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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4068406940704071
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:44

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/video/shemy-bogdan-letal-s-azarovym-v-rf-pered-evromaydanom---video
Журналисты установили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года

Уже на следующий день после возвращения делегации из РФ украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение правительства вызвало сопротивление украинцев и вылилось в Революцию достоинства.

Как говорится в расследовании, о полетах Богдана свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, которые журналистам удалось достать из внутренней системы пограничников РФ. Также его фамилия содержится в составе делегации - документ журналистам предоставили в ответ на запрос.


Как там кричали? "Новые лица"? Или это не лицо, это рыльце?


Але позор! Тепер зеботи так просто не відмиються. Чи їх вже немає? :D
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