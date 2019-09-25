Додано: Чет 26 вер, 2019 14:39

budivelnik написав: Ще раз

Бандера боровся за Незалежність України - тому він Герой України.... але при цьому точно так само з точки зору совкофіга-він зрадник СРСРТому з точки зоу СРСР - називати вулицю іменем Бандери - зрада , з точки зору Держави Україна - нормально.

Точно так само

З точки зору Польщі - Хмельницький зрадник

З точки зору російської імперії - Мазепа зрадник

З точки зору Палестини-Бен Гуріон зрадник Ще разБандера боровся за Незалежність України - тому він Герой України.... але при цьому точно так само з точки зору совкофіга-він зрадник СРСРТому з точки зоу СРСР - називати вулицю іменем Бандери - зрада , з точки зору Держави Україна - нормально.Точно так самоЗ точки зору Польщі - Хмельницький зрадникЗ точки зору російської імперії - Мазепа зрадникЗ точки зору Палестини-Бен Гуріон зрадник

Бандера не боролся за независимость Украины. Он боролся за независимость небольшой ее части. И даже чисто физически никогда восточнее Тернополя не был - т.е. на большей части и современных, и исторических территорий Украины.Поэтому, если его чтят на Галичине, то он, да - один из героев наряду с другими - например, Ватутиным. Ни никак не единственный, не исключительный и не самый важный.К слову, героизм - это еще и понятие, связанное с успехом, а не только намерениями. В этой связи, несмотря даже на искренность своей борьбы, Бандера и Мазепа - герои с большой натяжкой. Их борьба никому, в том числе им самим, пользы не принесла - повторюсь, пусть и будучи душевной и неподдельной...Вывод - не приватизируй любовь к Украине на себя и своих героев, уважай мнение жителей других регионов нашей большой и разнообразной родины!