Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав: У 1954 році в США відбулися слухання слідчої комісії Конгресу, яка зняла з ОУН звинувачення в причетності до Голокосту.[11] Більш того, у лавах УПА бились представники багатьох національностей, включаючи євреїв.
Количество этих евреев взятых в качестве врачей ( и некоторых потом убитых)за неимением других не превышало десятка
zРадио написав:Началась с подачи будивельника, заявившего о том, что украинскими могут быть герои только Галичины.
Продовжується з брехні зрадіо Якщо Мазепа чи Хмельницький чи Петлюра чи Махно - галичани - то я японський льотчик.
Рукописи не горят. Любой пойдет и посмотрит - ты заявил, что единственными борцами за независимость во ВМВ были бандеровцы. Чтить должно только их память. Остальные украинцы, выходит - вражеские рекруты...
Не горять - тому ти замість голослівної брехливої ітерпритації від себе і приведи мою цитату..І виділи великим і червоним шрифтом де я написав а не ти збрехав що я написав Єдиними борцями за незалежність були бандерівці... Не можеш такого знайти?-тоді брись під лавку брехло промосковське...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
the next prosecutor .general will be 100% my person, my candidate, who will be approved, by the parliament and will start as a new prosecutor in September. He or she will look into the situation, specifically to the company that you-mentioned in this issue.
Fuck the democracy. Какое там разделение веток властей. На 100% мой человек.
"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", - заявил он.
lapay написав:Не сам канал, а прокладки, які були зареєстровані перед конкурсом на частоти. І ніхто нікого не забороняв, просто скінчився строк ліцензії, по якому ці прокладки повинні були транслювати місцеві канали, а не один загальнонаціональний. Тому тут зелені і Медведчук нічого не зроблять.
PS. День выдался богатым на события. Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus. Берите, мне не жалко. А то сидите на голодном пайке от пригожинской конторы. Хоть я вас покормлю
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 26 вер, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
lapay написав:Зрештою, вони визволили всю Україну, в тому числі і на двох Майданах. А ти зачепив цікаве питання. Якщо перед другою світовою майже всі європейські країни було в колаборації чи нейтралітеті з Гітлером, то в другій половині війни поміняли Гітлера на Сталіна. Тобто, країнам можна займатись колаборацією, а їх громадянам не можна?
Я никогда не обвинял бандеровцев в коллаборационизме гитлеру, и в принципе не считаю этот вопрос сколь либо значимым - в мировой войне, где десятки сторон и интересов, может и не быть права выбора.
Однако, в контексте независимости, если ты про 1991-й, то бандеровцы Украину не освобождали - побойся бога. Ты же не будешь утверждать, что они ушатали СССР? Нет - он ушатался сам, причем не из Киева, не из Львова, и даже не из Прибалтики. Ушатался он в Москве, и не в 1991-м - тогда ГКЧП просто ускорила неизбежное!
lapay написав:Насправді спроби офіційно визнати злочинцями учасників українського визвольного руху були невдалими:
На Нюрнберзькому процесі (1945—1946 рр.) ОУН не було визнано злочинною організацією. У 1954 році в США відбулися слухання слідчої комісії Конгресу, яка зняла з ОУН звинувачення в причетності до Голокосту.[11] Більш того, у лавах УПА бились представники багатьох національностей, включаючи євреїв. У 1985—1987 рр. у Канаді було проведено декілька судових слухань щодо українців, звинувачених у військових злочинах (багато з них були членами дивізії Ваффен-СС «Галичина»). Комісія на чолі з суддею Верховного суду Квебеку Жюлем Дешенем (Jules Deschênes) визнала, що обвинувачення у військових злочинах не були підтверджені… Членство у дивізії «Галичина» не є достатнім доказом для переслідувань їх [обвинувачених] у суді
Нюрнберг из этого списка можешь смело убирать - он НЕ не признавал ОУН преступной организацией. Этот вопрос просто не рассматривался - трибунал был организован для осуждения преступлений нацистской верхушки. Слушать дела всех эпизодов и всех сторон войны не хватило бы и 20 лет - ключевые нацисты успели бы умереть собственной смертью.
ЛАД написав:shapo Спорить с безграмотными, ограниченными + предубежденными людьми о чем-то серьёзном совершенно бесполезно.
А вдруг нет? Кто-нибудь да прозреет
Кто? Франт? Соммер? Юрий_т? К счастью, давно его забанил и не читаю. Но посмотрел 2 последних его поста на этой странице - стало интересно, на что он отозвался. Столько злобы и ненависти, как будто человек лично зверски убил всю его семью и изнасиловал его самого. Ну и методы шариковские: "Вчера котов душили-душили, душили-душили, ...".
Раньше думал, что, может, эту ветку ещё кто читает, - был смысл писать для них. Но, похоже, здесь чистая резервация и кроме нескольких "писателей" здесь никого нет. Иногда встреваю, когда уж совсем что-нибудь выдающееся. Или делать нечего. Изредка бывают более-менее интересные обсуждения. Например, из недавнего с Фэйслесом о патриотизме/национализме.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 вер, 2019 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
pesikot написав:9) Нацсовет по вещанию лишил канал "112 Украина" нескольких цифровых лицензий (онлайн-трансляция)
10) и как следствие п.9 В ОПУ отреагировали на ситуацию с каналом "112 Украина" и анонсировали обновление состава Нацсовета То есть вроде как и за, но состав Нацсовета обновят. Значит с Медведчуком уже всё договорено
Не сам канал, а прокладки, які були зареєстровані перед конкурсом на частоти. І ніхто нікого не забороняв, просто скінчився строк ліцензії, по якому ці прокладки повинні були транслювати місцеві канали, а не один загальнонаціональний. Тому тут зелені і Медведчук нічого не зроблять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Поэтому Маннергейм не мог предать Россию. Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой.
Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предатель Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель. Тебе лучше к празднику готовится, со светлыми мыслями. А не врать как сивый мерин
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой