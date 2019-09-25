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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:15
pesikot написав: shapo написав:
Поэтому Маннергейм не мог предать Россию.
Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой.
Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предатель
Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель.
Даже не так.
Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Сталин сотрудничал с нацистами - не предатель.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:16
shapo написав: pesikot написав: shapo написав:
Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?
Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.
Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ?
Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь
(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:17
pesikot написав:
7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.
Уже, к сожалению. Этим разговором Зе только пробил очередное дно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:22
Sommer написав: shapo написав:
Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь
(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.
У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:24
shapo написав:
Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь
Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя
1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.
2) Враньё о самой бедной стране в Европе.
3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны
4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены
5) Твои дети в Израиле
А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.
А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.
Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт, ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:27
В 2014 году, еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии «Квартал — 95», пытался непублично извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым
По словам собеседников, помимо публичного извинения, которое Зеленский попросил у Кадырова, шоумен обратился за помощью на тот момент к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По данным издания, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), «имевшим связи в криминальных кругах».
В переговорах с текущим руководством МВД Чечни принимали участие Ериняк и заместитель Стрижака Евгений Коваль. В итоге глава ведомства побеседовал с Зеленским. Несмотря на договоренность о личной встрече с Кадыровым, продюсер в республику не полетел.
«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — цитирует издание собеседника в МВД.
По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку - и вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского.
Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем.
Что сейчас, спустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД - Евгений Коваль назначен первым заместителем главы Нацполиции.
Напомним, что в апреле уже 2019-го года Зеленский извинился за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:28
shapo написав: Sommer написав: shapo написав:
Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь
(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.
У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть?
Ты зеркалу вопрос задаешь? Оно не ответит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:49
pesikot написав:
Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя
1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.
Укажи где я такое писал или признайся что соврал
pesikot написав:
2) Враньё о самой бедной стране в Европе.
Назови какая сейчас самая бедная кроме Украины
pesikot написав:
3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны
Почему это строительство самая коррумпированная область?
Кто это сказал?
pesikot написав:
4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены
Налоги за меня платит мой работодатель, так что мимо.
На пенсию жены и вообще ни на что здесь никогда не жаловался и не собирался.
Просто констатировал факт.
pesikot написав:
5) Твои дети в Израиле
А это что,плохо?
pesikot написав:
А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.
Плохо изучаешь меня. Есть еще 2 причины, да и первую ты переврал. Вернись назад и изучи лучше.
pesikot написав:
А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.
Вот за это спасибо.
pesikot написав:
Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт,
У нее в планах такого нет.
Она многих еще переживет, м.б. и тебя.
pesikot написав:
ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание.
Это что, пожелание или рассказ о моей будущей судьбе который вы все тут сильно озабочены?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:06
shapo
У тебя был шанс. Но ты его потерял
Ты соплями исходил от того, как мало платят пенсии твоей жене.
При ЗЕ! таже сумма тебя уже устраивает. Искать твои ссылки, я не буду.
Ты и про взятку за прописку тоже писал.
Ты продолжаешь врать
Ну удачи в твоем вранье
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:41
pesikot написав:shapo
У тебя был шанс. Но ты его потерял
Как я дальше жить буду ума не приложу
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