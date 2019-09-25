Додано: Чет 26 вер, 2019 17:08

fokus написав: pesikot написав: Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus. Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.

Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны) Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны)

Итак, по стенограмме.1) Наш ПреЗЕ!дент влез, сам того не понимая, в чужую игру.2) Он лично заверил Трампа, что следующий прокурор в Украине будет его на 100% человек. Используя при этом риторику мафиози. Помните про чёрта ? так это из той же оперы. Не думаю, что западные лидеры будут в восторге от такой риторики. Учитывая, что Зеленский далеко не Берлускони3) Попутно, приуменьшил значимость помощи Украине от Европейского Союза.4) Что будет Трампу ? да ничего особо не будет. Инициируют импичмент, проведут процедуру. Вряд ли снимут с должности. Только репутационые риски. Но, как я писал, ранее, это его проблемы5) Что будет Байдену ? да ничего не будет. Может обыграть эту карту и выиграть выборы в США. А может и не выиграть, это его проблемы.6) Что будет Зеленскому ? да ничего не будет7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.