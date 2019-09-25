Додано: Чет 26 вер, 2019 16:34

lapay написав: Зрештою, вони визволили всю Україну, в тому числі і на двох Майданах.

А ти зачепив цікаве питання. Якщо перед другою світовою майже всі європейські країни було в колаборації чи нейтралітеті з Гітлером, то в другій половині війни поміняли Гітлера на Сталіна.

Тобто, країнам можна займатись колаборацією, а їх громадянам не можна?

Зрештою, вони визволили всю Україну, в тому числі і на двох Майданах.А ти зачепив цікаве питання. Якщо перед другою світовою майже всі європейські країни було в колаборації чи нейтралітеті з Гітлером, то в другій половині війни поміняли Гітлера на Сталіна.Тобто, країнам можна займатись колаборацією, а їх громадянам не можна?

lapay написав: Насправді спроби офіційно визнати злочинцями учасників українського визвольного руху були невдалими:



На Нюрнберзькому процесі (1945—1946 рр.) ОУН не було визнано злочинною організацією.

У 1954 році в США відбулися слухання слідчої комісії Конгресу, яка зняла з ОУН звинувачення в причетності до Голокосту.[11] Більш того, у лавах УПА бились представники багатьох національностей, включаючи євреїв.

У 1985—1987 рр. у Канаді було проведено декілька судових слухань щодо українців, звинувачених у військових злочинах (багато з них були членами дивізії Ваффен-СС «Галичина»). Комісія на чолі з суддею Верховного суду Квебеку Жюлем Дешенем (Jules Deschênes) визнала, що обвинувачення у військових злочинах не були підтверджені… Членство у дивізії «Галичина» не є достатнім доказом для переслідувань їх [обвинувачених] у суді Насправді спроби офіційно визнати злочинцями учасників українського визвольного руху були невдалими:На Нюрнберзькому процесі (1945—1946 рр.) ОУН не було визнано злочинною організацією.У 1954 році в США відбулися слухання слідчої комісії Конгресу, яка зняла з ОУН звинувачення в причетності до Голокосту.[11] Більш того, у лавах УПА бились представники багатьох національностей, включаючи євреїв.У 1985—1987 рр. у Канаді було проведено декілька судових слухань щодо українців, звинувачених у військових злочинах (багато з них були членами дивізії Ваффен-СС «Галичина»). Комісія на чолі з суддею Верховного суду Квебеку Жюлем Дешенем (Jules Deschênes) визнала, що обвинувачення у військових злочинах не були підтверджені… Членство у дивізії «Галичина» не є достатнім доказом для переслідувань їх [обвинувачених] у суді

Я никогда не обвинял бандеровцев в коллаборационизме гитлеру, и в принципе не считаю этот вопрос сколь либо значимым - в мировой войне, где десятки сторон и интересов, может и не быть права выбора.Однако, в контексте независимости, если ты про 1991-й, то бандеровцы Украину не освобождали - побойся бога. Ты же не будешь утверждать, что они ушатали СССР? Нет - он ушатался сам, причем не из Киева, не из Львова, и даже не из Прибалтики. Ушатался он в Москве, и не в 1991-м - тогда ГКЧП просто ускорила неизбежное!Нюрнберг из этого списка можешь смело убирать - он НЕ не признавал ОУН преступной организацией. Этот вопрос просто не рассматривался - трибунал был организован для осуждения преступлений нацистской верхушки. Слушать дела всех эпизодов и всех сторон войны не хватило бы и 20 лет - ключевые нацисты успели бы умереть собственной смертью.