Я так и понял, что 8-процентники скупердяи полные, боссу зажали копеечку, а я вот Лексеичу еще конфет купил и шоколадок, любит он сладкое )
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:56
Я так и понял, что 8-процентники скупердяи полные, боссу зажали копеечку, а я вот Лексеичу еще конфет купил и шоколадок, любит он сладкое )
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:00
Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:08
Итак, по стенограмме.
1) Наш ПреЗЕ!дент влез, сам того не понимая, в чужую игру.
2) Он лично заверил Трампа, что следующий прокурор в Украине будет его на 100% человек. Используя при этом риторику мафиози. Помните про чёрта ? так это из той же оперы. Не думаю, что западные лидеры будут в восторге от такой риторики. Учитывая, что Зеленский далеко не Берлускони
3) Попутно, приуменьшил значимость помощи Украине от Европейского Союза.
4) Что будет Трампу ? да ничего особо не будет. Инициируют импичмент, проведут процедуру. Вряд ли снимут с должности. Только репутационые риски. Но, как я писал, ранее, это его проблемы
5) Что будет Байдену ? да ничего не будет. Может обыграть эту карту и выиграть выборы в США. А может и не выиграть, это его проблемы.
6) Что будет Зеленскому ? да ничего не будет
7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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