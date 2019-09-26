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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4070407140724073>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:24

ЕКО, fokus
Очень правильно.
Жаль здесь нет плюсов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:28

Ирочка, можно нескромный вопрос?
Вы в какой-нибудь партии/организации состоите?
Часом не ОУН-УПА?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:30

ЛАД
Вам уже везде мерещатся националисты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:31

  lapay написав:
  freeze написав:У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.

Який дивний наступник, який державне бабло дає не По, а Ко. :)

Вы же сами сказали, что времена изменились (время ватников, рыгов и т.д. прошло).
То есть о преемнике Аля Овоща для Кучмы и т.п. даже речи не может быть.

То есть для ПАПа то, что его преемник не будет реально по новому по европейски по цивилизованному щемить коррупционных папередникив -- это уже счастье.

То есть большего, что делает ЗЕ по отношению к папередникам и системе их существования, ПАП и Ко и не мечтают.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:36

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:То есть для ПАПа то, что его преемник не будет реально по новому по европейски по цивилизованному щемить коррупционных папередникив -- это уже счастье.

То есть большего, что делает ЗЕ по отношению к папередникам и системе их существования, ПАП и Ко и не мечтают.

По європейські (з доказами) навіть ригів неможна защемити, тому і персональні санкції ЄС з них знімають. Хіба що повні шаріковці (конспирологи) запідозрять, що не було щирого бажання защемити бандюковичів.
А те що більшість повелась на "весняну посадку", то така вже в нас більшість, що тут поробиш...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:37

  pesikot написав:ЛАД
Вам уже везде мерещатся националисты.

Нет, не везде.
Допускаю, что ошибаюсь. Возможно, в ЕС. :)
Но есть основания думать так, как написал вначале. Вы и сами можете увидеть.
Когда-то уже просил сообщать о заступлении на пост. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:40

  budivelnik написав:
  freeze написав:Может маскируется, нельзя же хотя бы для виду не поменять потоки, народ не поймёт.
Но ведь сторонники Порошенко и остались у власти, кто Премьер, кто глава фракции-монокоалиции в Раде, кто министр финансов, кто министр иностранных дел. Это же всё ключевые должности в стране.
Хочете приклад
Приходить політик і заявляє
1 Британія найкраща країна світу
2 Причина цієї кращості в правосторонньому кермі
3 Якщо Ви мене оберете я помінявки сторону для керма зроблю Вас Британією
4 За таку заявку проголосувало 73%
5 Політик приходить до влади ... і змушений все (особливо сторону керма)залишити по старому , а разом з кермом залишити і тих хто довів свою ефективність при лівосторонньому кермі...

От і все пояснення без конспірологій...
Порошенко робив вірно(може не все і не максимально) але вірно - тому не залежно від того кого вибрали наступником їжачки(населення) все одно будуть колотись,плакати -але їсти кактус на тернистій дорозі до ЄС

ЗЕ не обещал менять вектор движения.
От ЗЕ, голосовавшие за него, не ожидали смены вектора движения.

Вы часто приписывает другим ... и на этом строите свой позитив))

От ЗЕ ожидали изменения средств, методов и темпов движения.

И это абсолютно нормально, что люди, находясь в обстановке (см. рейтинги, ВВП на душу и т.п.), всё-таки желают лучшего и немного :lol: :lol: :lol: быстрее.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:42

Re: Політичні дискусії

СМИ: Богдан стал заслуженным юристом за то, чего не было
а також багато ще цікавого про сірого кардинала Богдана. Не дивно чому він відмовляється спілкуватися ях з Схемами так і Бігусом.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:50

  lapay написав:
  detroytred написав:То есть для ПАПа то, что его преемник не будет реально по новому по европейски по цивилизованному щемить коррупционных папередникив -- это уже счастье.

То есть большего, что делает ЗЕ по отношению к папередникам и системе их существования, ПАП и Ко и не мечтают.

По європейські (з доказами) навіть ригів неможна защемити, тому і персональні санкції ЄС з них знімають. Хіба що повні шаріковці (конспирологи) запідозрять, що не було щирого бажання защемити бандюковичів.
А те що більшість повелась на "весняну посадку", то така вже в нас більшість, що тут поробиш...




Ну пусть этот вопрос (о наличии щирого бажання))) будет спорным, но речь о другом.
О том, что для неназначения папередникив, для реального реформирования доказательства не нужны.

З.Ы. насчёт наличия щирого бажання повеселили.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:56

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:З.Ы. насчёт наличия щирого бажання повеселили.

Ну так недостатньо щирого бажання, щоб когось посадити. Скільки не пижаться Портнов з Трубою, а навіть не можуть перевести Порошенко зі статусу свідка в статус підозрюваного, хоч і повідкривали десятки справ.
Не буває чудес, ну не буває, хоч фарбуй своє щире бажання в червоний чи зелений кольори. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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