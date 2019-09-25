Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.
Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны) вместо того дерьма, что льется здесь от ваших единомышленников в стиле «ты кто такой» и «сам дурак» последние два дня. Понятно, что дерьмо и дальше будет из них выходить, но хоть повод поменяется. А то уже скучно от однообразия. PS. Сам я в обсуждении принимать участия не намерен, чисто послушаю
pesikot написав:Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.
Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны)
Итак, по стенограмме.
1) Наш ПреЗЕ!дент влез, сам того не понимая, в чужую игру.
2) Он лично заверил Трампа, что следующий прокурор в Украине будет его на 100% человек. Используя при этом риторику мафиози. Помните про чёрта ? так это из той же оперы. Не думаю, что западные лидеры будут в восторге от такой риторики. Учитывая, что Зеленский далеко не Берлускони
3) Попутно, приуменьшил значимость помощи Украине от Европейского Союза.
4) Что будет Трампу ? да ничего особо не будет. Инициируют импичмент, проведут процедуру. Вряд ли снимут с должности. Только репутационые риски. Но, как я писал, ранее, это его проблемы
5) Что будет Байдену ? да ничего не будет. Может обыграть эту карту и выиграть выборы в США. А может и не выиграть, это его проблемы.
6) Что будет Зеленскому ? да ничего не будет
7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой