Додано: Чет 26 вер, 2019 21:17

Да, совсем неудачный визит Зеленского.



Ни о чем. Думали за рубежом, что новое лицо сейчас чем то удивит, ведь он набрал фантастические 73 процента.



Отзывы скучные, повторы прошлого, унылая речь от старых спичрайтеров, скандальный оттенок неуважительного отзыва о Германии и Франции, проблемы для Трампа от Украины.



А все началось с того, что для организации визита за 9 дней до того отправили новое лицо начальника УГО, ветеран АТО, предан Богдану, НО ни бэ ни мэ по английски не говорит плюс не имеет элементарного понятия как организуется охранная деятельность. Сейчас хотят его заменить.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.