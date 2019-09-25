Додано: Чет 26 вер, 2019 10:01

Судя по тому, как мне ответили в стиле "а у вас негров линчуют" о Порошенко и Хиллари Клинтон и многие подхватили, начали разгонять тему "зашквара", то дела у ЗЕ! реально плохи. Влип наш Вовочка.

Да Бог с ним, если бы влип он сам, как физическое лицо.

Но это недоразумение влипло как Президент Украины, как представитель Украины для всего мира

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой