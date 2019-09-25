pesikot написав:
Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя
1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.
Укажи где я такое писал или признайся что соврал
pesikot написав:
2) Враньё о самой бедной стране в Европе.
Назови какая сейчас самая бедная кроме Украины
pesikot написав:
3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны
Почему это строительство самая коррумпированная область?
Кто это сказал?
pesikot написав:
4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены
Налоги за меня платит мой работодатель, так что мимо.
На пенсию жены и вообще ни на что здесь никогда не жаловался и не собирался.
Просто констатировал факт.
pesikot написав:
5) Твои дети в Израиле
А это что,плохо?
pesikot написав:
А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.
Плохо изучаешь меня. Есть еще 2 причины, да и первую ты переврал. Вернись назад и изучи лучше.
pesikot написав:
А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.
Вот за это спасибо.
pesikot написав:
Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт,
У нее в планах такого нет.
Она многих еще переживет, м.б. и тебя.
pesikot написав:
ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание.
Это что, пожелание или рассказ о моей будущей судьбе который вы все тут сильно озабочены?