна частина якого через кілька місяців стала єврейською Державою Ізраїль.
Вранье.
В 19 веке до его конца когда поехали первые еврейские колонисты это была заброшенная окраина Османской империи с малочисленными бедуинами пасущими скот.
А вот затем туда и рванули арабы из других арабских территорий -
Кстати, ничего общего между палестинцами Иудеи и Самарии и Газе нет, т.к. в Газе обитают потомки бедуинов, а в Самарии и Иудеи приехавшие вслед за евреями арабы в 20-30-х годах.
Поэтому Хамас никогда и не примириться с Фатхом.
І попри те, що сьогодні більшість живуть або у вигнанні, в умовах ізраїльської окупації чи, в кращому варіанті, як громадяни другого сорту в самому Ізраїлі, – їхня соціальна, політична та історична ідентичність обертається виключно навколо накби.
Вранье от начала до конца.
У арабов все права как и у евреев в Израиле которыми они прекрасно пользуются.Эти "второсортные граждане" работают врачами, юристами,бизнесменами, заседают в Кнессете.
Вот в армии они не служат кроме некоторых бедуинов и друзов.
По поводу государства для арабов Палестины.
Территория Иудеи и Самарии где она должна была быть по решению ООН захватила Иордания в войн 1948г. И с 1948г по 1967г никакого государства для этих арабов никто и не думал создавать.
После поражения 1967г Иордании эти территории отошли к Израилю. В 1994г между Израилем и Иорданией подписан мирный договор с признанием границ.
Ссылка правильная, но тебе нужно было продолжить цитирование, т.к. там написано именно о тебе и твоих аргументах
Антисемитизм – это диагноз. Психиатрия должна бы включить его в свои учебники как один из видов психического расстройства, маниакального психоза. Хочется сказать господам антисемитам: “Это ваша проблема, идите и лечитесь”.
>> > Наша психика так устроена, что мы любим своего ближнего за то добро, которое ему сделали, и ненавидим за то зло, которое ему причинили. Масса зла, причиненного евреям европейцами за 20 веков, так огромна, что она сама по себе не может не стать причиной антисемитизма. Они ненавидят евреев за то, что задушили в газовых камерах 6 млн, т.е. треть всего народа. Это злодеяние, равного которому не видел свет, лишь увенчало двухтысячелетнюю историю истребления евреев в Европе. Теперь дети Каина отмылись добела, смыли кровь и читают Израилю мораль. Они теперь гуманисты, они борцы за права человека, а Израиль – агрессор, угнетающий невинных арабских террористов. Антисемитизм в Европе достиг уровня тридцатых годов, и это понятно и объяснимо.
Европейские гуманисты, клевеща на Израиль, словно говорят миру: “Посмотрите, кого мы уничтожали! Это же агрессоры! Мы были правы, а если Гитлер и виноват, то только в том, что не успел окончательно решить еврейский вопрос”. Весь пафос современной европейской критики Израиля укладывается в эту несложную мысль, которая выглядывает из каждого их рассуждения об арабо-израильской войне, как шило из мешка. Факты – упрямая вещь, но антисемитское сознание упрямее фактов. Факты говорят, что, начиная с 1948 года, Израиль много раз подвергался нападению со стороны арабских государств, а сам лишь защищался, отвечая ударом на удар, и виноват лишь в том, что оказался сильнее агрессора и победил. Антисемитское сознание не желает этого знать, оно ничего не видит, не слышит и с параноидальным упрямством называет белое черным, черное белым, агрессора – жертвой, а жертву – агрессором. Новая геббельсовская пропаганда правит бал в Европе. Принцип такой – чем наглее ложь, тем скорее поверят. Новоявленные гуманисты проливают крокодиловы слезы по поводу убийства шейха Ясина, этого животного, придумавшего живые бомбы, посылавшего палестинских мальчиков и девочек взрываться в автобусы с мирными пассажирами.
Антисемитская чернь подняла вой во всем мире, она сочувствует архитеррористу, как никогда не сочувствовала его жертвам. Европейцы за 20 веков истребления евреев привыкли считать безнаказанное убийство еврея своим естественным правом и ныне до глубины души возмущены тем, что Израиль лишил арабов этого права и посмел защищать своих граждан. Поборники прав человека пекутся о правах бандитов, организаторов террора против мирного населения, а не о правах жертв. Они различают два террора – плохой и хороший. Плохой террор – это когда Израиль уничтожает главарей террора. Тогда все кричат караул и созывают Совет безопасности. Хороший террор – это когда убивают евреев. Тогда гуманисты удовлетворенно молчат и ничего не созывают. (Кстати, Путин пообещал, что будет мочить террористов в сортире, но осудил убийство Ясина. Видимо, Путина огорчило, что Ясина замочили не на унитазе.)
>> > У евреев теперь есть свое государство. Антисемитская чернь во всем мире никогда больше не помешает нам защищать свое человеческое достоинство и право на жизнь.
Нет. Я дал сильно не нравящуюся нынешним "историкам" типа Вятровича ссылку на радостный прием немецких нацистов в Австрии 1938г и Львове 1941г.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:11
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:47
И что там?
Уровень доказательств как раз для зефилов.
Полный зашквар, да.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:49
Re: Політичні дискусії
А как их в остальном совке встречали? Нерадостно?
Так плохо встречали, что создали Локотскую республику? Под власовским триколором служили нацистам в количестве больше миллиона... ах ну да, нерадостно служили, без огонька.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
|