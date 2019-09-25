Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Вот только в большинстве стран, включая Россию, именами коллаборацианистов улицы столиц не называют
Не знаю що там в росії.. А як в Ізраїлі? З точки зору арабів.. а - Ізраїль те саме що ОРДЛО для України ( до 1949 року його не існувало) б - Бун-Гуріон ,народився в Польщі, одружився з єврейкою з росії-вкрав в арабів територію і його іменем названий аеропорт... чим не коллаборацианист?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Судя по тому, как мне ответили в стиле "а у вас негров линчуют" о Порошенко и Хиллари Клинтон и многие подхватили, начали разгонять тему "зашквара", то дела у ЗЕ! реально плохи. Влип наш Вовочка. Да Бог с ним, если бы влип он сам, как физическое лицо. Но это недоразумение влипло как Президент Украины, как представитель Украины для всего мира
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"Доки ми думаємо над прийняттям Римського статуту й покаранням воєнних злочинців, Росія роздає свої паспорти. Заяви подали вже 60 тисяч українців з окупованих районів, 13 тисяч – отримали. Росія в будь-який момент може заявити про утиски російських громадян і отримає привід для воєнного втручання. А ще Росія планує провести перепис населення в так званих "ЛДНР".
В економічному, військовому й політичному сенсі. Власниками всіх стратегічних підприємств в окупованих районах є росіяни. Нещодавно відібрали завод "Сілур" у Харцизьку. Посадили до в'язниці українського співвласника Алчевського меткомбінату – і підприємство повністю перейшло до росіян. Залізниці в так званих "ЛНР" і "ДНР" об'єднали, ними керує громадянин РФ. Росія не приховує, що інтегрує промисловість окупованого Донбасу у своє економічне поле."
"Дабы снизить сопротивление капитуляции и повысить лояльность капитулянтов, готовых сдаться за, условно, полный холодильник, а также купировать их недовольство в будущем, вбрасывается мыслевирус, что восстанавливать Донбасс и выплачивать дань террористам дешевле, чем воевать (содержать армию в окопах и модернизировать её в тылу, готовить резерв, давать землю и квартиры ветеранам, обеспечивать им пакет льгот и т.д.).
В ход пойдут всевозможные наукообразные обоснования и подсчеты, из которых будет следовать, что "высвободится" значительный ресурс на социальные затраты, "экономика получит импульс" и т. д. Украинское общество подвергнется обработке в таком ключе.
Это имеет некоторое сходство с чеченским сценарием, когда Россия начала выплачивать дань Чечне, чтобы сымитировать победу во второй чеченской войне. Но сходство лишь внешнее. Отличия – принципиальные. Во-первых, у Украины нет ресурсов, чтобы платить эту дань. Во-вторых, Россия не позволит интерпретировать капитуляцию как победу. Как следствие – за капитуляцией последует демонтаж режима капитулянтов."
"Главным последствием опубликования этой стенограммы будет то, что Зеленский станет более осторожным и аккуратным в своем общении с западными лидерами. Для него вся эта история должна стать поучительным уроком."
shapo написав:Вот только в большинстве стран, включая Россию, именами коллаборацианистов улицы столиц не называют
budivelnik написав:Не знаю що там в росії..
В России именами Власова, Каминского,Краснова улицы не называют
budivelnik написав:А як в Ізраїлі? З точки зору арабів.. а - Ізраїль те саме що ОРДЛО для України ( до 1949 року його не існувало)
ОРДЛО - это часть Донецкой и Луганской областей входивших в состав Украины, а до того в УССР. На территории какого арабского государства располагался Израиль до 1948г и какое государство предал первый премьер Израиля ставший коллаборационистом Давид Бен-Гурион ? А с 16 века до 1918г какое арабское государство там было?
budivelnik написав:б - Бун-Гуріон ,народився в Польщі, одружився з єврейкою з росії-вкрав в арабів територію і його іменем названий аеропорт... чим не коллаборацианист?
А где родился Ясир Арафат? Там же где и большинство так называемых палестинцев. Это были обычные трудовые иммигранты, стекавшиеся в годы британского мандата со всех концов арабского мира на заработки в процветавшую благодаря еврейским жителям Палестину. Потомки этих иммигрантов по-прежнему носят фамилии, указывающие на их происхождение: “Альхурани” (из Хорана в Южной Сирии), “Альцурани” (Из города Тир в Ливане), “Альзаркауи” (из Зарки в Заиорданьи), “Альмицри” (из Египта).
У кого и что украли евреи? С 19 века до 40-х годов земли евреи скупали землю у богатых арабов-землевладельцев. После 1948г эти земли даны по решению ООН и завоеваны в 4-х войнах как земли Западной Украины завоеваны СССР в ВМВ.
PS Я уже здесь писал и повторюсь снова - тщательнее нужно готовится прежде чем рассуждать на какую-то тему, особенно о отстоящим от Украины гораздо дальше чем Россия Израиле.
Frant написав:Клоун на міжнародній арені - ще те диво)))
"Главным последствием опубликования этой стенограммы будет то, что Зеленский станет более осторожным и аккуратным в своем общении с западными лидерами. Для него вся эта история должна стать поучительным уроком."
shapo написав:ОРДЛО - это часть Донецкой и Луганской областей входивших в состав Украины, а до того в УССР. На территории какого арабского государства располагался Израиль до 1948г и какое государство предал первый премьер Израиля ставший коллаборационистом Давид Бен-Гурион ? А с 16 века до 1918г какое арабское государство там было?
Ще раз Бандера боровся за Незалежність України - тому він Герой України.... але при цьому точно так само з точки зору совкофіга-він зрадник СРСРТому з точки зоу СРСР - називати вулицю іменем Бандери - зрада , з точки зору Держави Україна - нормально. Точно так само З точки зору Польщі - Хмельницький зрадник З точки зору російської імперії - Мазепа зрадник З точки зору Палестини-Бен Гуріон зрадник
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:В России именами Власова, Каминского,Краснова улицы не называют
В Україні теж вже не називають вулиці на честь Ватутіна, Жукова, Петровського і т.д. - іменами радянських окупантів і їх колаборантів. Різниця між нами і РФ в тому, що ми визнали радянську владу Хунтою і окупантами, а вони - ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.