Это твое местечковое мнение - ни слова антигосударственной пропаганды в моих комментариях нет! Я разоблачаю фейки, распространяемые ботами и "просто" полезными идиотами власти коррупционеров
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:18
Это твое местечковое мнение - ни слова антигосударственной пропаганды в моих комментариях нет! Я разоблачаю фейки, распространяемые ботами и "просто" полезными идиотами власти коррупционеров
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:20
сволочь, ты лучше взгляни, за какие слова в сети мотают реальные сроки граждане рф и почитай фабулы статей уголовного кодекса.
и только представь, на сколько лет колонии строгого режима ты тут наговорил за эти годы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:23
Мне за свои слова во-первых, не стыдно, во-вторых, не страшно. За каждое готов ответить! А в отношении твоего экстремизма, граничащего с терроризмом и смачно приправленного ксенофобией, даже законодательство нелояльно - кто бы его только выполнял...
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:28
Сволочь - это ты! РФ - полицейское государство, не допускающее критику власти. Ты предлагаешь сажать за это в Украине? Ничего себе евроинтегратор!..
А ты подумал, гений, о том, что ты же первый и пойдешь на нары в таком случае со своим упоротым порохоботством Власть то уже не у 8% маргиналов - никак не свыкнешься?..
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:41
Re: Політичні дискусії
Ти гібридний мудель...чоловік
Одночасно ретрансюєш тут московські заготовки (мова-віра-газ) і при цьому переконаний що росія-поліцейська держава..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:44
Дискуссия последних 30 минут по-истине винрарна и символична.
Началась с подачи будивельника, заявившего о том, что украинскими могут быть герои только Галичины.
Я при этом признал Бандеру украинским героем, раз его чтят в Галичине, отметив при этом, что героями также должны считаться и те, кого чтят другие украинцы.
И тут понеслась - экстремист и ксенофоб Юрий_Т призвал расправляться с "мерзостью" вроде меня, отметившим необходимость диалога и уважения мнения друг друга.
Боюсь даже представить, во что превратится Украина, если подобные люди дорвуться до власти... Беларусь Европе покажется развитой демократией...
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