Додано: П'ят 27 вер, 2019 02:45

Ethereum написав:

Але позор! Тепер зеботи так просто не відмиються. Чи їх вже немає? Але позор! Тепер зеботи так просто не відмиються. Чи їх вже немає?

Случайно забрел на ветку. Прочел одну последнюю страниу. Это ужас какой то. Накидываете говна на вентилятор и дружно радуетесь. Смысл этого злорадства?Обсудили бы лучше, что надо сделать, но не делается, что делается, но не надо было делать. Каковы есть варианты вывода страны из той ж*опы, в какую ее поместили папиредники и папиредники папиредников, лени, вити, пети и другие кили и юли всех годов.Например:- какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься?- зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник?- каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур?В какой стране ЕС вообще такое вот возможно?- Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун?- Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные.- Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается?- Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д., которые явно не идеологические соратники. Как и отсечение от тех специалистов, которые знают как быстро менять правила игры и уже делали это (но придется посотрудничать с финансовой разведкой фбр и быстро построить новые тюрьмы для чиновников).