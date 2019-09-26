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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4068406940704071
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:36

  Frant написав:
Только тотальная победа приносит плоды. Только разрушение приносит уроки. Только удар к голову заставляет мозги работать. Первую мировую Германия проиграла, но войска Антанты до Берлина не дошли. Результат? После Первой мировой Германия начала копить силы для реванша. После Второй мировой, когда Берлин был сметён с карты, когда в Нюрнберге судили оставшихся вожаков, а после развешивали их на виселицах, когда целая нация была покарана и вынуждена каяться, Германия стала миролюбивой. Денацификация и огненный шторм. Незабутні враження.

Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.

Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.

Если вы разрешите ему это сделать."

https://uainfo.org/blognews/1569524469- ... chuyu.html


Одно непонятно.
Почему до сих пор автор этого спича вместе с тем кто его цитирует не пошёл в атаку на Москву. Ведь 5 лет никакой Зеленский не мешал. А теперь у плохих танцоров появилась причина?
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Танцовщица и организатор мероприятий: Кого взял в помощники «слуга народа» Алексей Мовчан
https://inforesist.org/tanczovshhicza-i-organizator-meropriyatij-kogo-vzyal-v-pomoshhniki-sluga-naroda-aleksej-movchan/
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:28

  Frant написав:Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.

Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.

Если вы разрешите ему это сделать."

Ну і ? Є така книжка - Василь Кожелянко "ДЕФІЛЯДА В МОСКВІ" . Дуже подобається . Але - фантастика ... В найкращому випадку - ми просто не доживемо ...
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