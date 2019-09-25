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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 40664067406840694070>
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:19

  zРадио написав:
  lapay написав:В справі національно-визвольної боротьби проти червоної чуми (як кажуть західняки), вони таку роль справедливо заслужили.


А во-вторых, справедливо ли называть красной чумой СССР в годы ВМВ?


Да, справедливо.

  zРадио написав:Я правильно понял твою мысль - ВБ, Франция и США выбрали себе "чуму" в союзники?..


Поскольку критикус до сих пор прогуливает уроки истории - краткий ликбез.

Во время ВМВ СССР в союзники выбрал только Гитлер. Остальным он достался "в нагрузку" после 22-го июня 1941-го, никто его не выбирал.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:21

  lapay написав: У 1954 році в США відбулися слухання слідчої комісії Конгресу, яка зняла з ОУН звинувачення в причетності до Голокосту.[11] Більш того, у лавах УПА бились представники багатьох національностей, включаючи євреїв.


Количество этих евреев взятых в качестве врачей ( и некоторых потом убитых)за неимением других не превышало десятка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:22

  zРадио написав:То ли дело его клоун-папередник - зашкварился со ставкой на Клинтон и делом Манафорта по самое не балуйся.


О, и критикус начинает разгонять здесь рашкинские фейки.

Такой весь необиженный за Зе. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:24

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной.
И в цитате он подтверждён чётко:
* Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).


Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?

Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.

Не замечательно))
Мне обосновывать, доказывать?!))


Это так сложно? Ну тогда не надо, все и так понятно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:25

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Началась с подачи будивельника, заявившего о том, что украинскими могут быть герои только Галичины.
Продовжується з брехні зрадіо
Якщо Мазепа чи Хмельницький чи Петлюра чи Махно - галичани - то я японський льотчик.
Рукописи не горят. Любой пойдет и посмотрит - ты заявил, что единственными борцами за независимость во ВМВ были бандеровцы. Чтить должно только их память. Остальные украинцы, выходит - вражеские рекруты...
Не горять - тому ти замість голослівної брехливої ітерпритації від себе і приведи мою цитату..І виділи великим і червоним шрифтом де я написав а не ти збрехав що я написав
Єдиними борцями за незалежність були бандерівці...
Не можеш такого знайти?-тоді брись під лавку брехло промосковське...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:27

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-09-26

1) Стенограмма разговора Трампа и Зеленского.
Занятный документ. Моё самое любимое :)
the next prosecutor .general will be 100% my person, my candidate, who will be approved, by the parliament and will start as a new prosecutor in September. He or she will look into the situation, specifically to the company that you-mentioned in this issue.
Fuck the democracy. Какое там разделение веток властей. На 100% мой человек.

2) Зеленский думал, что Белый дом опубликует часть стенограммы только со словами Трампа
Это просто какая-то святая наивность. И это недоразумение на посту главы нашего государства.

3) Разговор Трампа с Зеленским подтверждает необходимость импичмента — спикер Палаты представителей США

4) Большинство членов Палаты представителей выступают за импичмент Трампа – NYT

5) "Мы не имеем конкретных комментариев относительно телефонных разговоров и различных деклараций, но на самом деле для нас важно сказать, что поддержка Европейским Союзом Украины является беспрецедентной, и в последние пять лет мы предоставили Украине наибольшую в истории Европейского Союза поддержку", - сказал представитель Еврокомиссии.

6) Байден заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил свои интересы выше государственных.
"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", - заявил он.


7) Лавров заявил о решающей роли Зеленского в обмене пленными
На ум приходит только анекдот "Гут, Вольдемар, гут"

8) Князев продолжит работу в должности советника Авакова и члена коллегии МВД
ИМХО, "побег" из страны должен был выглядит как-то по-другому. Хотя бы, как Ставицкий :)

9) Нацсовет по вещанию лишил канал "112 Украина" нескольких цифровых лицензий (онлайн-трансляция)

10) и как следствие п.9 В ОПУ отреагировали на ситуацию с каналом "112 Украина" и анонсировали обновление состава Нацсовета
То есть вроде как и за, но состав Нацсовета обновят. Значит с Медведчуком уже всё договорено
UPD.
  lapay написав:Не сам канал, а прокладки, які були зареєстровані перед конкурсом на частоти. І ніхто нікого не забороняв, просто скінчився строк ліцензії, по якому ці прокладки повинні були транслювати місцеві канали, а не один загальнонаціональний.
Тому тут зелені і Медведчук нічого не зроблять.


