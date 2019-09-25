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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4063406440654066
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:56

  shapo написав:Вот только в большинстве стран, включая Россию, именами коллаборацианистов улицы столиц не называют
Не знаю що там в росії..
А як в Ізраїлі?
З точки зору арабів..
а - Ізраїль те саме що ОРДЛО для України ( до 1949 року його не існувало)
б - Бун-Гуріон ,народився в Польщі, одружився з єврейкою з росії-вкрав в арабів територію і його іменем названий аеропорт... чим не коллаборацианист?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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