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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4071407240734074> Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:00

Олег Винник угодил в базу "Миротворца" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9375 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6268 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:05 fokus написав: EKO написав: Обсудили бы лучше, что надо сделать, но не делается, что делается, но не надо было делать. Каковы есть варианты вывода страны из той ж*опы, в какую ее поместили папиредники и папиредники папиредников, лени, вити, пети и другие кили и юли всех годов. Обсудили бы лучше, что надо сделать, но не делается, что делается, но не надо было делать. Каковы есть варианты вывода страны из той ж*опы, в какую ее поместили папиредники и папиредники папиредников, лени, вити, пети и другие кили и юли всех годов.

Да, было бы хорошо. Но у порохоботов, которых мало, но которые активны и агрессивны –поствыборный синдром. Они сейчас ни на что другое не способны, кроме как набрасывать на вентилятор то, что из них вылазит после поражения кумира.

Но, справедливости ради, изредка от них проскакивают пусть злорадные, но все–таки интересные элементы критики победителей. Которые зачастую не только раскрывают текущие ошибки нынешней власти, но и ту жо.пу, не ЖО.ПУ, в которую погрузила бы их власть, если бы она оказалась у них. А это тоже очень интересно и познавательно. Еще же предстоят выборы когда–то. Ну..или очередной переворот Да, было бы хорошо. Но у порохоботов, которых мало, но которые активны и агрессивны –поствыборный синдром. Они сейчас ни на что другое не способны, кроме как набрасывать на вентилятор то, что из них вылазит после поражения кумира.Но, справедливости ради, изредка от них проскакивают пусть злорадные, но все–таки интересные элементы критики победителей. Которые зачастую не только раскрывают текущие ошибки нынешней власти, но и ту жо.пу, не ЖО.ПУ, в которую погрузила бы их власть, если бы она оказалась у них. А это тоже очень интересно и познавательно. Еще же предстоят выборы когда–то. Ну..или очередной переворот



Нюанс в том, что сторонники папередникив сейчас ведут себя в стиле *Всё пропало!!!*))), *ЗЕ и выбравшие его разрушают страну!*

Что особенно забавно на фоне того, что именно они в этом попрекали других даже при простом заострении внимания на проблемах.



Ещё смешнее когда они зефилами (именно -филами) называют всех подряд, кто не сторонник ПАПа.

Не задумываясь, что одного критерия голосования за ЗЕ недостаточно для причисления к категории зефилов.

Зефильство -- это гораздо большее.

Его разве что Доллярчику можно определить. Нюанс в том, что сторонники папередникив сейчас ведут себя в стиле *Всё пропало!!!*))), *ЗЕ и выбравшие его разрушают страну!*Что особенно забавно на фоне того, что именно они в этом попрекали других даже при простом заострении внимания на проблемах.Ещё смешнее когда они зефилами (именно -филами) называют всех подряд, кто не сторонник ПАПа.Не задумываясь, что одного критерия голосования за ЗЕ недостаточно для причисления к категории зефилов.Зефильство -- это гораздо большее.Его разве что Доллярчику можно определить. detroytred

Повідомлень: 22096 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:15 lapay написав: detroytred написав: З.Ы. насчёт наличия щирого бажання повеселили. З.Ы. насчёт наличия щирого бажання повеселили.

Ну так недостатньо щирого бажання, щоб когось посадити. Скільки не пижаться Портнов з Трубою, а навіть не можуть перевести Порошенко зі статусу свідка в статус підозрюваного, хоч і повідкривали десятки справ.

Не буває чудес, ну не буває, хоч фарбуй своє щире бажання в червоний чи зелений кольори. Ну так недостатньо щирого бажання, щоб когось посадити. Скільки не пижаться Портнов з Трубою, а навіть не можуть перевести Порошенко зі статусу свідка в статус підозрюваного, хоч і повідкривали десятки справ.Не буває чудес, ну не буває, хоч фарбуй своє щире бажання в червоний чи зелений кольори.

Ну Вы и пример взяли - Порошенко))



Тут обычного коррумпированного по самые уши комбрига даже не пытаются привлечь к ответственности.



