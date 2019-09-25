Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:00
Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:08
Итак, по стенограмме.
1) Наш ПреЗЕ!дент влез, сам того не понимая, в чужую игру.
2) Он лично заверил Трампа, что следующий прокурор в Украине будет его на 100% человек. Используя при этом риторику мафиози. Помните про чёрта ? так это из той же оперы. Не думаю, что западные лидеры будут в восторге от такой риторики. Учитывая, что Зеленский далеко не Берлускони
3) Попутно, приуменьшил значимость помощи Украине от Европейского Союза.
4) Что будет Трампу ? да ничего особо не будет. Инициируют импичмент, проведут процедуру. Вряд ли снимут с должности. Только репутационые риски. Но, как я писал, ранее, это его проблемы
5) Что будет Байдену ? да ничего не будет. Может обыграть эту карту и выиграть выборы в США. А может и не выиграть, это его проблемы.
6) Что будет Зеленскому ? да ничего не будет
7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:13
Так ты скрытый порохобот
По ночам, тайком от жены и детей кушаешь шоколадки Roshen
И бережно хранишь в нагрудном кармане и бумажнике фотографии Порошенко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:15
Даже не так.
Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Сталин сотрудничал с нацистами - не предатель.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:16
(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:17
Уже, к сожалению. Этим разговором Зе только пробил очередное дно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:22
У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:24
Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя
1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.
2) Враньё о самой бедной стране в Европе.
3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны
4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены
5) Твои дети в Израиле
А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.
А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.
Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт, ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:27
Немножко "новозтей"
Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:28
Ты зеркалу вопрос задаешь? Оно не ответит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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