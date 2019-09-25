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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4065406640674068>
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:30

shapo
Спорить с безграмотными, ограниченными + предубежденными людьми о чем-то серьёзном совершенно бесполезно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:39

  budivelnik написав:Ще раз
Бандера боровся за Незалежність України - тому він Герой України.... але при цьому точно так само з точки зору совкофіга-він зрадник СРСРТому з точки зоу СРСР - називати вулицю іменем Бандери - зрада , з точки зору Держави Україна - нормально.
Точно так само
З точки зору Польщі - Хмельницький зрадник
З точки зору російської імперії - Мазепа зрадник
З точки зору Палестини-Бен Гуріон зрадник


Бандера не боролся за независимость Украины. Он боролся за независимость небольшой ее части. И даже чисто физически никогда восточнее Тернополя не был - т.е. на большей части и современных, и исторических территорий Украины.

Поэтому, если его чтят на Галичине, то он, да - один из героев наряду с другими - например, Ватутиным. Ни никак не единственный, не исключительный и не самый важный.

К слову, героизм - это еще и понятие, связанное с успехом, а не только намерениями. В этой связи, несмотря даже на искренность своей борьбы, Бандера и Мазепа - герои с большой натяжкой. Их борьба никому, в том числе им самим, пользы не принесла - повторюсь, пусть и будучи душевной и неподдельной...

Вывод - не приватизируй любовь к Украине на себя и своих героев, уважай мнение жителей других регионов нашей большой и разнообразной родины!
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:40

  budivelnik написав:
  shapo написав:ОРДЛО - это часть Донецкой и Луганской областей входивших в состав Украины, а до того в УССР.
На территории какого арабского государства располагался Израиль до 1948г и какое государство предал первый премьер Израиля ставший коллаборационистом Давид Бен-Гурион ?
А с 16 века до 1918г какое арабское государство там было?


Ще раз
Бандера боровся за Незалежність України - тому він Герой України.... але при цьому точно так само з точки зору совкофіга-він зрадник СРСРТому з точки зоу СРСР - називати вулицю іменем Бандери - зрада , з точки зору Держави Україна - нормально.
Точно так само
З точки зору Польщі - Хмельницький зрадник
З точки зору російської імперії - Мазепа зрадник
З точки зору Палестини-Бен Гуріон зрадник


1)Бандера не был гражданином СССР , так что предателем его быть не мог, а только врагом. Предателем его могут считать поляки т.к. он был гражданином довоенной Польши.
Для западной Украины Бандера однозначно герой. Но для восточной Украины и евреев ЗУ и ВУ точно нет

2) Я уже спросил один раз и повторю снова. Какое государство предал Бен-Гурион? Никакого государство Палестина не существовало ни в 20веке, ни до того.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:51

  ЛАД написав:shapo
Спорить с безграмотными, ограниченными + предубежденными людьми о чем-то серьёзном совершенно бесполезно.


А вдруг нет? Кто-нибудь да прозреет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:01

  zРадио написав:...нашей большой и разнообразной родины!

твоя родина, вражина москальская, ссср.
жаль, что не пошли по пути прибалтов и не вытравили всю мерзость за 5-10 лет.
слишком много напихали в юзовку и ворошиловград подобных тебе.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:10

Re: Політичні дискусії

Россия оказалась для крымчан более комфортной, чем Украина
Хоть и рассказывает, что "Мы Крым не отдадим. У нас его забрали, но мы его вернем", но тоже начинает что-то лапотать про крымчан, настроения народа, его неприятие майдана и нежелание жить в Украине. И очень невнятно про дула автоматов, очень..
Перевербовал Путин, мабуть.. Руку еще ему жать собирается..
Чувствую, кончит Сенцов как и Герой Украины Надежда Савченко..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:11

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:ОРДЛО - это часть Донецкой и Луганской областей входивших в состав Украины, а до того в УССР.
На территории какого арабского государства располагался Израиль до 1948г и какое государство предал первый премьер Израиля ставший коллаборационистом Давид Бен-Гурион ?
А с 16 века до 1918г какое арабское государство там было?


Ще раз
Бандера боровся за Незалежність України - тому він Герой України.... але при цьому точно так само з точки зору совкофіга-він зрадник СРСРТому з точки зоу СРСР - називати вулицю іменем Бандери - зрада , з точки зору Держави Україна - нормально.
Точно так само
З точки зору Польщі - Хмельницький зрадник
З точки зору російської імперії - Мазепа зрадник
З точки зору Палестини-Бен Гуріон зрадник
1)Бандера не был гражданином СССР , так что предателем его быть не мог, а только врагом. Предателем его могут считать поляки т.к. он был гражданином довоенной Польши.
Для западной Украины Бандера однозначно герой. Но для восточной Украины и евреев ЗУ и ВУ точно нет

2) Я уже спросил один раз и повторю снова. Какое государство предал Бен-Гурион? Никакого государство Палестина не существовало ни в 20веке, ни до того.
Давайте ще раз уточнимо початкові позиції
1 Той хто боровся за незалежну Україну-той достойний памяті громадян України
Без привязки до того він зміг це зробити чи ні.
2 Додам ще трошки роздумів
Манергейм-російський генерал , борець і створювач незалежної Фінляндії
З точки зору росії - він зрадник/ворог , з точки зору Фінляндії - герой
Так само як Пілсудський для Польщі герой-для росії зрадник/ворог
Так само як Бен-Гуріон -для Ізраїля герой-для арабів зрадник/ворог
3 Хто такий Данило Галицький? Він ніколи не мав в підпорядкуванні земель за Дніпром... але він один з тих історичних постатей.який на рівні з Анною королевою Франції - є визначною постаттю для України
4 Таким чином всі історичні постаті (включно з Петлюрою, Бандерою, Махно, Грушевським, Мазепою) -хоча і не добились своєї мети і не створили Державу - все одно достойні поваги , бо створили умови-розуміння того що така Держава може бути створена в майбутньому-що і відбулось 27 років тому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:11

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:...нашей большой и разнообразной родины!

твоя родина, вражина москальская, ссср.
жаль, что не пошли по пути прибалтов и не вытравили всю мерзость за 5-10 лет.
слишком много напихали в юзовку и ворошиловград подобных тебе.


Мерзость - это ксенофобы и рагули вроде тебя, стараниями которых Украина превращается из большой страны в маленькую. И я не про территории даже, а про смертность и эмиграцию!

Что действительно жаль, так это неработающую Конституцию и Законы, выполни которые, и экстремисты Юрии_Т и Франты мотали бы сроки за разжигание радикализма и ненависти, в назидание другим отмороженным...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 26 вер, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:15

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:мотали бы сроки за разжигание радикализма и ненависти!
А такі як ти -гнили б в таборах за поширення агресивної антидержавної пропаганди
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:17

  zРадио написав:
  Yuri_T написав:
  zРадио написав:...нашей большой и разнообразной родины!

твоя родина, вражина москальская, ссср.
жаль, что не пошли по пути прибалтов и не вытравили всю мерзость за 5-10 лет.
слишком много напихали в юзовку и ворошиловград подобных тебе.


Мерзость - это ксенофобы и рагули вроде тебя, стараниями которых Украина превращается из большой страны в маленькую. И я не про территории, а про смертность и эмиграцию!

Что действительно жаль, так это неработающую Конституцию и Законы, выполни которые, и экстремисты Юрии_Т и Франты мотали бы сроки за разжигание радикализма и ненависти!

ты, балаболка москальская, должен каждый день на коленях благодарить эту страну за лояльное законодательство, которое позволяет тебе все последние годы вещания на этом ресурсе избегать ответственности.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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