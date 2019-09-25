Неудобные для тебя факты ты убираешь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:37
Неудобные для тебя факты ты убираешь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:41
Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предатель
Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель.
Тебе лучше к празднику готовится, со светлыми мыслями. А не врать как сивый мерин
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:42
Re: Політичні дискусії
А що маркс створював СРСР чи ні?
Адам Смітт - створював хоч одну капіталістичну країну?
Петро перший-створював РФ ?
То що тепер їх всіх на смітник історії чи все таки признаємо що
Маркс -видатний теоретик коммуністичного руху
Адам Смітт - видатний теоретик капіталістичної ідеї
Хмельницький - не створював Україну в сьогоднішньому вигляді
Бандера - не звільняв....
Але ідеї були їх ,реалізація в нас...
Тому зрадіо більше підпадає під патріота педерації ніж України
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:42
Разъяснения приняты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:42
Все понятно, кроме одного, столько тут сторонников, и никто не поздравил Лексеича с Днюхой.
Я вот вроде не сторонник, но надо было сегодня торт купить, вспомнил про Лексеича, пошел и купил рошеновский. Всё копеечка к прибыли Петра добавится, будет чуток приятно ему.
Как часто говорил пропавший форумчанин Скупердяй - копеечка к копеечке, еврею на смычок
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:44
Ты, главное, Ссаныча в его днюху не забудь поздравить Вручить ему подарок, расшаркаться в своей преданности
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:45
Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?
Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.
Востаннє редагувалось shapo в Чет 26 вер, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:46
Re: Політичні дискусії
Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны) вместо того дерьма, что льется здесь от ваших единомышленников в стиле «ты кто такой» и «сам дурак» последние два дня. Понятно, что дерьмо и дальше будет из них выходить, но хоть повод поменяется. А то уже скучно от однообразия.
PS. Сам я в обсуждении принимать участия не намерен, чисто послушаю
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:48
Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:56
Я так и понял, что 8-процентники скупердяи полные, боссу зажали копеечку, а я вот Лексеичу еще конфет купил и шоколадок, любит он сладкое )
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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