Новый МОУ что-то недавно заявил о новом подходе и наличии политического желания. И о том, что коррупция в армии всех достала.

Дескать теперь начнём ... обращайтесь.



Если через пару месяцев комбрига не посадят, то это ... лишь слова. Как и папердники.



Я вот уверен, что не посадят.

Потому что щирого желания даже близко не просматриваю.



Но повторюсь: с моей стороны речь шла не о посадках-то.

Так как это уж сверхмаксимум)))

У меня требования, чтобы хоть побольше, чем папередники.

Побольше, чем низенько-низенько. Ну Вы и пример взяли - Порошенко))Тут обычного коррумпированного по самые уши комбрига даже не пытаются привлечь к ответственности.Новый МОУ что-то недавно заявил о новом подходе и наличии политического желания. И о том, что коррупция в армии всех достала.Дескать теперь начнём ... обращайтесь.Если через пару месяцев комбрига не посадят, то это ... лишь слова. Как и папердники.Я вот уверен, что не посадят.Потому что щирого желания даже близко не просматриваю.Но повторюсь: с моей стороны речь шла не о посадках-то.Так как это уж сверхмаксимум)))У меня требования, чтобы хоть побольше, чем папередники.Побольше, чем низенько-низенько. detroytred

Повідомлень: 22096 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:23 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Если через пару месяцев комбрига не посадят, то это ... лишь слова. Как и папердники.



Я вот уверен, что не посадят.

Потому что щирого желания даже близко не просматриваю.



Но повторюсь: с моей стороны речь шла не о посадках-то.

Так как это уж сверхмаксимум)))

У меня требования, чтобы хоть побольше, чем папередники.

Побольше, чем низенько-низенько. Если через пару месяцев комбрига не посадят, то это ... лишь слова. Как и папердники.Я вот уверен, что не посадят.Потому что щирого желания даже близко не просматриваю.Но повторюсь: с моей стороны речь шла не о посадках-то.Так как это уж сверхмаксимум)))У меня требования, чтобы хоть побольше, чем папередники.Побольше, чем низенько-низенько.

А звідки Ви взяли, що можна якось інакше? Що Саакашвілі, з одеською Системою зробить те, що зробив з грузинською? Ви чомусь вперто вірити, що від волі однієї людини може щось кардинально змінитись.

Не може, бо в нас не буде диктатури, навіть зеленої. А звідки Ви взяли, що можна якось інакше? Що Саакашвілі, з одеською Системою зробить те, що зробив з грузинською? Ви чомусь вперто вірити, що від волі однієї людини може щось кардинально змінитись.Не може, бо в нас не буде диктатури, навіть зеленої. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8378 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:42 lapay написав: detroytred написав: Если через пару месяцев комбрига не посадят, то это ... лишь слова. Как и папердники.



Я вот уверен, что не посадят.

Потому что щирого желания даже близко не просматриваю.



Но повторюсь: с моей стороны речь шла не о посадках-то.

Так как это уж сверхмаксимум)))

У меня требования, чтобы хоть побольше, чем папередники.

Побольше, чем низенько-низенько. Если через пару месяцев комбрига не посадят, то это ... лишь слова. Как и папердники.Я вот уверен, что не посадят.Потому что щирого желания даже близко не просматриваю.Но повторюсь: с моей стороны речь шла не о посадках-то.Так как это уж сверхмаксимум)))У меня требования, чтобы хоть побольше, чем папередники.Побольше, чем низенько-низенько.

А звідки Ви взяли, що можна якось інакше? Що Саакашвілі, з одеською Системою зробить те, що зробив з грузинською? Ви чомусь вперто вірити, що від волі однієї людини може щось кардинально змінитись.

Не може, бо в нас не буде диктатури, навіть зеленої. А звідки Ви взяли, що можна якось інакше? Що Саакашвілі, з одеською Системою зробить те, що зробив з грузинською? Ви чомусь вперто вірити, що від волі однієї людини може щось кардинально змінитись.Не може, бо в нас не буде диктатури, навіть зеленої.

Откуда Вы взяли, что я это взял?!))



Речь шла пока что о самом наличии желания изменить.



Ну а уж потом, только потом можно говорить о методах и средствах достижения цели. Диктатурой, опорой на западных партнёров, обращением непосредственно к гражданам, общественным организациям или ещё что...



