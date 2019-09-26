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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 40694070407140724073> Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:36 Frant написав:

Только тотальная победа приносит плоды. Только разрушение приносит уроки. Только удар к голову заставляет мозги работать. Первую мировую Германия проиграла, но войска Антанты до Берлина не дошли. Результат? После Первой мировой Германия начала копить силы для реванша. После Второй мировой, когда Берлин был сметён с карты, когда в Нюрнберге судили оставшихся вожаков, а после развешивали их на виселицах, когда целая нация была покарана и вынуждена каяться, Германия стала миролюбивой. Денацификация и огненный шторм. Незабутні враження.



Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.



Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.



Если вы разрешите ему это сделать."



https://uainfo.org/blognews/1569524469- ... chuyu.html Только тотальная победа приносит плоды. Только разрушение приносит уроки. Только удар к голову заставляет мозги работать. Первую мировую Германия проиграла, но войска Антанты до Берлина не дошли. Результат? После Первой мировой Германия начала копить силы для реванша. После Второй мировой, когда Берлин был сметён с карты, когда в Нюрнберге судили оставшихся вожаков, а после развешивали их на виселицах, когда целая нация была покарана и вынуждена каяться, Германия стала миролюбивой. Денацификация и огненный шторм. Незабутні враження.Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.Если вы разрешите ему это сделать."



Одно непонятно.

Почему до сих пор автор этого спича вместе с тем кто его цитирует не пошёл в атаку на Москву. Ведь 5 лет никакой Зеленский не мешал. А теперь у плохих танцоров появилась причина? Одно непонятно.Почему до сих пор автор этого спича вместе с тем кто его цитирует не пошёл в атаку на Москву. Ведь 5 лет никакой Зеленский не мешал. А теперь у плохих танцоров появилась причина? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2065 З нами з: 29.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:37 Танцовщица и организатор мероприятий: Кого взял в помощники «слуга народа» Алексей Мовчан

https://inforesist.org/tanczovshhicza-i-organizator-meropriyatij-kogo-vzyal-v-pomoshhniki-sluga-naroda-aleksej-movchan/ Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9375 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6268 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:28 Frant написав: Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.



Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.



Если вы разрешите ему это сделать."

Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.Если вы разрешите ему это сделать."

Ну і ? Є така книжка - Василь Кожелянко "ДЕФІЛЯДА В МОСКВІ" . Дуже подобається . Але - фантастика ... В найкращому випадку - ми просто не доживемо ... Ну і ? Є така книжка - Василь Кожелянко "ДЕФІЛЯДА В МОСКВІ" . Дуже подобається . Але - фантастика ... В найкращому випадку - ми просто не доживемо ... Puente Повідомлень: 1847 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:38 Re: Політичні дискусії EKO написав: Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д., которые явно не идеологические соратники. Как и отсечение от тех специалистов, которые знают как быстро менять правила игры и уже делали это (но придется посотрудничать с финансовой разведкой фбр и быстро построить новые тюрьмы для чиновников ). Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д., которые явно не идеологические соратники. Как и отсечение от тех специалистов, которые знают как быстро менять правила игры и уже делали это (но придется посотрудничать с финансовой разведкой фбр и быстро построить новые тюрьмы для чиновников).

Яка в Бені ідеологія? А на питання "чому немає повноцінного ватного реваншу", проста відповідь - бо ватанів меншість, і їх час безповоротньо закінчився. Яка в Бені ідеологія? А на питання "чому немає повноцінного ватного реваншу", проста відповідь - бо ватанів меншість, і їх час безповоротньо закінчився. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8375 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:40 EKO написав: Например:

- какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься?

- зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник?

- каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур?

В какой стране ЕС вообще такое вот возможно?

- Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун?

- Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные.

- Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается?

- Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?



Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д., Например:- какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься?- зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник?- каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур?В какой стране ЕС вообще такое вот возможно?- Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун?- Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные.- Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается?- Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д.,



У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось. У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12935 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3676 раз. Подякували: 5375 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:47 Re: Політичні дискусії freeze написав: У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось. У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.

Який дивний наступник, який державне бабло дає не По, а Ко. Який дивний наступник, який державне бабло дає не По, а Ко. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8375 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:54 lapay написав: freeze написав: У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось. У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.

Який дивний наступник, який державне бабло дає не По, а Ко. Який дивний наступник, який державне бабло дає не По, а Ко.



Может маскируется, нельзя же хотя бы для виду не поменять потоки, народ не поймёт.

Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране. Может маскируется, нельзя же хотя бы для виду не поменять потоки, народ не поймёт.Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12935 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3676 раз. Подякували: 5375 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:11 Re: Політичні дискусії freeze написав: Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране. Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране.

Тут важливіше те, хто саме шепоче на вушко наступнику. Тут важливіше те, хто саме шепоче на вушко наступнику. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8375 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:19 freeze написав: Может маскируется, нельзя же хотя бы для виду не поменять потоки, народ не поймёт.

Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране. Может маскируется, нельзя же хотя бы для виду не поменять потоки, народ не поймёт.Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране. Хочете приклад

Приходить політик і заявляє

1 Британія найкраща країна світу

2 Причина цієї кращості в правосторонньому кермі

3 Якщо Ви мене оберете я помінявки сторону для керма зроблю Вас Британією

4 За таку заявку проголосувало 73%

5 Політик приходить до влади ... і змушений все (особливо сторону керма)залишити по старому , а разом з кермом залишити і тих хто довів свою ефективність при лівосторонньому кермі...



От і все пояснення без конспірологій...

Порошенко робив вірно(може не все і не максимально) але вірно - тому не залежно від того кого вибрали наступником їжачки(населення) все одно будуть колотись,плакати -але їсти кактус на тернистій дорозі до ЄС Хочете прикладПриходить політик і заявляє1 Британія найкраща країна світу2 Причина цієї кращості в правосторонньому кермі3 Якщо Ви мене оберете я помінявки сторону для керма зроблю Вас Британією4 За таку заявку проголосувало 73%5 Політик приходить до влади ... і змушений все (особливо сторону керма)залишити по старому , а разом з кермом залишити і тих хто довів свою ефективність при лівосторонньому кермі...От і все пояснення без конспірологій...Порошенко робив вірно(може не все і не максимально) але вірно - тому не залежно від того кого вибрали наступником їжачки(населення) все одно будуть колотись,плакати -але їсти кактус на тернистій дорозі до ЄС в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21444 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:19 freeze написав: EKO написав: Например:

- какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься?

- зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник?

- каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур?

В какой стране ЕС вообще такое вот возможно?

- Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун?

- Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные.

- Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается?

- Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?



Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д., Например:- какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься?- зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник?- каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур?В какой стране ЕС вообще такое вот возможно?- Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун?- Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные.- Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается?- Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д.,



У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось. У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.



Конгеніальна ідея))) Віддати владу тупому клоуну, який навіть не вміє розмовляти з серйозними людьми? Який за два місяці в зовн. політиці наломав більше дров, ніж попередник за 5 років???

Чи не пора клоуну на Ростов їхати? Конгеніальна ідея))) Віддати владу тупому клоуну, який навіть не вміє розмовляти з серйозними людьми? Який за два місяці в зовн. політиці наломав більше дров, ніж попередник за 5 років???Чи не пора клоуну на Ростов їхати? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20483 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40694070407140724073> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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