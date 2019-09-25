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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4067406840694070
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:46

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.

Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны) вместо того дерьма, что льется здесь от ваших единомышленников в стиле «ты кто такой» и «сам дурак» последние два дня. Понятно, что дерьмо и дальше будет из них выходить, но хоть повод поменяется. А то уже скучно от однообразия.
PS. Сам я в обсуждении принимать участия не намерен, чисто послушаю :)
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:48

  shapo написав:Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?
Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.

Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:56

  pesikot написав:
  freeze написав:Все понятно, кроме одного, столько тут сторонников, и никто не поздравил Лексеича с Днюхой.

Ты, главное, Ссаныча в его днюху не забудь поздравить :) Вручить ему подарок, расшаркаться в своей преданности :)


Я так и понял, что 8-процентники скупердяи полные, боссу зажали копеечку, а я вот Лексеичу еще конфет купил и шоколадок, любит он сладкое )


Зображення
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:00

  pesikot написав:
  shapo написав:Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?
Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.

Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ? :)

Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:08

  fokus написав:
  pesikot написав:Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.

Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны)

Итак, по стенограмме.

1) Наш ПреЗЕ!дент влез, сам того не понимая, в чужую игру.

2) Он лично заверил Трампа, что следующий прокурор в Украине будет его на 100% человек. Используя при этом риторику мафиози. Помните про чёрта ? так это из той же оперы. Не думаю, что западные лидеры будут в восторге от такой риторики. Учитывая, что Зеленский далеко не Берлускони

3) Попутно, приуменьшил значимость помощи Украине от Европейского Союза.

4) Что будет Трампу ? да ничего особо не будет. Инициируют импичмент, проведут процедуру. Вряд ли снимут с должности. Только репутационые риски. Но, как я писал, ранее, это его проблемы

5) Что будет Байдену ? да ничего не будет. Может обыграть эту карту и выиграть выборы в США. А может и не выиграть, это его проблемы.

6) Что будет Зеленскому ? да ничего не будет

7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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