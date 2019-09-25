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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:45
shapo написав:
Как я дальше жить буду ума не приложу
Вот и живи с этим дальше
Помолись, что ли
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:51
Sommer написав: detroytred"[quote="4755197:Sommer написав: detroytred написав:
Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной.
И в цитате он подтверждён чётко:
* Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).
Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?
Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.
Не замечательно))
Мне обосновывать, доказывать?!))
Это так сложно? Ну тогда не надо, все и так понятно.[/quote]
Шо опять?)))
Повторяю: посмотрите предмет обсуждения, на который я обратил внимание.
Я, а не shapo.
То есть Ваша просьба в мой адрес неуместна.
А на фоне Вашего троллинга о *ставил в букмекерской конторе* - тем более.
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detroytred
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:07
Sommer написав:
В 2014 году, еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии «Квартал — 95», пытался непублично извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым
По словам собеседников, помимо публичного извинения, которое Зеленский попросил у Кадырова, шоумен обратился за помощью на тот момент к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По данным издания, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), «имевшим связи в криминальных кругах».
В переговорах с текущим руководством МВД Чечни принимали участие Ериняк и заместитель Стрижака Евгений Коваль. В итоге глава ведомства побеседовал с Зеленским. Несмотря на договоренность о личной встрече с Кадыровым, продюсер в республику не полетел.
«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — цитирует издание собеседника в МВД.
По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку - и вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского.
Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем.
Что сейчас, спустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД - Евгений Коваль назначен первым заместителем главы Нацполиции.
Напомним, что в апреле уже 2019-го года Зеленский извинился за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде.
Что-то у меня ссылка не открывается.
Напомните, как Вы обычно комментируете подобные сообщения.
С такой инфой)
Самое мягкое - это конспирология.
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detroytred
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