Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Журналисты установили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года
Уже на следующий день после возвращения делегации из РФ украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение правительства вызвало сопротивление украинцев и вылилось в Революцию достоинства.
Как говорится в расследовании, о полетах Богдана свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, которые журналистам удалось достать из внутренней системы пограничников РФ. Также его фамилия содержится в составе делегации - документ журналистам предоставили в ответ на запрос.
Как там кричали? "Новые лица"? Или это не лицо, это рыльце?
Але позор! Тепер зеботи так просто не відмиються. Чи їх вже немає?