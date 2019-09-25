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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4067406840694070 Додано: Чет 26 вер, 2019 17:49 pesikot написав: Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя

1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся. Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.



Укажи где я такое писал или признайся что соврал



pesikot написав: 2) Враньё о самой бедной стране в Европе. 2) Враньё о самой бедной стране в Европе.



Назови какая сейчас самая бедная кроме Украины





pesikot написав: 3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны 3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны



Почему это строительство самая коррумпированная область?

Кто это сказал?



pesikot написав: 4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены 4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены

Налоги за меня платит мой работодатель, так что мимо.

На пенсию жены и вообще ни на что здесь никогда не жаловался и не собирался.

Просто констатировал факт.



pesikot написав: 5) Твои дети в Израиле 5) Твои дети в Израиле



А это что,плохо?



pesikot написав: А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин. А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.



Плохо изучаешь меня. Есть еще 2 причины, да и первую ты переврал. Вернись назад и изучи лучше.



pesikot написав: А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни. А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.

Вот за это спасибо.



pesikot написав: Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт, Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт,



У нее в планах такого нет.

Она многих еще переживет, м.б. и тебя.



pesikot написав: ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание. ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание.



Это что, пожелание или рассказ о моей будущей судьбе который вы все тут сильно озабочены? Укажи где я такое писал или признайся что совралНазови какая сейчас самая бедная кроме УкраиныПочему это строительство самая коррумпированная область?Кто это сказал?Налоги за меня платит мой работодатель, так что мимо.На пенсию жены и вообще ни на что здесь никогда не жаловался и не собирался.Просто констатировал факт.А это что,плохо?Плохо изучаешь меня. Есть еще 2 причины, да и первую ты переврал. Вернись назад и изучи лучше.Вот за это спасибо.У нее в планах такого нет.Она многих еще переживет, м.б. и тебя.Это что, пожелание или рассказ о моей будущей судьбе который вы все тут сильно озабочены? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2064 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 18:06 shapo

У тебя был шанс. Но ты его потерял



Ты соплями исходил от того, как мало платят пенсии твоей жене.

При ЗЕ! таже сумма тебя уже устраивает. Искать твои ссылки, я не буду.



Ты и про взятку за прописку тоже писал.



Ты продолжаешь врать

Ну удачи в твоем вранье У тебя был шанс. Но ты его потерялТы соплями исходил от того, как мало платят пенсии твоей жене.При ЗЕ! таже сумма тебя уже устраивает. Искать твои ссылки, я не буду.Ты и про взятку за прописку тоже писал.Ты продолжаешь вратьНу удачи в твоем вранье "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2990 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 18:41 pesikot написав: shapo

У тебя был шанс. Но ты его потерял У тебя был шанс. Но ты его потерял



Как я дальше жить буду ума не приложу Как я дальше жить буду ума не приложу Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2064 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4067406840694070 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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