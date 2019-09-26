Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer Предметом у меня было отнюдь не вьедливое отношение к информации (я воспринимаю любую, даже суперконспирологическую или фантастическую. Разве что фильтрую. Пусть даже вплоть до полного отбрасывания. Но воспринимаю. Информация лишней не бывает.), а удивление, что такую подали Вы.
Люди индивидуальны. Одни смотрят росканалы и итог ...ОРДЛО, Крым. А другие, как у меня знакомый - постоянно смотрит рашкованов, восхищается их работой в преобразовании армии, критикует негатив в ВСУ, но это ему абсолютно не мешает воспринимать их, как агрессора, участвовать в реальной борьбе с врагом (в АТО), желать улучшений в нашей армии.
Новини від зелених пройдисвітів. Чекаємо плач і сльози від зефілів. "Я не знав, що майбутній президент такий недалекий!"
"Но должность Пашкова далека от ведения боевых действий, диверсий и добывания секретов Кремля. Ничего выдающегося по сравнению с коллегами этот офицер не сделал. Разумеется, 300 других офицеров стратегической разведки отнеслись к такому прыжку негативно, - отметил главред "Цензор.НЕТ".
"Чем это, по сути, отличается от назначения Порошенко своего личного охранника Федорова замглавы ГУР МО и присвоения ему генерал-лейтенантского звания? Такая же дискредитация военной службы и карьеры, такие же личные связи, вместо профессиональных вопросов."
"Европа вежливо напомнила сумму помощи, которой Зеленскому оказалось недостаточно. 15 млрд евро. И это чисто от ЕС, ряд стран еще и отдельные взносы делал. Недостаточно для политика, который не знает, что стенограмму с президентскими переговорами обычно выкладывают в полной версии. Юрист, политик, толковый международник."
"Большинство, которому всегда плевать на внешнюю политику (кроме клубнички в Польше), проголосовало по-своему. Меньшинство в ужасе смотрит на этот результат. После пятилетки, насыщенной невероятно успешной внешнеполитической деятельностью, нам открылся портал в истинный Ад. Мол, посмотрите и сравните. Что, уже не так хорошо? А что раньше не устраивало? Вот вам новых младодемократов, а заодно полный хаос и раздражение"
Ни о чем. Думали за рубежом, что новое лицо сейчас чем то удивит, ведь он набрал фантастические 73 процента.
Отзывы скучные, повторы прошлого, унылая речь от старых спичрайтеров, скандальный оттенок неуважительного отзыва о Германии и Франции, проблемы для Трампа от Украины.
А все началось с того, что для организации визита за 9 дней до того отправили новое лицо начальника УГО, ветеран АТО, предан Богдану, НО ни бэ ни мэ по английски не говорит плюс не имеет элементарного понятия как организуется охранная деятельность. Сейчас хотят его заменить.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Sommer Предметом у меня было отнюдь не вьедливое отношение к информации (я воспринимаю любую, даже суперконспирологическую или фантастическую. Разве что фильтрую. Пусть даже вплоть до полного отбрасывания. Но воспринимаю. Информация лишней не бывает.), а удивление, что такую подали Вы.
Устыжен. Больше не буду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
detroytred написав:Sommer Предметом у меня было отнюдь не вьедливое отношение к информации (я воспринимаю любую, даже суперконспирологическую или фантастическую. Разве что фильтрую. Пусть даже вплоть до полного отбрасывания. Но воспринимаю. Информация лишней не бывает.), а удивление, что такую подали Вы.
Журналисты установили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года
Уже на следующий день после возвращения делегации из РФ украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение правительства вызвало сопротивление украинцев и вылилось в Революцию достоинства.
Как говорится в расследовании, о полетах Богдана свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, которые журналистам удалось достать из внутренней системы пограничников РФ. Также его фамилия содержится в составе делегации - документ журналистам предоставили в ответ на запрос.
Как там кричали? "Новые лица"? Или это не лицо, это рыльце?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Журналисты установили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года
Уже на следующий день после возвращения делегации из РФ украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение правительства вызвало сопротивление украинцев и вылилось в Революцию достоинства.
Как говорится в расследовании, о полетах Богдана свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, которые журналистам удалось достать из внутренней системы пограничников РФ. Также его фамилия содержится в составе делегации - документ журналистам предоставили в ответ на запрос.
Как там кричали? "Новые лица"? Или это не лицо, это рыльце?
Але позор! Тепер зеботи так просто не відмиються. Чи їх вже немає?
Ethereum написав: Але позор! Тепер зеботи так просто не відмиються. Чи їх вже немає?
Случайно забрел на ветку. Прочел одну последнюю страниу. Это ужас какой то. Накидываете говна на вентилятор и дружно радуетесь. Смысл этого злорадства?
Обсудили бы лучше, что надо сделать, но не делается, что делается, но не надо было делать. Каковы есть варианты вывода страны из той ж*опы, в какую ее поместили папиредники и папиредники папиредников, лени, вити, пети и другие кили и юли всех годов.
Например: - какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься? - зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник? - каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур? В какой стране ЕС вообще такое вот возможно? - Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун? - Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные. - Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается? - Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?
Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д., которые явно не идеологические соратники. Как и отсечение от тех специалистов, которые знают как быстро менять правила игры и уже делали это (но придется посотрудничать с финансовой разведкой фбр и быстро построить новые тюрьмы для чиновников ).
Журналисты установили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года
Уже на следующий день после возвращения делегации из РФ украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение правительства вызвало сопротивление украинцев и вылилось в Революцию достоинства.
Как говорится в расследовании, о полетах Богдана свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, которые журналистам удалось достать из внутренней системы пограничников РФ. Также его фамилия содержится в составе делегации - документ журналистам предоставили в ответ на запрос.
Как там кричали? "Новые лица"? Или это не лицо, это рыльце?
Але позор! Тепер зеботи так просто не відмиються. Чи їх вже немає?
Зебіли, зеботи, зе-філи та інші любителі клоунади на міжнародній арені -засунули тихенько язики в сраку, і мовчать! Кулі, сказати нічого! Проголосувати за дешевого популіста-дилетанта - треба бути ще тим "їнтелектуалом"!
На додачу:
"Украина так и не договорилась с МВФ о новой программе кредитования. Причин несколько: ситуация с Приватбанком, госбюджет и возможная смена руководства НБУ. Переговоры миссии МВФ в Киеве, которые проходили с 12 сентября, осложнил премьер Алексей Гончарук своим заявлением изданию FT по поводу Приватбанка и его бывших владельцев. В МВФ оно вызвало тревогу, говорят источники агентства."
"конце речи Зеленский дважды, дважды повторил одну и ту же фразу. Которая полностью перехеривает все предыдущие фразы. Которая перехеривает вообще всё.
Эта фраза – "Войну невозможно выиграть победами".
Только тотальная победа приносит плоды. Только разрушение приносит уроки. Только удар к голову заставляет мозги работать. Первую мировую Германия проиграла, но войска Антанты до Берлина не дошли. Результат? После Первой мировой Германия начала копить силы для реванша. После Второй мировой, когда Берлин был сметён с карты, когда в Нюрнберге судили оставшихся вожаков, а после развешивали их на виселицах, когда целая нация была покарана и вынуждена каяться, Германия стала миролюбивой. Денацификация и огненный шторм. Незабутні враження.
Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.
Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.