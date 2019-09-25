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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4067406840694070>
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:15

  pesikot написав:
  shapo написав:Поэтому Маннергейм не мог предать Россию.
Его героизм тоже неоднозначен даже внутри страны. Для потомков красной гвардии Финляндии с которой он жестоко расправился он совсем не герой.

Бандера воевал против СССР - предатель. Маннергейм воевал против СССР - не предатель
Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Маннергейм сотрудничал с нацистами - не предатель.


Даже не так.
Бандера сотрудничал с нацистами - предатель. Сталин сотрудничал с нацистами - не предатель.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:16

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Ты совсем остатки мозга потерял или читать разучился?
Бандера предатель и уголовный преступник для Польши, а не СССР, Маннергейм вообще никого не передавал.

Так почему, тебя от Бандеры так корёжит ? :)

Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь


(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:17

  pesikot написав:7) Что будет Украине ? а вот тут будет. У Украины будет репутация непредсказуемой страны, во главу которой выбрали не очень умного человека сами жители этой страны.


Уже, к сожалению. Этим разговором Зе только пробил очередное дно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:22

  Sommer написав:
  shapo написав:Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь


(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.


У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:24

  shapo написав:Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь

Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя
1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.
2) Враньё о самой бедной стране в Европе.
3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны
4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены
5) Твои дети в Израиле

А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.

А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.
Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт, ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:27

Немножко "новозтей"

В 2014 году, еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии «Квартал — 95», пытался непублично извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым

По словам собеседников, помимо публичного извинения, которое Зеленский попросил у Кадырова, шоумен обратился за помощью на тот момент к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По данным издания, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), «имевшим связи в криминальных кругах».

В переговорах с текущим руководством МВД Чечни принимали участие Ериняк и заместитель Стрижака Евгений Коваль. В итоге глава ведомства побеседовал с Зеленским. Несмотря на договоренность о личной встрече с Кадыровым, продюсер в республику не полетел.

«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — цитирует издание собеседника в МВД.

По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку - и вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского.

Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем.

Что сейчас, спустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД - Евгений Коваль назначен первым заместителем главы Нацполиции.

Напомним, что в апреле уже 2019-го года Зеленский извинился за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.


Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:28

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:Меня корежит от мерзавцев вытаскивающих этот нафталин чтобы дальше превращать Украину в самую бедную страну Европы попутно неплохо обогащаясь


(facepalm)
Блин, какой замшелый набор рашкинских пугалок.


У тебя, штатного тролля кроме лозунгов за душой ещё что-то есть?


Ты зеркалу вопрос задаешь? Оно не ответит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:49

  pesikot написав:Ты сам себе противоречишь. Это даже не хуцпа. У тебя
1) Неприязнь ко всему украинскому. Даже указатели на украинском тебе не нравятся.


Укажи где я такое писал или признайся что соврал

  pesikot написав:2) Враньё о самой бедной стране в Европе.


Назови какая сейчас самая бедная кроме Украины


  pesikot написав:3) Сам при этом зарабатываешь в самой коррумпированной отрасли страны


Почему это строительство самая коррумпированная область?
Кто это сказал?

  pesikot написав:4) Не платишь все налоги, но жалуешься на размер пенсии своей жены

Налоги за меня платит мой работодатель, так что мимо.
На пенсию жены и вообще ни на что здесь никогда не жаловался и не собирался.
Просто констатировал факт.

  pesikot написав:5) Твои дети в Израиле


А это что,плохо?

  pesikot написав:А теперь к истокам . Ты живешь в Украине только потому, что твоя мама не хочет уезжать в Израиль. Это вполне понятная практика. Не все хотят туда уезжать и тому есть много причин.


Плохо изучаешь меня. Есть еще 2 причины, да и первую ты переврал. Вернись назад и изучи лучше.

  pesikot написав:А предверии праздника я желаю тебе, твоей жене, твоим детям и твоей маме здоровья и долгих лет жизни.

Вот за это спасибо.

  pesikot написав:Но если случится неизбежное и твоя мама умрёт,


У нее в планах такого нет.
Она многих еще переживет, м.б. и тебя.

  pesikot написав: ты тут же переедешь в Израиль на социальную пенсию, квартиру в аренду и полное медицинское обслуживание.


Это что, пожелание или рассказ о моей будущей судьбе который вы все тут сильно озабочены?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:06

shapo
У тебя был шанс. Но ты его потерял :)

Ты соплями исходил от того, как мало платят пенсии твоей жене.
При ЗЕ! таже сумма тебя уже устраивает. Искать твои ссылки, я не буду.

Ты и про взятку за прописку тоже писал.

Ты продолжаешь врать :)
Ну удачи в твоем вранье :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:41

  pesikot написав:shapo
У тебя был шанс. Но ты его потерял


Как я дальше жить буду ума не приложу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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