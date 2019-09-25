Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Однако, в контексте независимости, если ты про 1991-й, то бандеровцы Украину не освобождали - побойся бога. Ты же не будешь утверждать, что они ушатали СССР?
А що маркс створював СРСР чи ні? Адам Смітт - створював хоч одну капіталістичну країну? Петро перший-створював РФ ? То що тепер їх всіх на смітник історії чи все таки признаємо що Маркс -видатний теоретик коммуністичного руху Адам Смітт - видатний теоретик капіталістичної ідеї Хмельницький - не створював Україну в сьогоднішньому вигляді Бандера - не звільняв.... Але ідеї були їх ,реалізація в нас... Тому зрадіо більше підпадає під патріота педерації ніж України
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
pesikot написав:9) Нацсовет по вещанию лишил канал "112 Украина" нескольких цифровых лицензий (онлайн-трансляция)
10) и как следствие п.9 В ОПУ отреагировали на ситуацию с каналом "112 Украина" и анонсировали обновление состава Нацсовета То есть вроде как и за, но состав Нацсовета обновят. Значит с Медведчуком уже всё договорено
Не сам канал, а прокладки, які були зареєстровані перед конкурсом на частоти. І ніхто нікого не забороняв, просто скінчився строк ліцензії, по якому ці прокладки повинні були транслювати місцеві канали, а не один загальнонаціональний. Тому тут зелені і Медведчук нічого не зроблять.
Разъяснения приняты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Все понятно, кроме одного, столько тут сторонников, и никто не поздравил Лексеича с Днюхой. Я вот вроде не сторонник, но надо было сегодня торт купить, вспомнил про Лексеича, пошел и купил рошеновский. Всё копеечка к прибыли Петра добавится, будет чуток приятно ему. Как часто говорил пропавший форумчанин Скупердяй - копеечка к копеечке, еврею на смычок
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:Поэтому Маннергейм не мог предать Россию. Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой.
Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предатель Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель. Тебе лучше к празднику готовится, со светлыми мыслями. А не врать как сивый мерин
Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился? Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.
Востаннє редагувалось shapo в Чет 26 вер, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.
Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны) вместо того дерьма, что льется здесь от ваших единомышленников в стиле «ты кто такой» и «сам дурак» последние два дня. Понятно, что дерьмо и дальше будет из них выходить, но хоть повод поменяется. А то уже скучно от однообразия. PS. Сам я в обсуждении принимать участия не намерен, чисто послушаю
pesikot написав:Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.
Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны)
Итак, по стенограмме.
1) Наш ПреЗЕ!дент влез, сам того не понимая, в чужую игру.
2) Он лично заверил Трампа, что следующий прокурор в Украине будет его на 100% человек. Используя при этом риторику мафиози. Помните про чёрта ? так это из той же оперы. Не думаю, что западные лидеры будут в восторге от такой риторики. Учитывая, что Зеленский далеко не Берлускони
3) Попутно, приуменьшил значимость помощи Украине от Европейского Союза.
4) Что будет Трампу ? да ничего особо не будет. Инициируют импичмент, проведут процедуру. Вряд ли снимут с должности. Только репутационые риски. Но, как я писал, ранее, это его проблемы
5) Что будет Байдену ? да ничего не будет. Может обыграть эту карту и выиграть выборы в США. А может и не выиграть, это его проблемы.
6) Что будет Зеленскому ? да ничего не будет
7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой