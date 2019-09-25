Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:ОРДЛО - это часть Донецкой и Луганской областей входивших в состав Украины, а до того в УССР. На территории какого арабского государства располагался Израиль до 1948г и какое государство предал первый премьер Израиля ставший коллаборационистом Давид Бен-Гурион ? А с 16 века до 1918г какое арабское государство там было?
Ще раз Бандера боровся за Незалежність України - тому він Герой України.... але при цьому точно так само з точки зору совкофіга-він зрадник СРСРТому з точки зоу СРСР - називати вулицю іменем Бандери - зрада , з точки зору Держави Україна - нормально. Точно так само З точки зору Польщі - Хмельницький зрадник З точки зору російської імперії - Мазепа зрадник З точки зору Палестини-Бен Гуріон зрадник
1)Бандера не был гражданином СССР , так что предателем его быть не мог, а только врагом. Предателем его могут считать поляки т.к. он был гражданином довоенной Польши. Для западной Украины Бандера однозначно герой. Но для восточной Украины и евреев ЗУ и ВУ точно нет
2) Я уже спросил один раз и повторю снова. Какое государство предал Бен-Гурион? Никакого государство Палестина не существовало ни в 20веке, ни до того.
Давайте ще раз уточнимо початкові позиції 1 Той хто боровся за незалежну Україну-той достойний памяті громадян України Без привязки до того він зміг це зробити чи ні. 2 Додам ще трошки роздумів Манергейм-російський генерал , борець і створювач незалежної Фінляндії З точки зору росії - він зрадник/ворог , з точки зору Фінляндії - герой Так само як Пілсудський для Польщі герой-для росії зрадник/ворог Так само як Бен-Гуріон -для Ізраїля герой-для арабів зрадник/ворог 3 Хто такий Данило Галицький? Він ніколи не мав в підпорядкуванні земель за Дніпром... але він один з тих історичних постатей.який на рівні з Анною королевою Франції - є визначною постаттю для України 4 Таким чином всі історичні постаті (включно з Петлюрою, Бандерою, Махно, Грушевським, Мазепою) -хоча і не добились своєї мети і не створили Державу - все одно достойні поваги , бо створили умови-розуміння того що така Держава може бути створена в майбутньому-що і відбулось 27 років тому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:1)Бандера не был гражданином СССР , так что предателем его быть не мог, а только врагом. Предателем его могут считать поляки т.к. он был гражданином довоенной Польши. Для западной Украины Бандера однозначно герой. Но для восточной Украины и евреев ЗУ и ВУ точно нет
2) Я уже спросил один раз и повторю снова. Какое государство предал Бен-Гурион? Никакого государство Палестина не существовало ни в 20веке, ни до того.
budivelnik написав:Давайте ще раз уточнимо початкові позиції 1 Той хто боровся за незалежну Україну-той достойний памяті громадян України Без привязки до того він зміг це зробити чи ні.
Вообще-то все обсуждение началось с моей ремарки по поводу радостной встречи немцев в Австрии в 1938г и в Львове 1941г. Затем дискуссия перешла на понятие "коллаборационист" и как мерзкие евреи случайно выжившие в Холокосте украли у арабов их исконные земли которые почему-то совсем не по-арабски называются Иудея и Самария. Теперь вы предлагаете обсуждать вообще неизвестно что. Кто достоин памяти граждан Украины потому, что он с кем-то за что-то боролся. Это абсолютно неприемлемо для Украины сшитой совсем недавно по историческим меркам, с разной историей и,соответственно, разными героями, часто противоположными. Ни к чему кроме озлобления в и так озлобленном обществе это не приведет, что, собственно, и показали результаты выборов человека поставившего на эту тему. Лучше всего выбирать в герои не политиков,революционеров и пр. уголовников, а что-нибудь поприличнее - ученых, поэтов,выдающихся инженеров, врачей. Но, к сожалению, человеческая психология такова, что в первую очередь запоминаются тираны и негодяи. Понятно, что для государства, особенно нового,нужны герои,вернее,мифы вокруг них. Это ведь намного проще ,чем каждый день строить нормальное общество для людей не стравливая и не сталкивая их лбами.