Но для начала должно быть это желание. Реальное.

А не на словах, как у папередникив все 28 лет. Откуда Вы взяли, что я это взял?!))Речь шла пока что о самом наличии желания изменить.Ну а уж потом, только потом можно говорить о методах и средствах достижения цели. Диктатурой, опорой на западных партнёров, обращением непосредственно к гражданам, общественным организациям или ещё что...Но для начала должно быть это желание. Реальное.А не на словах, как у папередникив все 28 лет. detroytred

Повідомлень: 22096 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:43 freeze написав: EKO написав: Например:

- какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься?

- зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник?

- каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур?

В какой стране ЕС вообще такое вот возможно?

- Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун?

- Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные.

- Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается?

- Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?



Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д., Например:- какого рожна назначать антоху-пупса на замминистра мвд и чем этот балабол, не отвечающий за базар, там будет заниматься?- зачем брать премьером - человека, который обсирал тебя еще в начале этого года и хвалил петюню вовсю и который не твой единомышленник?- каким образом так получается, что персонажи типа корчинского, стерненко и прочих карасей, которые призывали к насилию, на камеру призывали "убеждать паяльником" и другими подобными методами голосовать за порошенко - не шьют рукавицы на зоне, где то в черниговской области, а влазят в набсоветы набу, гбр и других госструктур?В какой стране ЕС вообще такое вот возможно?- Почему и куда отпустили аферистку без диплома Супрун?- Почему не принимают закон о референдуме, чтобы на местных уровнях люди сами могли решать как им жить, а не как указывают "варяги" хз откуда приехавшие и кем поставленные.- Почему на таможне все по старому и где программа по оптимизации и снижению налогообложения на 2020 год? Почему не отменяют НДС как обещали и теперь это даже не обсуждается?- Почему до сих пор не запрещено участие офшорных компаний в управлении разных панамских "слепых трастов", в государственных тендерах?Ну а то, что происходит - прямое следствие взятие в свою команду людей, например таких как Арахамию, Гончарука, Геращенко, Авакова и т.д.,



У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось. У меня всё чаще проскакивает мысль, что Петя не такой глупый как казался во время предвыборной компании, и просто состоялась операция ПРЕЕМНИК, и своими идиотскими шагами во время предвыборной компании ПОП просто проталкивал своего протеже на должность президента. И у Петра Алексеевича всё получилось.



Только возникает вопрос: нафига Зельцу понадобилось всё это дерьмо? Только возникает вопрос: нафига Зельцу понадобилось всё это дерьмо? Alex2007

Повідомлень: 1643 З нами з: 11.10.16 Подякував: 801 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:55 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Но для начала должно быть это желание. Реальное.

А не на словах, как у папередникив все 28 лет. Но для начала должно быть это желание. Реальное.А не на словах, как у папередникив все 28 лет.

Уявіть, що Ви купили машину не на ходу. Продавець божився, що достатньо замінити генератор, і вона поїде. Почали лагодити, а там і коробка, і поршні, і гальма. На все треба більше грошей, ніж заплатили чи є в заначці.

Що буде з бажанням швидко поїхати? Те саме і відбувається з бажанням швидких реформ. В реалі виявляється куди більше грошей і часу на ремонт, ніж здавалось.

Головне, щоб хоч якось рухався цей ремонт, а не був відкат, як почали зелені по деяким напрямкам. Уявіть, що Ви купили машину не на ходу. Продавець божився, що достатньо замінити генератор, і вона поїде. Почали лагодити, а там і коробка, і поршні, і гальма. На все треба більше грошей, ніж заплатили чи є в заначці.Що буде з бажанням швидко поїхати? Те саме і відбувається з бажанням швидких реформ. В реалі виявляється куди більше грошей і часу на ремонт, ніж здавалось.Головне, щоб хоч якось рухався цей ремонт, а не був відкат, як почали зелені по деяким напрямкам. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8378 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:58



