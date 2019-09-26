ЕКО, fokus
Очень правильно.
Жаль здесь нет плюсов.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:24
ЕКО, fokus
Очень правильно.
Жаль здесь нет плюсов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:28
Ирочка, можно нескромный вопрос?
Вы в какой-нибудь партии/организации состоите?
Часом не ОУН-УПА?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:30
ЛАД
Вам уже везде мерещатся националисты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:31
Вы же сами сказали, что времена изменились (время ватников, рыгов и т.д. прошло).
То есть о преемнике Аля Овоща для Кучмы и т.п. даже речи не может быть.
То есть для ПАПа то, что его преемник не будет реально по новому по европейски по цивилизованному щемить коррупционных папередникив -- это уже счастье.
То есть большего, что делает ЗЕ по отношению к папередникам и системе их существования, ПАП и Ко и не мечтают.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:36
Re: Політичні дискусії
По європейські (з доказами) навіть ригів неможна защемити, тому і персональні санкції ЄС з них знімають. Хіба що повні шаріковці (конспирологи) запідозрять, що не було щирого бажання защемити бандюковичів.
А те що більшість повелась на "весняну посадку", то така вже в нас більшість, що тут поробиш...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:37
Нет, не везде.
Допускаю, что ошибаюсь. Возможно, в ЕС.
Но есть основания думать так, как написал вначале. Вы и сами можете увидеть.
Когда-то уже просил сообщать о заступлении на пост.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:40
ЗЕ не обещал менять вектор движения.
От ЗЕ, голосовавшие за него, не ожидали смены вектора движения.
Вы часто приписывает другим ... и на этом строите свой позитив))
От ЗЕ ожидали изменения средств, методов и темпов движения.
И это абсолютно нормально, что люди, находясь в обстановке (см. рейтинги, ВВП на душу и т.п.), всё-таки желают лучшего и немного быстрее.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:42
Re: Політичні дискусії
а також багато ще цікавого про сірого кардинала Богдана. Не дивно чому він відмовляється спілкуватися ях з Схемами так і Бігусом.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:50
Ну пусть этот вопрос (о наличии щирого бажання))) будет спорным, но речь о другом.
О том, что для неназначения папередникив, для реального реформирования доказательства не нужны.
З.Ы. насчёт наличия щирого бажання повеселили.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:56
Re: Політичні дискусії
Ну так недостатньо щирого бажання, щоб когось посадити. Скільки не пижаться Портнов з Трубою, а навіть не можуть перевести Порошенко зі статусу свідка в статус підозрюваного, хоч і повідкривали десятки справ.
Не буває чудес, ну не буває, хоч фарбуй своє щире бажання в червоний чи зелений кольори.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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