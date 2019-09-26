EKO написав:

Например:- какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься?- зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник?- каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур?В какой стране ЕС вообще такое вот возможно?- Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун?- Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные.- Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается?- Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д.,