"Сидя перед камерами в ООН, Зеленский выглядел жалко, а Трамп ворчал о своих достижениях. Зеленский был очень похож на школьного учителя, которого он играл в своей политической ситкоме "Слуга народа". Сначала он выглядел несчастным, и когда Трамп обратился к нему и сказал: "Я очень надеюсь, что вы с президентом Путиным сможете решить проблему", Зеленский выглядел так, будто ему сейчас станет плохо", - считает автор.



https://www.theguardian.com/us-news/201 ... meeting-un Зеленский на встрече с Трампом выглядел несчастным, считает Guardian."Сидя перед камерами в ООН, Зеленский выглядел жалко, а Трамп ворчал о своих достижениях. Зеленский был очень похож на школьного учителя, которого он играл в своей политической ситкоме "Слуга народа". Сначала он выглядел несчастным, и когда Трамп обратился к нему и сказал: "Я очень надеюсь, что вы с президентом Путиным сможете решить проблему", Зеленский выглядел так, будто ему сейчас станет плохо", - считает автор. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12936 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3677 раз. Подякували: 5375 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:01 Alex2007

Присоединяюсь к вопросу.



Это нужно внимательно штудировать все интервью, передачи и т.п. (особенно изданиям попроще). Может где вскользь и промелькнет откровение.



Истинные мотивы поступков людей очень труднодоступны.

Как китайского мера, нахомячившего более 13 тонн золота в подвале дома)) detroytred

Повідомлень: 22096 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:12 lapay написав: detroytred написав: Но для начала должно быть это желание. Реальное.

А не на словах, как у папередникив все 28 лет. Но для начала должно быть это желание. Реальное.А не на словах, как у папередникив все 28 лет.

Уявіть, що Ви купили машину не на ходу. Продавець божився, що достатньо замінити генератор, і вона поїде. Почали лагодити, а там і коробка, і поршні, і гальма. На все треба більше грошей, ніж заплатили чи є в заначці.

Що буде з бажанням швидко поїхати? Те саме і відбувається з бажанням швидких реформ. В реалі виявляється куди більше грошей і часу на ремонт, ніж здавалось.

Головне, щоб хоч якось рухався цей ремонт, а не був відкат, як почали зелені по деяким напрямкам. Уявіть, що Ви купили машину не на ходу. Продавець божився, що достатньо замінити генератор, і вона поїде. Почали лагодити, а там і коробка, і поршні, і гальма. На все треба більше грошей, ніж заплатили чи є в заначці.Що буде з бажанням швидко поїхати? Те саме і відбувається з бажанням швидких реформ. В реалі виявляється куди більше грошей і часу на ремонт, ніж здавалось.Головне, щоб хоч якось рухався цей ремонт, а не був відкат, як почали зелені по деяким напрямкам.

Сравнение не то.



Допущение, что тот же Михо, ПАП, ЗЕ, обещая, не догадывались о состоянии дел и своих возможностях, не подходит.



Они обещали, указывая на плохое состояние, и клялись приложить все силы ... а в итоге ПАП *новий пидхид у влади* в виде реальной продажи своего бизнеса так и не започаткував.





Прорыв возможен только там, где слова не расходятся с реальным делом. Где должностное лицо реально желает.



Индикатор прост -- тогда будет реальная борьба, конфликт, а не *спасибо предыдущей Раде за плодотворную работу* (с недословная, но близко) Разумков.

Который на словах до этого указывал на неудовлетворительную работу папередникив и на этом заменил их!!!

А на деле -- спасибо за работу, оказалось. Сравнение не то.Допущение, что тот же Михо, ПАП, ЗЕ, обещая, не догадывались о состоянии дел и своих возможностях, не подходит.Они обещали, указывая на плохое состояние, и клялись приложить все силы ... а в итоге ПАП *новий пидхид у влади* в виде реальной продажи своего бизнеса так и не започаткував.Прорыв возможен только там, где слова не расходятся с реальным делом. Где должностное лицо реально желает.Индикатор прост -- тогда будет реальная борьба, конфликт, а не *спасибо предыдущей Раде за плодотворную работу* (с недословная, но близко) Разумков.Который на словах до этого указывал на неудовлетворительную работу папередникив и на этом заменил их!!!А на деле -- спасибо за работу, оказалось. detroytred

Повідомлень: 22096 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4071407240734074> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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