Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Поэтому Маннергейм не мог предать Россию. Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой.
Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предатель Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель. Тебе лучше к празднику готовится, со светлыми мыслями. А не врать как сивый мерин
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Однако, в контексте независимости, если ты про 1991-й, то бандеровцы Украину не освобождали - побойся бога. Ты же не будешь утверждать, что они ушатали СССР?
А що маркс створював СРСР чи ні? Адам Смітт - створював хоч одну капіталістичну країну? Петро перший-створював РФ ? То що тепер їх всіх на смітник історії чи все таки признаємо що Маркс -видатний теоретик коммуністичного руху Адам Смітт - видатний теоретик капіталістичної ідеї Хмельницький - не створював Україну в сьогоднішньому вигляді Бандера - не звільняв.... Але ідеї були їх ,реалізація в нас... Тому зрадіо більше підпадає під патріота педерації ніж України
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
pesikot написав:9) Нацсовет по вещанию лишил канал "112 Украина" нескольких цифровых лицензий (онлайн-трансляция)
10) и как следствие п.9 В ОПУ отреагировали на ситуацию с каналом "112 Украина" и анонсировали обновление состава Нацсовета То есть вроде как и за, но состав Нацсовета обновят. Значит с Медведчуком уже всё договорено
Не сам канал, а прокладки, які були зареєстровані перед конкурсом на частоти. І ніхто нікого не забороняв, просто скінчився строк ліцензії, по якому ці прокладки повинні були транслювати місцеві канали, а не один загальнонаціональний. Тому тут зелені і Медведчук нічого не зроблять.
Разъяснения приняты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Все понятно, кроме одного, столько тут сторонников, и никто не поздравил Лексеича с Днюхой. Я вот вроде не сторонник, но надо было сегодня торт купить, вспомнил про Лексеича, пошел и купил рошеновский. Всё копеечка к прибыли Петра добавится, будет чуток приятно ему. Как часто говорил пропавший форумчанин Скупердяй - копеечка к копеечке, еврею на смычок
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:Поэтому Маннергейм не мог предать Россию. Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой.
Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предатель Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель. Тебе лучше к празднику готовится, со светлыми мыслями. А не врать как сивый мерин
Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился? Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.
Востаннє редагувалось shapo в Чет 26 вер, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.
Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны) вместо того дерьма, что льется здесь от ваших единомышленников в стиле «ты кто такой» и «сам дурак» последние два дня. Понятно, что дерьмо и дальше будет из них выходить, но хоть повод поменяется. А то уже скучно от однообразия. PS. Сам я в обсуждении принимать участия не намерен, чисто послушаю