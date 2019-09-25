Додано: Чет 26 вер, 2019 15:20

сволочь, ты лучше взгляни, за какие слова в сети мотают реальные сроки граждане рф и почитай фабулы статей уголовного кодекса.

и только представь, на сколько лет колонии строгого режима ты тут наговорил за эти годы.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.