Додано: Чет 26 вер, 2019 16:42

Все понятно, кроме одного, столько тут сторонников, и никто не поздравил Лексеича с Днюхой.

Я вот вроде не сторонник, но надо было сегодня торт купить, вспомнил про Лексеича, пошел и купил рошеновский. Всё копеечка к прибыли Петра добавится, будет чуток приятно ему.

Как часто говорил пропавший форумчанин Скупердяй - копеечка к копеечке, еврею на смычок

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.