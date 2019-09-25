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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4065406640674068
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:18

  budivelnik написав:
  zРадио написав:мотали бы сроки за разжигание радикализма и ненависти!
А такі як ти -гнили б в таборах за поширення агресивної антидержавної пропаганди


Это твое местечковое мнение - ни слова антигосударственной пропаганды в моих комментариях нет! Я разоблачаю фейки, распространяемые ботами и "просто" полезными идиотами власти коррупционеров
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:20

сволочь, ты лучше взгляни, за какие слова в сети мотают реальные сроки граждане рф и почитай фабулы статей уголовного кодекса.
и только представь, на сколько лет колонии строгого режима ты тут наговорил за эти годы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:23

  Yuri_T написав:ты, балаболка москальская, должен каждый день на коленях благодарить эту страну за лояльное законодательство, которое позволяет тебе все последние годы вещания на этом ресурсе избегать ответственности.


Мне за свои слова во-первых, не стыдно, во-вторых, не страшно. За каждое готов ответить! А в отношении твоего экстремизма, граничащего с терроризмом и смачно приправленного ксенофобией, даже законодательство нелояльно - кто бы его только выполнял...
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:28

  Yuri_T написав:сволочь, ты лучше взгляни, за какие слова в сети мотают реальные сроки граждане рф и почитай фабулы статей уголовного кодекса.
и только представь, на сколько лет колонии строгого режима ты тут наговорил за эти годы.


Сволочь - это ты! РФ - полицейское государство, не допускающее критику власти. Ты предлагаешь сажать за это в Украине? Ничего себе евроинтегратор!..

А ты подумал, гений, о том, что ты же первый и пойдешь на нары в таком случае со своим упоротым порохоботством :mrgreen: Власть то уже не у 8% маргиналов - никак не свыкнешься?..
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:41

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Сволочь - это ты! РФ - полицейское государство, не допускающее критику власти. Ты предлагаешь сажать за это в Украине? Ничего себе евроинтегратор!..
Ти гібридний мудель...чоловік
Одночасно ретрансюєш тут московські заготовки (мова-віра-газ) і при цьому переконаний що росія-поліцейська держава..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:44

Дискуссия последних 30 минут по-истине винрарна и символична.

Началась с подачи будивельника, заявившего о том, что украинскими могут быть герои только Галичины.

Я при этом признал Бандеру украинским героем, раз его чтят в Галичине, отметив при этом, что героями также должны считаться и те, кого чтят другие украинцы.

И тут понеслась - экстремист и ксенофоб Юрий_Т призвал "вытравливать мерзость" вроде меня, отметившим необходимость диалога и уважения мнения друг друга.

Боюсь даже представить, во что превратится Украина, если подобные люди дорвуться до власти... Беларусь Европе покажется развитой демократией...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:46

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Боюсь даже представить, во что превратится Украина, если подобные люди дорвуться до власти...

В Польщу чи Угорщину. Там теж націоналісти при владі. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:48

ты еще письмо в спорт-лото напиши, как тебя здесь, москалик, притесняют
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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