budivelnik написав:2 Додам ще трошки роздумів Манергейм-російський генерал , борець і створювач незалежної Фінляндії З точки зору росії - він зрадник/ворог , з точки зору Фінляндії - герой
Вообще-то окончательный выход Финляндии из бывшей Российской империи начавшийся при Керенском еще Ленин подписал. Поэтому Маннергейм не мог предать Россию. Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой.
budivelnik написав:Так само як Пілсудський для Польщі герой-для росії зрадник/ворог
Кого предал бывший социалист Пилсудский,развалившуюся после Первой мировой Российскую, Германскую или Австро-Венгерскую империи?
budivelnik написав:Так само як Бен-Гуріон -для Ізраїля герой-для арабів зрадник/ворог
Кого предал Бен-Гурион? Он что, давал клятву в каком-то арабском государстве присягая на верность? Враг,конечно,как, собственно,и все израильские евреи для некоторых (вовсе не всех) арабов. Например, для намногочисленных арабов-христиан Израиля арабы-мусульмане не меньшие враги, и их в случае поражения Израиля уничтожат как и евреев. Тоже с частью лояльных к Израилю бедуинов, друзов или просто современных,отошедших от безумных исламских доктрин арабов.
zРадио написав:Ну во-первых, они ни одного города не "освободили" от "красной чумы". А во-вторых, справедливо ли называть красной чумой СССР в годы ВМВ? Я правильно понял твою мысль - ВБ, Франция и США выбрали себе "чуму" в союзники?..
Зрештою, вони визволили всю Україну, в тому числі і на двох Майданах. А ти зачепив цікаве питання. Якщо перед другою світовою майже всі європейські країни було в колаборації чи нейтралітеті з Гітлером, то в другій половині війни поміняли Гітлера на Сталіна. Тобто, країнам можна займатись колаборацією, а їх громадянам не можна? До речі, міжнародні стандарти доволі м'яко відносяться до цієї проблеми, на відміну від радянських:
На відміну від загального трактування поняття колабораціонізму, комуністичні режими Східної Європи були схильні розглядати також військовими чи кримінальними злочинцями людей, які:
пасивно виконували свої громадські обов'язки без скоєння злочинів (але громадянський лад повинен забезпечити агресор згідно з міжнародною Гаазькою конвенцією 1907 року); були до цього примушені (але це порушення своїх обов'язків агресором, а не окупованим населенням); були військовополоненими (також не є злочином; офіційний статус та захист надано Женевською конвенцією 1929 року); вели національно-визвольну боротьбу проти колоніального режиму чи боролись як партизани проти окупантів (не є злочином; за Женевської конвенції 1949 року) вони були визнані комбатантами, та на них поширені права військовополонених); були громадянами інших держав; перейшли на бік ворога у штучно створених цією державою умовах, які становлять загрозу для життя людини чи навіть існування національної, етнічної чи релігійної групи (наприклад, депортація, репресії, голодомори, геноцид та ін.).
Те саме і стосовно галицького спротиву:
Насправді спроби офіційно визнати злочинцями учасників українського визвольного руху були невдалими:
На Нюрнберзькому процесі (1945—1946 рр.) ОУН не було визнано злочинною організацією. У 1954 році в США відбулися слухання слідчої комісії Конгресу, яка зняла з ОУН звинувачення в причетності до Голокосту.[11] Більш того, у лавах УПА бились представники багатьох національностей, включаючи євреїв. У 1985—1987 рр. у Канаді було проведено декілька судових слухань щодо українців, звинувачених у військових злочинах (багато з них були членами дивізії Ваффен-СС «Галичина»). Комісія на чолі з суддею Верховного суду Квебеку Жюлем Дешенем (Jules Deschênes) визнала, що обвинувачення у військових злочинах не були підтверджені… Членство у дивізії «Галичина» не є достатнім доказом для переслідувань їх [обвинувачених] у суді.[12][13]