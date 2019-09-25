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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4067406840694070>
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:00

  pesikot написав:
  shapo написав:Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?
Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.

Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ? :)

Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:08

  fokus написав:
  pesikot написав:Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.

Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны)

Итак, по стенограмме.

1) Наш ПреЗЕ!дент влез, сам того не понимая, в чужую игру.

2) Он лично заверил Трампа, что следующий прокурор в Украине будет его на 100% человек. Используя при этом риторику мафиози. Помните про чёрта ? так это из той же оперы. Не думаю, что западные лидеры будут в восторге от такой риторики. Учитывая, что Зеленский далеко не Берлускони

3) Попутно, приуменьшил значимость помощи Украине от Европейского Союза.

4) Что будет Трампу ? да ничего особо не будет. Инициируют импичмент, проведут процедуру. Вряд ли снимут с должности. Только репутационые риски. Но, как я писал, ранее, это его проблемы

5) Что будет Байдену ? да ничего не будет. Может обыграть эту карту и выиграть выборы в США. А может и не выиграть, это его проблемы.

6) Что будет Зеленскому ? да ничего не будет

7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:13

  freeze написав:Я так и понял, что 8-процентники скупердяи полные, боссу зажали копеечку, а я вот Лексеичу еще конфет купил и шоколадок, любит он сладкое )

Так ты скрытый порохобот :)
По ночам, тайком от жены и детей кушаешь шоколадки Roshen :)
И бережно хранишь в нагрудном кармане и бумажнике фотографии Порошенко :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:15

  pesikot написав:
  shapo написав:Поэтому Маннергейм не мог предать Россию.
Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой.

Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предатель
Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель.


Даже не так.
Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Сталин сотрудничал с нацистами - не предатель.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:16

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?
Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.

Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ? :)

Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь


(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:17

  pesikot написав:7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.


Уже, к сожалению. Этим разговором Зе только пробил очередное дно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:22

  Sommer написав:
  shapo написав:Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь


(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.


У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:24

  shapo написав:Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь

Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя
1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.
2) Враньё о самой бедной стране в Европе.
3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны
4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены
5) Твои дети в Израиле

А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.

А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.
Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт, ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:27

Немножко "новозтей"

В 2014 году, еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии «Квартал — 95», пытался непублично извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым

По словам собеседников, помимо публичного извинения, которое Зеленский попросил у Кадырова, шоумен обратился за помощью на тот момент к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По данным издания, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), «имевшим связи в криминальных кругах».

В переговорах с текущим руководством МВД Чечни принимали участие Ериняк и заместитель Стрижака Евгений Коваль. В итоге глава ведомства побеседовал с Зеленским. Несмотря на договоренность о личной встрече с Кадыровым, продюсер в республику не полетел.

«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — цитирует издание собеседника в МВД.

По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку - и вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского.

Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем.

Что сейчас, спустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД - Евгений Коваль назначен первым заместителем главы Нацполиции.

Напомним, что в апреле уже 2019-го года Зеленский извинился за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.


Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:28

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь


(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.


У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть?


Ты зеркалу вопрос задаешь? Оно не ответит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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