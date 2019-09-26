Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав: Только тотальная победа приносит плоды. Только разрушение приносит уроки. Только удар к голову заставляет мозги работать. Первую мировую Германия проиграла, но войска Антанты до Берлина не дошли. Результат? После Первой мировой Германия начала копить силы для реванша. После Второй мировой, когда Берлин был сметён с карты, когда в Нюрнберге судили оставшихся вожаков, а после развешивали их на виселицах, когда целая нация была покарана и вынуждена каяться, Германия стала миролюбивой. Денацификация и огненный шторм. Незабутні враження.
Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.
Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.
EKO написав:Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д., которые явно не идеологические соратники. Как и отсечение от тех специалистов, которые знают как быстро менять правила игры и уже делали это (но придется посотрудничать с финансовой разведкой фбр и быстро построить новые тюрьмы для чиновников ).
Яка в Бені ідеологія? А на питання "чому немає повноцінного ватного реваншу", проста відповідь - бо ватанів меншість, і їх час безповоротньо закінчився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
EKO написав:Например: - какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься? - зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник? - каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур? В какой стране ЕС вообще такое вот возможно? - Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун? - Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные. - Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается? - Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?
Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д.,
У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.
Який дивний наступник, який державне бабло дає не По, а Ко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.
Який дивний наступник, який державне бабло дає не По, а Ко.
Может маскируется, нельзя же хотя бы для виду не поменять потоки, народ не поймёт. Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране.
Тут важливіше те, хто саме шепоче на вушко наступнику.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Может маскируется, нельзя же хотя бы для виду не поменять потоки, народ не поймёт. Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране.
Хочете приклад Приходить політик і заявляє 1 Британія найкраща країна світу 2 Причина цієї кращості в правосторонньому кермі 3 Якщо Ви мене оберете я помінявки сторону для керма зроблю Вас Британією 4 За таку заявку проголосувало 73% 5 Політик приходить до влади ... і змушений все (особливо сторону керма)залишити по старому , а разом з кермом залишити і тих хто довів свою ефективність при лівосторонньому кермі...
От і все пояснення без конспірологій... Порошенко робив вірно(може не все і не максимально) але вірно - тому не залежно від того кого вибрали наступником їжачки(населення) все одно будуть колотись,плакати -але їсти кактус на тернистій дорозі до ЄС
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
EKO написав:Например: - какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься? - зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник? - каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур? В какой стране ЕС вообще такое вот возможно? - Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун? - Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные. - Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается? - Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?
Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д.,
У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.
Конгеніальна ідея))) Віддати владу тупому клоуну, який навіть не вміє розмовляти з серйозними людьми? Який за два місяці в зовн. політиці наломав більше дров, ніж попередник за 5 років??? Чи не пора клоуну на Ростов їхати?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців