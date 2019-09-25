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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4067406840694070> Додано: Чет 26 вер, 2019 17:00 pesikot написав: shapo написав: Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?

Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал. Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.

Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ? Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ?

Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2064 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 17:08 fokus написав: pesikot написав: Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus. Многие уже с обеда начали ждать моих итогов, чтобы решительно возразить. Например, fokus.

Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны) Ну почему же возразить? Наоборот, я ждал обсуждения этих событий (весьма значительных, кстати, на мой взгляд для страны)

Итак, по стенограмме.



1) Наш ПреЗЕ!дент влез, сам того не понимая, в чужую игру.



2) Он лично заверил Трампа, что следующий прокурор в Украине будет его на 100% человек. Используя при этом риторику мафиози. Помните про чёрта ? так это из той же оперы. Не думаю, что западные лидеры будут в восторге от такой риторики. Учитывая, что Зеленский далеко не Берлускони



3) Попутно, приуменьшил значимость помощи Украине от Европейского Союза.



4) Что будет Трампу ? да ничего особо не будет. Инициируют импичмент, проведут процедуру. Вряд ли снимут с должности. Только репутационые риски. Но, как я писал, ранее, это его проблемы



5) Что будет Байдену ? да ничего не будет. Может обыграть эту карту и выиграть выборы в США. А может и не выиграть, это его проблемы.



6) Что будет Зеленскому ? да ничего не будет



7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны. Итак, по стенограмме.1) Наш ПреЗЕ!дент влез, сам того не понимая, в чужую игру.2) Он лично заверил Трампа, что следующий прокурор в Украине будет его на 100% человек. Используя при этом риторику мафиози. Помните про чёрта ? так это из той же оперы. Не думаю, что западные лидеры будут в восторге от такой риторики. Учитывая, что Зеленский далеко не Берлускони3) Попутно, приуменьшил значимость помощи Украине от Европейского Союза.4) Что будет Трампу ? да ничего особо не будет. Инициируют импичмент, проведут процедуру. Вряд ли снимут с должности. Только репутационые риски. Но, как я писал, ранее, это его проблемы5) Что будет Байдену ? да ничего не будет. Может обыграть эту карту и выиграть выборы в США. А может и не выиграть, это его проблемы.6) Что будет Зеленскому ? да ничего не будет7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2991 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 17:13 freeze написав: Я так и понял, что 8-процентники скупердяи полные, боссу зажали копеечку, а я вот Лексеичу еще конфет купил и шоколадок, любит он сладкое ) Я так и понял, что 8-процентники скупердяи полные, боссу зажали копеечку, а я вот Лексеичу еще конфет купил и шоколадок, любит он сладкое )

Так ты скрытый порохобот

По ночам, тайком от жены и детей кушаешь шоколадки Roshen

И бережно хранишь в нагрудном кармане и бумажнике фотографии Порошенко Так ты скрытый порохоботПо ночам, тайком от жены и детей кушаешь шоколадки RoshenИ бережно хранишь в нагрудном кармане и бумажнике фотографии Порошенко "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2991 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 17:15 pesikot написав: shapo написав: Поэтому Маннергейм не мог предать Россию.

Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой. Поэтому Маннергейм не мог предать Россию.Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой.

Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предатель

Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель.

Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предательБандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель.



Даже не так.

Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Сталин сотрудничал с нацистами - не предатель. Даже не так.Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Сталин сотрудничал с нацистами - не предатель. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4846 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 17:16 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?

Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал. Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.

Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ? Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ?

Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь



(facepalm)

Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок. (facepalm)Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4846 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 17:17 pesikot написав: 7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны. 7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.



Уже, к сожалению. Этим разговором Зе только пробил очередное дно. Уже, к сожалению. Этим разговором Зе только пробил очередное дно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4846 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 17:22 Sommer написав: shapo написав: Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь



(facepalm)

Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок. (facepalm)Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.



У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть? У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2064 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 17:24 shapo написав: Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь

Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя

1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.

2) Враньё о самой бедной стране в Европе.

3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны

4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены

5) Твои дети в Израиле



А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.



А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.

Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт, ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание. Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.2) Враньё о самой бедной стране в Европе.3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены5) Твои дети в ИзраилеА теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт, ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2991 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 17:27 Немножко "новозтей" В 2014 году, еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии «Квартал — 95», пытался непублично извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым



По словам собеседников, помимо публичного извинения, которое Зеленский попросил у Кадырова, шоумен обратился за помощью на тот момент к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По данным издания, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), «имевшим связи в криминальных кругах».



В переговорах с текущим руководством МВД Чечни принимали участие Ериняк и заместитель Стрижака Евгений Коваль. В итоге глава ведомства побеседовал с Зеленским. Несмотря на договоренность о личной встрече с Кадыровым, продюсер в республику не полетел.



«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — цитирует издание собеседника в МВД.



По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку - и вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского.



Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем.



Что сейчас, спустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД - Евгений Коваль назначен первым заместителем главы Нацполиции.



Напомним, что в апреле уже 2019-го года Зеленский извинился за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.



Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде. Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4846 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 17:28 shapo написав: Sommer написав: shapo написав: Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь



(facepalm)

Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок. (facepalm)Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.



У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть? У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть?



Ты зеркалу вопрос задаешь? Оно не ответит. Ты зеркалу вопрос задаешь? Оно не ответит. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4846 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4067406840694070> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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