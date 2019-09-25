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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4067406840694070 Додано: Чет 26 вер, 2019 18:45 shapo написав: Как я дальше жить буду ума не приложу Как я дальше жить буду ума не приложу

Вот и живи с этим дальше Помолись, что ли Вот и живи с этим дальшеПомолись, что ли "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2992 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 19:51 Sommer написав: detroytred"[quote="4755197:Sommer написав: detroytred написав: Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной.

И в цитате он подтверждён чётко:

* Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).

Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной.И в цитате он подтверждён чётко:* Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).



Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?



Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно. Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.

Не замечательно))

Мне обосновывать, доказывать?!))

Не замечательно))Мне обосновывать, доказывать?!))



Это так сложно? Ну тогда не надо, все и так понятно.[/quote]

Шо опять?)))

Повторяю: посмотрите предмет обсуждения, на который я обратил внимание.

Я, а не shapo.

То есть Ваша просьба в мой адрес неуместна.

А на фоне Вашего троллинга о *ставил в букмекерской конторе* - тем более. Это так сложно? Ну тогда не надо, все и так понятно.[/quote]Шо опять?)))Повторяю: посмотрите предмет обсуждения, на который я обратил внимание.Я, а не shapo.То есть Ваша просьба в мой адрес неуместна.А на фоне Вашего троллинга о *ставил в букмекерской конторе* - тем более. detroytred

Повідомлень: 22086 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2019 20:07 Sommer написав: В 2014 году, еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии «Квартал — 95», пытался непублично извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым



По словам собеседников, помимо публичного извинения, которое Зеленский попросил у Кадырова, шоумен обратился за помощью на тот момент к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По данным издания, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), «имевшим связи в криминальных кругах».



В переговорах с текущим руководством МВД Чечни принимали участие Ериняк и заместитель Стрижака Евгений Коваль. В итоге глава ведомства побеседовал с Зеленским. Несмотря на договоренность о личной встрече с Кадыровым, продюсер в республику не полетел.



«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — цитирует издание собеседника в МВД.



По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку - и вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского.



Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем.



Что сейчас, спустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД - Евгений Коваль назначен первым заместителем главы Нацполиции.



Напомним, что в апреле уже 2019-го года Зеленский извинился за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.



Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде. Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде.

Что-то у меня ссылка не открывается.



Напомните, как Вы обычно комментируете подобные сообщения.

С такой инфой)



Самое мягкое - это конспирология. Что-то у меня ссылка не открывается.Напомните, как Вы обычно комментируете подобные сообщения.С такой инфой)Самое мягкое - это конспирология. detroytred

Повідомлень: 22086 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4067406840694070 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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