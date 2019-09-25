Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:58
Sommer написав: detroytred написав:
Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной.
И в цитате он подтверждён чётко:
* Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).
Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?
Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.
Не замечательно))
Мне обосновывать, доказывать?!))
Вы опять потерялись в предмете. Теперь уже в предмете --- апеллировагию песикота о врань-роспропаганде и сайте петрмазепа.
Это ещё зашкварнее(((
Я пас.
Потому что предел должен быть.
Могу умереть от таких зашкваров))
Востаннє редагувалось
detroytred
в Сер 25 вер, 2019 23:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 23:01
ЛАД написав:
Народ, просьба - режьте цитаты.
Длиннющий пост Кармелюка процитировали полностью уж не помню сколько раз.
Зачем?
Мне на планшете было лень...
Неудобно вырезать.
detroytred
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Додано: Чет 26 вер, 2019 00:07
detroytred написав:
................
Это ещё зашкварнее(((
Я пас.
Потому что предел должен быть.
Могу умереть от таких зашкваров))
Неужели Вы до сих пор не поняли, что предела нет?
Ребята не ведут дискуссию. Не важно, что пишет оппонент, важно чтобы он написал хоть что-нибудь. Главное, что в ответе они могут облаять и облить грязью, а суть ... да кому это нужно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 00:10
Frant написав: ЛАД написав:
Народ, просьба - режьте цитаты.
Длиннющий пост Кармелюка процитировали полностью уж не помню сколько раз.
Зачем?
Він того вартий.
Щоб зе-філи і зе-біли краще зрозуміли рівень свого "їнтелекту".
Франтик, "рівень Вашого "їнтелекту" всем давно ясен.
Но я на Ваш вопрос ответил, а Вы?
Или таки из Кацапетовки никуда не выезжали?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Чет 26 вер, 2019 00:43
https://ubr.ua/finances/exchange-market/jpmorgan-chase-sushchestvenno-uluchshil-prohnoz-po-kursu-hrivny-3886889.html
Паскудники эти Морганы, в гривну верят при ЗЕ, а не при ПО... ))) И бизнес интересы тут абсолютно ни при чём... И так прям страшно международникам, что зеля им всё продаст, и думаю судебную систему надзирателя из-за океана никогда не пустит, как и в НБУ никто заокеанский не сидит со времён ПО...
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Додано: Чет 26 вер, 2019 05:52
detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав:
Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной.
И в цитате он подтверждён чётко:
* Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).
Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?
Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.
Не замечательно))
Мне обосновывать, доказывать?!))
Вы опять потерялись в предмете. Теперь уже в предмете --- апеллировагию песикота о врань-роспропаганде и сайте петрмазепа.
Это ещё зашкварнее(((
Я пас.
Потому что предел должен быть.
Могу умереть от таких зашкваров))
Це було би добре.
Зник би головний проросійський тролль, і одним безробітним (який не бажає працювати) в Україні стало би менше.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 05:54
ЛАД написав: Frant написав: ЛАД написав:
Народ, просьба - режьте цитаты.
Длиннющий пост Кармелюка процитировали полностью уж не помню сколько раз.
Зачем?
Він того вартий.
Щоб зе-філи і зе-біли краще зрозуміли рівень свого "їнтелекту".
Франтик, "рівень Вашого "їнтелекту" всем давно ясен.
Но я на Ваш вопрос ответил, а Вы?
Или таки из Кацапетовки никуда не выезжали?
Спеціально для московитського наймита: як працює російська пропаганда в українському інформаційному просторі
https://uainfo.org/blognews/1569435471- ... ednoy.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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