PS. День выдался богатым на события. Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus. Берите, мне не жалко. А то сидите на голодном пайке от пригожинской конторы. Хоть я вас покормлю :)
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 26 вер, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:34

  lapay написав:Зрештою, вони визволили всю Україну, в тому числі і на двох Майданах.
А ти зачепив цікаве питання. Якщо перед другою світовою майже всі європейські країни було в колаборації чи нейтралітеті з Гітлером, то в другій половині війни поміняли Гітлера на Сталіна.
Тобто, країнам можна займатись колаборацією, а їх громадянам не можна?


Я никогда не обвинял бандеровцев в коллаборационизме гитлеру, и в принципе не считаю этот вопрос сколь либо значимым - в мировой войне, где десятки сторон и интересов, может и не быть права выбора.

Однако, в контексте независимости, если ты про 1991-й, то бандеровцы Украину не освобождали - побойся бога. Ты же не будешь утверждать, что они ушатали СССР? Нет - он ушатался сам, причем не из Киева, не из Львова, и даже не из Прибалтики. Ушатался он в Москве, и не в 1991-м - тогда ГКЧП просто ускорила неизбежное!

  lapay написав:Насправді спроби офіційно визнати злочинцями учасників українського визвольного руху були невдалими:

На Нюрнберзькому процесі (1945—1946 рр.) ОУН не було визнано злочинною організацією.
У 1954 році в США відбулися слухання слідчої комісії Конгресу, яка зняла з ОУН звинувачення в причетності до Голокосту.[11] Більш того, у лавах УПА бились представники багатьох національностей, включаючи євреїв.
У 1985—1987 рр. у Канаді було проведено декілька судових слухань щодо українців, звинувачених у військових злочинах (багато з них були членами дивізії Ваффен-СС «Галичина»). Комісія на чолі з суддею Верховного суду Квебеку Жюлем Дешенем (Jules Deschênes) визнала, що обвинувачення у військових злочинах не були підтверджені… Членство у дивізії «Галичина» не є достатнім доказом для переслідувань їх [обвинувачених] у суді


Нюрнберг из этого списка можешь смело убирать - он НЕ не признавал ОУН преступной организацией. Этот вопрос просто не рассматривался - трибунал был организован для осуждения преступлений нацистской верхушки. Слушать дела всех эпизодов и всех сторон войны не хватило бы и 20 лет - ключевые нацисты успели бы умереть собственной смертью.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:35

:mrgreen:
  shapo написав:
  ЛАД написав:shapo
Спорить с безграмотными, ограниченными + предубежденными людьми о чем-то серьёзном совершенно бесполезно.


А вдруг нет? Кто-нибудь да прозреет

Кто?
Франт? Соммер?
Юрий_т? К счастью, давно его забанил и не читаю. Но посмотрел 2 последних его поста на этой странице - стало интересно, на что он отозвался. Столько злобы и ненависти, как будто человек лично зверски убил всю его семью и изнасиловал его самого.
Ну и методы шариковские: "Вчера котов душили-душили, душили-душили, ...".

Раньше думал, что, может, эту ветку ещё кто читает, - был смысл писать для них. Но, похоже, здесь чистая резервация и кроме нескольких "писателей" здесь никого нет.
Иногда встреваю, когда уж совсем что-нибудь выдающееся. Или делать нечего.
Изредка бывают более-менее интересные обсуждения. Например, из недавнего с Фэйслесом о патриотизме/национализме.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 вер, 2019 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:37

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:9) Нацсовет по вещанию лишил канал "112 Украина" нескольких цифровых лицензий (онлайн-трансляция)

10) и как следствие п.9 В ОПУ отреагировали на ситуацию с каналом "112 Украина" и анонсировали обновление состава Нацсовета
То есть вроде как и за, но состав Нацсовета обновят. Значит с Медведчуком уже всё договорено

Не сам канал, а прокладки, які були зареєстровані перед конкурсом на частоти. І ніхто нікого не забороняв, просто скінчився строк ліцензії, по якому ці прокладки повинні були транслювати місцеві канали, а не один загальнонаціональний.
Тому тут зелені і Медведчук нічого не зроблять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:37

  zРадио написав:Нюрнберг из этого списка можешь смело убирать - он НЕ не признавал ОУН преступной организацией.

Неудобные для тебя факты ты убираешь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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