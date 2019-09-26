Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Предмет был - не поздравление Клинтон, а иной. И в цитате он подтверждён чётко: * Тем не менее, Порошенко ставил на неё в открытую.* (с).
Замечательно. Как именно По на нее ставил? В букмекерской конторе?
Только не надо на ту же статью ссылаться, это не смешно.
Не замечательно)) Мне обосновывать, доказывать?!))
Это так сложно? Ну тогда не надо, все и так понятно.[/quote] Шо опять?))) Повторяю: посмотрите предмет обсуждения, на который я обратил внимание. Я, а не shapo. То есть Ваша просьба в мой адрес неуместна. А на фоне Вашего троллинга о *ставил в букмекерской конторе* - тем более.
В 2014 году, еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии «Квартал — 95», пытался непублично извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым
По словам собеседников, помимо публичного извинения, которое Зеленский попросил у Кадырова, шоумен обратился за помощью на тот момент к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По данным издания, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), «имевшим связи в криминальных кругах».
В переговорах с текущим руководством МВД Чечни принимали участие Ериняк и заместитель Стрижака Евгений Коваль. В итоге глава ведомства побеседовал с Зеленским. Несмотря на договоренность о личной встрече с Кадыровым, продюсер в республику не полетел.
«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — цитирует издание собеседника в МВД.
По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку - и вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского.
Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем.
Что сейчас, спустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД - Евгений Коваль назначен первым заместителем главы Нацполиции.
Напомним, что в апреле уже 2019-го года Зеленский извинился за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде.
Что-то у меня ссылка не открывается.
Напомните, как Вы обычно комментируете подобные сообщения. С такой инфой)
В 2014 году, еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии «Квартал — 95», пытался непублично извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым
По словам собеседников, помимо публичного извинения, которое Зеленский попросил у Кадырова, шоумен обратился за помощью на тот момент к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По данным издания, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), «имевшим связи в криминальных кругах».
В переговорах с текущим руководством МВД Чечни принимали участие Ериняк и заместитель Стрижака Евгений Коваль. В итоге глава ведомства побеседовал с Зеленским. Несмотря на договоренность о личной встрече с Кадыровым, продюсер в республику не полетел.
«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — цитирует издание собеседника в МВД.
По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку - и вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского.
Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем.
Что сейчас, спустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД - Евгений Коваль назначен первым заместителем главы Нацполиции.
Напомним, что в апреле уже 2019-го года Зеленский извинился за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Личное мужество просто на недосягаемой высоте! Это, в принципе, было заметно и по бронику на параде.
Что-то у меня ссылка не открывается.
Напомните, как Вы обычно комментируете подобные сообщения. С такой инфой)
Самое мягкое - это конспирология.
Браво, браво! Желаю подобного вьедливого отношения к остальным постам тоже.
Sommer Предметом у меня было отнюдь не вьедливое отношение к информации (я воспринимаю любую, даже суперконспирологическую или фантастическую. Разве что фильтрую. Пусть даже вплоть до полного отбрасывания. Но воспринимаю. Информация лишней не бывает.), а удивление, что такую подали Вы.
Люди индивидуальны. Одни смотрят росканалы и итог ...ОРДЛО, Крым. А другие, как у меня знакомый - постоянно смотрит рашкованов, восхищается их работой в преобразовании армии, критикует негатив в ВСУ, но это ему абсолютно не мешает воспринимать их, как агрессора, участвовать в реальной борьбе с врагом (в АТО), желать улучшений в нашей армии.
Новини від зелених пройдисвітів. Чекаємо плач і сльози від зефілів. "Я не знав, що майбутній президент такий недалекий!"
"Но должность Пашкова далека от ведения боевых действий, диверсий и добывания секретов Кремля. Ничего выдающегося по сравнению с коллегами этот офицер не сделал. Разумеется, 300 других офицеров стратегической разведки отнеслись к такому прыжку негативно, - отметил главред "Цензор.НЕТ".
"Чем это, по сути, отличается от назначения Порошенко своего личного охранника Федорова замглавы ГУР МО и присвоения ему генерал-лейтенантского звания? Такая же дискредитация военной службы и карьеры, такие же личные связи, вместо профессиональных вопросов."
"Европа вежливо напомнила сумму помощи, которой Зеленскому оказалось недостаточно. 15 млрд евро. И это чисто от ЕС, ряд стран еще и отдельные взносы делал. Недостаточно для политика, который не знает, что стенограмму с президентскими переговорами обычно выкладывают в полной версии. Юрист, политик, толковый международник."
"Большинство, которому всегда плевать на внешнюю политику (кроме клубнички в Польше), проголосовало по-своему. Меньшинство в ужасе смотрит на этот результат. После пятилетки, насыщенной невероятно успешной внешнеполитической деятельностью, нам открылся портал в истинный Ад. Мол, посмотрите и сравните. Что, уже не так хорошо? А что раньше не устраивало? Вот вам новых младодемократов, а заодно полный хаос и раздражение"
Ни о чем. Думали за рубежом, что новое лицо сейчас чем то удивит, ведь он набрал фантастические 73 процента.
Отзывы скучные, повторы прошлого, унылая речь от старых спичрайтеров, скандальный оттенок неуважительного отзыва о Германии и Франции, проблемы для Трампа от Украины.
А все началось с того, что для организации визита за 9 дней до того отправили новое лицо начальника УГО, ветеран АТО, предан Богдану, НО ни бэ ни мэ по английски не говорит плюс не имеет элементарного понятия как организуется охранная деятельность. Сейчас хотят его заменить.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Sommer Предметом у меня было отнюдь не вьедливое отношение к информации (я воспринимаю любую, даже суперконспирологическую или фантастическую. Разве что фильтрую. Пусть даже вплоть до полного отбрасывания. Но воспринимаю. Информация лишней не бывает.), а удивление, что такую подали Вы.
Устыжен. Больше не буду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
detroytred написав:Sommer Предметом у меня было отнюдь не вьедливое отношение к информации (я воспринимаю любую, даже суперконспирологическую или фантастическую. Разве что фильтрую. Пусть даже вплоть до полного отбрасывания. Но воспринимаю. Информация лишней не бывает.), а удивление, что такую подали Вы.